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Польская Pesa выиграла тендер на поставку 40 трамваев для Киева
08:26 18.07.2017 |
Польская компания Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna предложила лучшую цену на поставку 40 низкопольных трамваев длиной от 26 м для КП Киевпастранс. Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro.
При ожидаемой цене закупки в 1,946 млрд грн, Pesa предложила 1 млрд 813 млн 199 тыс. грн. Единственным конкурентом Pesa было Совместное украинско-немецкое предприятие Электротранс. Его ценовое предложение составило 1 млрд 813 млн 200 тыс. грн. При этом первоначальное предложение Pesa составляло 1 млрд 846 млн 416 тыс. грн.
Ранее Киевпастранс уже объявлял тендер с теми же условиями - но его пришлось отменить, так как кроме Pesa ни одна компания не подала заявок на участие.
Pesa Bydgoszcz ранее поставила в Киев 10 низкопольных трамваев, которые сейчас работают на Правобережной скоростной линии.
Также сообщалось, что в 2017 г. КП Киевпастранс планирует закупить 227 единиц подвижного состава общественного пассажирского транспорта - 47 трамваев, 80 троллейбусов и 100 автобусов.
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