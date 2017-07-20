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В Киеве хотят построить пятую линию метро
15:01 20.07.2017 |
В Киеве планируют построить пятую линию метро, которая пройдет по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала.
На градостроительном совете Киева внесли последние изменения в проект Генплана столицы. Документ прошел государственную экспертизу и вскоре будет внесен для рассмотрения в Киевсовет.
Начальник отдела инженерно-транспортной инфраструктуры КО «Киевгенплан» Тамара Алябьева рассказала, что в проекте Генплана заложена на перспективу и пятая линия метрополитена. Ее трасса окончательно будет определена при составлении технико-экономического обоснования этого проекта.
«Суть в том, чтобы метро прошло по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала. Для города - это необходимость, которая соответствует мировым стандартам обеспечения общественным транспортом», - рассказала она.
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