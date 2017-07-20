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Станция метро Кловская первой откажется от жетонов
12:25 20.07.2017 |
Станция Киевского метрополитена Кловская в начале августа полностью откажется от жетонов. Об этом сообщается на станице метрополитена в Facebook.
"Первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет Кловская", - сказано в сообщении.
Пассажиры смогут воспользоваться разовой поездкой за QR-кодом, пополнить карточку метро банковской на любое количество поездок, купить проездной с помощью банковской карты.
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