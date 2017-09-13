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На всех станциях киевского метро установят видеокамеры с системой распознавания лиц
16:11 13.09.2017 |
Киевская городская государственная администрация намерена обустроить вестибюли всех станций метрополитена видеокамерами с системой распознавания лиц за 11 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.
"Мы планируем до конца 2017 года установить камеры видеонаблюдения на входах и выходах всех станциях метрополитена для обеспечения безопасности", - сказал он.
В зависимости от количества входов - выходов на отдельной станции метро планируется установить от 4 до 10 видеокамер на одной станции.
На данный момент департамент объявил тендер на поставку камер на 11 млн гривен.
Напомним, в киевском метро произошло задымление на "синей" ветке, движение поездов было остановлено.
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