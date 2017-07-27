Трамваи Pesa, которые должны быть поставлены Киеву, не соответствуют 190 пунктам ДСТУ.

Об этом говорится в тексте жалобы СП "Электронтранс" в адрес Антимонопольного комитета.

В ней предприятие сообщает, что сертификат соответствия на трамваи польской компании не подтверждает их испытание по более, чем 190 пунктам четырех ДСТУ.

Среди "отсутствующих" пунктов значится и п. 5.6 раздела 5 ДСТУ 4876:2007 "Вагоны трамвайные пассажирские. Общие технические требования", который устанавливает максимальную нагрузку на ось.

Превышение нагрузки на ось может привести к тому, что трамвай на высокой скорости сойдет с рельсов и перевернется.

Кроме того, в жалобе сообщается, что согласно Incoterms-2010 (международные правила в сфере международной торговли) условия поставки предусматривают освобождение иностранного участника от расходов по растаможке товаров на таможенной территории заказчика.

Следовательно, Pesa освобождена от необходимости уплаты импортной пошлины в размере 5% от стоимости товара.

Таким образом, расходы по уплате ввозной пошлины понесет заказчик "Киевпастранс" в сумме, которая составляет около 75,55 млн гривен. С учетом этого обстоятельства, если добавить к ценовому предложения польской компании эти расходы "Киевпастранса", победителем состоявшегося тендера окажется "Электронтранс".

В результате львовский производитель требует от АМКУ обязать "Киевпастранс" отменить решение тендерного комитета о планах подписать договор с Pesa на поставку 40 низкопольных трамваев.

Как сообщалось, PESA выиграла торги на поставку Киеву 40 низкопольных, обыграв "Электронтранс".

Польская компания предложила трамваи за 1,813199 млрд грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд грн. При этом PESA первоначально предлагала их за 1,846 млрд грн.

Украинско-немецкое СП "Электронтранс" (Львов) предложило трамвайные вагоны за 1,8132 млрд грн и не снижало цену в ходе торгов.

На участие в тендере также подавалась компания "Татра-Юг", но её заявка была отклонена из-за нарушения условий тендерной документации.

В 2016 году журналист издания liga.net выяснил, что трамваи из Польши не подходят для украинской столицы.

Эксперт в сфере муниципального транспорта Ярослав Московка считает, что состояние киевской путевой сети не дает возможность эффективно использовать трамваи Pesa: дело в том, что в Киеве почти нет подходящих маршрутов для такого 26-метрового трехсекционного состава.

Он считает, что его можно использовать только на линии скоростного трамвая на Троещине или на 8-м маршруте в Дарницком районе. На прочих линиях состав очень быстро выйдет из строя по причине аварийного состояния путевой инфраструктуры.

"Более того, на Подоле он даже не помещается в кривые: на одном из местных крутых поворотов он повредил себе кузов. Также он не годится и для Борщаговской скоростной линии, из-за слишком малой вместимость - в 255 пассажиров", - подытожил Московка.

Несмотря на мнения экспертов, 30 июня 2016 года ГП "Днепропетровский орган по сертификации железнодорожного транспорта" выдал сертификат на изделие "Трамвай модели 71-414К", который подтверждает, что трамвайный вагон польского производства соответствует национальным государственным стандартам.

В августе 2016 года трамвай Pesa начали эксплуатировать на Борщаговской линии скоростного трамвая.

По состоянию на июль 2017 года в Киеве используются 10 трамваев Pesa.