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В Киеве хотят построить горнолыжный комплекс на месте свалки
20:53 05.09.2017 |
Департамент экономики и инвестиций КГГА готовит инвестиционный конкурс для строительства горнолыжного комплекса на месте бывшей свалки в Киеве.
Об этом сообщает сайт Киевской администрации.
"Начаты подготовительные работы для проведения инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта "Строительство горнолыжного комплекса с объектами развлекательно-рекреационного назначения для активного всесезонного отдыха "Пирогово" в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.
В частности, изучается возможность такого строительства на бывшем полигоне твердых бытовых отходов № 1.
На земельном участке ориентировочной площадью 100 га планируют обустроить: входную группу с кафе, автостоянку, спортивный центр с бассейном, технический водоем для тренировок по вейкбордингу, магазин и спортивную инфраструктуру.
А также гостинично-ресторанный комплекс, веревочный парк, информационные хабы, ресторан и вспомогательные помещения для спортсменов, конноспортивное заведение, спортивные площадки для игры в минифутбол.
Кроме того, в планах - построить открытую площадку, которую зимой будут использовать как зону выката лыжников и сноубордистов, для проведения массовых спортивно-культурных мероприятий, а летом - для размещения рамп для роллеров и скейтбордеров, батутов, сборно-разборных аттракционов.
Ориентировочный объем инвестиций - 12,3 миллиона евро.
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