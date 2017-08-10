Киев решил сделать бесплатной парковку в выходные дни

Киевская городская государственная администрация приняла решение сделать парковку в столице в выходные дни бесплатной.

Об этом журналистам сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Сергей Симонов, передают Українські Новини.

"Виталий Кличко принял такое решение, что в выходные по всему городу будет бесплатная парковка", - сказал Симонов.

Он добавил, такое решение было принято для того, чтобы не было путаницы.

Симонов уточнил, что ранее в выходные дни парковка возле рынков была платной, а в других местах - бесплатной.

Как сообщали Українські Новини, Киев перешел на безналичную оплату парковки с четверга, 10 августа.