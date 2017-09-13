На всех станциях киевского метро установят видеокамеры с системой распознавания лиц

Киевская городская государственная администрация намерена обустроить вестибюли всех станций метрополитена видеокамерами с системой распознавания лиц за 11 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.

"Мы планируем до конца 2017 года установить камеры видеонаблюдения на входах и выходах всех станциях метрополитена для обеспечения безопасности", - сказал он.

В зависимости от количества входов - выходов на отдельной станции метро планируется установить от 4 до 10 видеокамер на одной станции.

На данный момент департамент объявил тендер на поставку камер на 11 млн гривен.

Напомним, в киевском метро произошло задымление на "синей" ветке, движение поездов было остановлено.