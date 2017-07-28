В Киеве хотят построить снегоплавильный пункт за 43 миллиона гривен

Киевские власти решили провести реконструкцию канализационных сетей с обустройством стационарного снегоплавильного пункта для более эффективного и оперативного вывоза снега с улично-дорожной сети столицы. Для этого из бюджета города понадобится ориентировочно 43 млн. грн.

Об этом стало известно из распоряжения КГГА.

Согласно документу, заказчиком выполнения работ является коммунальная корпорация «Киевавтодор», которая должна получить данные для проектирования, определить генеральную проектную и подрядную организации, обеспечить разработку и проведение экспертизы, утверждение проектной документации и др.

Ориентировочная стоимость работ на проектирование на 2017 год составляет 3 млн. гривен; на 2018 год на выполнение работ по реконструкции канализационных сетей с обустройством стационарного снегоплавильного пункта составляет 40 млн. грн. Работы планируется выполнять за счет городского бюджета.