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Киев решил сделать бесплатной парковку в выходные дни
12:46 10.08.2017 |
Киевская городская государственная администрация приняла решение сделать парковку в столице в выходные дни бесплатной.
Об этом журналистам сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Сергей Симонов, передают Українські Новини.
"Виталий Кличко принял такое решение, что в выходные по всему городу будет бесплатная парковка", - сказал Симонов.
Он добавил, такое решение было принято для того, чтобы не было путаницы.
Симонов уточнил, что ранее в выходные дни парковка возле рынков была платной, а в других местах - бесплатной.
Как сообщали Українські Новини, Киев перешел на безналичную оплату парковки с четверга, 10 августа.
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