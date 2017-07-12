Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: апрель – июнь 2017 г.

В июне средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 20614 грн. ±2,5%, относительно марта, средняя стоимость снизилась на 5,7%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена уменьшилась на 2% до 789 долл. США/кв. м.

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

С декабря 2016 года цены на дома под Киевом снизились в гривнах на 5,8%, а в долларах на 3,4%.

За год цены на дома в пригороде Киева снизились в гривнах на 1,7%, а в долларах - на 6,3%. Индекс роста в гривнах составил 0,98, в долларах - 0,94.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,7% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 15,9% ниже средневзвешенной цены декабря и составляет 18381 грн. за 1 кв. м (704 долл./кв. м., -12,6%).

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 8577 грн./кв.м (328 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 41265 грн./кв.м (1578 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 4,81.

В долларовом эквиваленте, в прошедшем месяце увеличение средних цен наблюдалось в Вышгородском районе - на 0,2%. В остальных районах уменьшение составило от 1,3% до 4,1%. В национальной валюте - уменьшение во всех районах, от 3,6% Вышгородском до 7,8% в Броварском.

Представленные к продаже дома в пригороде Киева, июнь 2017 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл. дома, кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм., в, % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм., в, % В целом по районам 7 281 226 5 153 706 20 614 -5,7 197 347 789 -2,0 Бориспольский 1 114 211 4 189 840 18 812 -6,9 160 438 720 -3,2 Броварской 756 184 2 866 506 15 954 -7,8 109 765 611 -4,1 Васильковский 893 195 3 220 251 15 390 -5,5 123 310 589 -1,7 Вышгородский 767 189 3 837 752 18 867 -3,6 146 956 722 0,2 Киево-Святошинський 2 896 240 5 571 232 21 883 -6,3 213 335 838 -2,6 Обуховский 855 305 10 217 595 29 805 -5,1 391 254 1 141 -1,3

Предложение

Количество выставленных на продажу домов в июне увеличилось на 0,2% до 7281 единиц. Объем предложения домов в общей площади увеличился на 1%, в долларовом выражении уменьшился - на 0,3%.

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

За первое полугодие 2017 года предложение домов под Киевом увеличилось на 0,4%. Относительно июня 2016 года, количество продаваемых домов увеличилось на 9,6%. Индекс роста составил 1,1.

Структура представленных к продаже домов

В июне 2017 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 40%. В Бориспольском - 15%, в Васильковском и Обуховском районах - по 12%. Наименьшее количество - в Вышгородском (11%) и Броварском (10%) районах.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 45%, и 250-500 кв. м - 26%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 21% и от 500 кв. м - 8%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 45%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 12%, от 300 до 500 тыс. долл. - 10% и от 500 тыс. долл. - 9%.