Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киев объявил конкурс на кадровый резерв начальников ЖЭКов
17:12 04.09.2017 |
Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила конкурс на кадровый резерв начальников жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭКов).
Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации, передают Українські Новини.
"Каждую неделю мы осуществляем инспекции в ЖЭУ без предупреждения. На прошлой неделе были вынуждены уволить одного из руководителей из-за неудовлетворительной организации работы персонала. Поэтому вопрос замены руководителей участков на более квалифицированных сегодня является чрезвычайно актуальным вопросом ", - сказано в нем со ссылкой на слова заместителя председателя Киевгорадминистрации Петра Пантелеева.
Указано, что конкурс объявлен на основе принятого 29 августа распоряжения КГГА.
Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация намерена создать кадровый резерв начальников жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭКов).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета
|Кто кого убивает в Мьянме и почему Кадыров наехал на Россию
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июле вырос на 26,6%
|Почему биткоин - пузырь и когда он лопнет?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина возглавила список приоритетных для посещения инвесторами стран в регионе EMEA - СМИ
|Киев объявил конкурс на кадровый резерв начальников ЖЭКов
|Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg
|В Киеве существенно выросли объемы построенного жилья
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
Это интересно
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире
|Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
|Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
|Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
|Евросоюз запустил новую систему проверки машин на вредные выбросы
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты