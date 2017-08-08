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Вакантность в торговых центрах Киева резко снизилась
14:02 08.08.2017 |
Доля свободных площадей в торговых центрах Киева за 2-й квартал 2017 года снизилась на 3 п.п. - до 6,7%. Это наибольшее квартальное сокращение вакантности за всю историю современного рынка Киева, свидетельствуют данные JLL. Заполнение площадей в торговых центрах происходит на фоне восстановления макроэкономических показателей и роста спроса со стороны ритейлеров.
Доля свободных площадей в качественных торговых центрах Киева
Наибольшее влияние на снижение вакантности оказало заполнение ТРЦ Lavina Mall, вследствие чего доля свободных площадей в Святошинском районе снизилась с 38,2 до 22,4%. Во 2-м квартале в ТРЦ Lavina Mall начали работу такие магазины, как United Сolors of Benetton, Lee Cooper, Lacoste, Fynch-Hatton. Сокращение вакантности наблюдалось во всех районах, за исключением Дарницкого и Днепровского.
С учетом ожидаемых открытий аналитики JLL прогнозируют дальнейшее снижение доли вакантных площадей, которая к концу года может составить 4,5-5%.
Доля свободных площадей в торговых центрах по районам Киева
В апреле-июне 2017 года на рынок Киева вышли такие новые международные игроки, как итальянский бренд одежды Falconeri, немецкая марка классической мужской одежды Baldessarini и американский бренд обуви и аксессуаров Cole Haan. В среднесрочной перспективе ожидается расширение уже присутствующих на украинском рынке международных брендов и выход новых. Так, в конце июня о планах развития сети в 2018 году объявил H&M, в ноябре этого года компания Immochan готовит запуск спортивного гипермаркета Decathlon в ритейл-парке на Петровке. Ожидается открытие первых магазинов компанией «АРГО» таких брендов, как Scotch&Soda и Liu Jo, компания Ultra-Group планирует открытие магазинов Superdry и Hugo Boss. Помимо этого, MD Group ведет переговоры о запуске бренда Under Armour на территории Украины.
«Как мы видим, сокращение объема ввода меняет рынок ритейла в столице, делая его более разнообразным для потребителя. Имея возможность выбора, собственники торговых центров отдают предпочтение арендаторам согласно следующим критериям: известность бренда, арендная ставка, потенциальный товарооборот. Существующие на рынке торговые марки уже присутствуют в большинстве качественных и успешных объектов, и для новых, известных в мире брендов найти помещения легче. В результате ключевые игроки розничного рынка пополняют свои портфели популярными брендами, которые ранее не были представлены в стране, - комментирует Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина). - В условиях, когда планы развития торговых сетей восстановились, а девелоперский цикл чуть запаздывает, спрос превышает предложение».
В 1-м полугодии 2017 года в Киеве качественные торговые центры открыты не были. Аналитики JLL сохраняют прогноз ввода торговых центров в 2017 году на уровне 48 тыс. кв. м. Во 2-й половине года ожидается открытие ТЦ «Смарт Плаза» (15 тыс. кв. м), ТРЦ Rive Gauche, фаза 1 (22 тыс. кв. м), «Ритейл Парк Петровка», фаза 1 (11 тыс. кв. м).
На фоне нулевого ввода и увеличения спроса наблюдается рост максимальных арендных ставок. Во 2-м квартале максимальная арендная ставка выросла на 3% и составила 840 долл. за кв. м в год (70 долл. за кв. м в мес., без учета НДС и эксплуатационных расходов).
Динамика максимальной арендной ставки в торговых центрах Киева
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