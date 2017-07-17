Канатную дорогу в Киеве могут построить австрийцы

Киев посетило руководство австрийской компании Doppelmayr с целью изучения возможности участия в строительстве канатной дороги, которое намерено реализовать столичное руководство.

Об этом, как пишет ЦТС, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он в очередной раз напомнил, что канатная дорога в центральной части города должна будет связать основные туристические места. Австрийцы заинтересованы в том, чтобы реализовать этот проект.

"На этой неделе в Киев приезжали представители компании Doppelmayr, которая является мировым лидером по строительству канатных дорог. То, что высокое руководство приезжает и показывает заинтересованность в проекте, является очень хорошим сигналом. Уверен, что следующей весной мы сможем говорить о начале строительства канатной дороги", - сказал столичный градоначальник.

Напомним, что ранее сообщалось, что канатная дорога может стать одним из элементов инфраструктуры прибрежных территорий столицы. "Речь идет об обустройстве канатной дороги (от арки Дружбы народов до Труханова острова), станции канатной дороги на Почтовой площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади, а также обустройстве надлежащего количества паркингов", - говорилось в июньском сообщении КГГА.

Компания Doppelmayr специализируется на производстве кресельных подъемников, канатных дорог, гондол, а также двигателей для городского транспорта и систем транспортировки материалов. На сегодняшний день Doppelmayr Garaventa произвела более 14600 единиц различного оборудования, которое установлено в 89 странах мира.

Отметим, что в контексте развития столичной туристической транспортной инфраструктуры Виталий Кличко также заявил, что будет модернизирован киевский фуникулер.