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Станция метро "Кловская" полностью отказалась от жетонов. На очереди еще четыре станции
12:36 02.08.2017 |
Следующими станциями метрополитена, которые полностью откажутся от жетонов, будут "Университет", "Дружбы народов", "Политехнический институт" и "Лыбедская".
Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передают Українські Новини.
"После завершения пилотного проекта нововведение полностью заработает в метро. Следующими станциями метро, которые откажутся от жетонов, будут "Университет", "Дружбы народов", "Лыбедская" и "Политехнический институт", - сказал он.
Он считает, что оплата проезда через автомат и отказ от жетонов является важным шагом к полному внедрению электронного билета в общественном транспорте.
Поворозник отметил, что тестовый режим нового механизма оплаты проезда, внедренный на станции "Кловская", за 2-3 месяца поможет выявить его недостатки, после чего от жетонов смогут отказаться следующие 4 станции.
Он не исключает, что это может произойти до конца 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, 2 августа станция метрополитена "Кловская" полностью отказалась от жетонов.
7 мая закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет) вступил в силу.
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