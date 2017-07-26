С 1 августа часть Контрактовой площади и улицы Сагайдачного станут полностью пешеходными в качестве эксперимента

На участке перед Киево-Могилянской Академией уберут парковку и сделают его доступным для пешеходов. Для автомобилей отделят автомобильный проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды, а также небольшое место для парковки. Кроме того, сделают специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.

Парковку обустроят на участке перед супермаркетом «Сильпо» от улицы Покровской до улицы Сагайдачного. А отрезок Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской также сделают пешеходным, разместив на перекрестках преграды для автомобилей. В результате, вместе с территорией двух скверов, Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратятся в единую пешеходную зону. Объехать ее можно будет по улицам Покровской (в сторону Почтовой площади) и Братской (в сторону Верхнего и Нижнего Валов).