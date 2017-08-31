В Киеве существенно выросли объемы построенного жилья

В течение шести месяцев 2017 года в Киеве площадь принятого в эксплуатацию жилья в 3,4 раза превысила площадь жилья, принятого в эксплуатацию за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Главного управления статистики Киева.

Всего площадь принятого в эксплуатацию в январе-июне 2017 года в столице жилья составила 9 млн. 830 тыс. кв. м, что составляет 19,1% от объемов жилья, принятого за этот период по всей Украине.

При этом одноквартирные дома составили 2,6% от общего объема, дома с двумя и более квартирами - 97,4%. За счет средств государственного бюджета в январе-июне 2017 года принято в эксплуатацию жилых домов общей площадью 1 тыс. 400 кв. м, что составляет 0,1% от общего принятия жилья в целом по городу. По сравнению с соответствующим периодом показатель уменьшился на 78,3%.