Киевских парковщиков заменят контролерами

Константин Симоненко / UBR.ua

В Киеве начинается набор инспекторов-контролеров, которые будут следить за соблюдением правил парковки в столице и напоминать водителям о необходимости оплаты за стоянку машины. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

«Сейчас создана служба - Центр организации дорожного движения (на базе КП «Киевдорсервис»). Уже начинаем набор инспекторов, которые до принятия нового закона о парковке будут только предупреждать водителей о необходимости оплаты. А после принятия закона у них будут полномочия по наложению штрафов и эвакуации автомобилей», - рассказал Сергей Симонов.

Напомним, неделю назад мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 10 августа столица переходит на полную безналичную оплату за парковку авто.

«Человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию», - сообщил Виталий Кличко киевлянам.

По словам представителей КГГА, существующие в штате «Киевтранспарксервис» около 400 парковщиков увольнять не станут. Их планируют задействовать в работах по оборудование парковочных площадок, контроле за работой паркоматов и т.п. На этой неделе начнется обновление первых 10 площадок в рамках реализации программы по обновлению парковок.

Здесь будут установлены новые знаки с указанием количества паркомест, нанесена соответствующая разметка, а также обозначены возможные способы оплаты.

«В Киеве уже есть 87 паркоматов. Однако, по нашим расчетам, городу надо еще примерно 700 штук, исходя из норматива - 20 машин на один паркомат», - рассказал Сергей Симонов.

За парковку придется платить

В столичной администрации считают, что дефицит паркоматов не может помешать уже сейчас платить по безналу за парковку. По словам представителей КГГА, с 10 августа оплачивать парковку можно будет также путем SMS-сообщений, через мобильное приложение или покупать специальные абонементы.

«С 10 августа будут продаваться талоны на почасовую, дневную, месячную и квартальную оплату парковки. Соответствующий договор с «Союзпечатью» уже подписан», - рассказал Сергей Симонов.

Столичные власти решили отменить оплату наличными за парковку, чтобы сформировать европейскую культуру оплаты.

Однако, как ранее отмечал директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко, для этого надо людям элементарно объяснить, как работает паркомат, SMS-оплата и что делать с талоном, купленным в киоске.

Иначе есть риск, что водители вообще перестанут платить. Тем более, что без контролеров, и их права наказывать недобросовестных водителей, наши водители вряд ли поголовно станут платить.

Нарушителей накажут

Напомним, пока не будет принят закон, дающий право инспекторам штрафовать водителей, на нарушителей можно воздействовать только убеждением. Что признают и в самой КГГА. 6 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5364, которым предлагается предоставить право уполномоченным местной властью инспекторам по парковке накладывать штрафы за неправильную парковку личного автотранспорта.

Соответствующее нарушение должно быть зафиксировано на фото или видео.

Законопроект предлагает внести изменения в Админкондекс, законы «О дорожном движении», «О местном самоуправлении», «О страховании» и «О национальной полиции».

В частности, копия постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за нарушения будет оставляться на лобовом стекле автомобиля.

Размеры штрафа за неоплату парковки предлагается установить в 20-кратном размере от стоимости часа данной услуги (то есть, примерно 100-300 грн при нынешних ценах на парковку в столице). Напомним, сейчас такой штраф составляет от 8 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан (136-204 грн).

Кроме того, инспекторы по парковке смогут эвакуировать автомобиль на штрафплощадку, если транспорт нарушил правила парковки (например, создал существенные препятствия движению).

Вероятность принятия этого закона довольно велика, поскольку и профильный комитет ВР и многие эксперты соглашаются, что нужно прекратить поборы с водителей в пользу парковщиков, а не городского бюджета.

Кто заплатит за паркоматы

«Что касается платы за парковку, то мы не гонимся за конкретными показателями поступлений. Прежде всего мы хотим решить проблему с парковками в столице. Сейчас для дневной парковки машин существует всего 6 тыс паркомест. Для города, в котором зарегистрировано 600 тыс. авто и еще около 1 млн машин заезжает в Киев каждый день, этого крайне мало», - рассказал Сергей Симонов.

Эти проблемы поможет разрешить программа постоянной мобильности (будет разработана). Главный же документ - транспортная стратегия (разработана при помощи ВБ), уже принят.

На следующей неделе в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА соберется научно-технический совет, где в том числе будет решаться вопрос закупки паркоматов условий их установки. Будет ли проект профинансирован инвесторами или средствами городского бюджет, пока неизвестно. Хотя вряд ли какой-то инвестор согласится вкладывать средства, не будучи уверенным в том, что он сможет собирать плату за парковку, как сейчас.