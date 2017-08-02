Станция метро "Кловская"

Следующими станциями метрополитена, которые полностью откажутся от жетонов, будут "Университет", "Дружбы народов", "Политехнический институт" и "Лыбедская".

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передают Українські Новини.

"После завершения пилотного проекта нововведение полностью заработает в метро. Следующими станциями метро, которые откажутся от жетонов, будут "Университет", "Дружбы народов", "Лыбедская" и "Политехнический институт", - сказал он.

Он считает, что оплата проезда через автомат и отказ от жетонов является важным шагом к полному внедрению электронного билета в общественном транспорте.

Поворозник отметил, что тестовый режим нового механизма оплаты проезда, внедренный на станции "Кловская", за 2-3 месяца поможет выявить его недостатки, после чего от жетонов смогут отказаться следующие 4 станции.

Он не исключает, что это может произойти до конца 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа станция метрополитена "Кловская" полностью отказалась от жетонов.

7 мая закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет) вступил в силу.