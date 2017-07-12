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Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: апрель – июнь 2017 г.
12:06 12.07.2017 |
В июне средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 20614 грн. ±2,5%, относительно марта, средняя стоимость снизилась на 5,7%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена уменьшилась на 2% до 789 долл. США/кв. м.
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
С декабря 2016 года цены на дома под Киевом снизились в гривнах на 5,8%, а в долларах на 3,4%.
За год цены на дома в пригороде Киева снизились в гривнах на 1,7%, а в долларах - на 6,3%. Индекс роста в гривнах составил 0,98, в долларах - 0,94.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,7% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 15,9% ниже средневзвешенной цены декабря и составляет 18381 грн. за 1 кв. м (704 долл./кв. м., -12,6%).
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 8577 грн./кв.м (328 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 41265 грн./кв.м (1578 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 4,81.
В долларовом эквиваленте, в прошедшем месяце увеличение средних цен наблюдалось в Вышгородском районе - на 0,2%. В остальных районах уменьшение составило от 1,3% до 4,1%. В национальной валюте - уменьшение во всех районах, от 3,6% Вышгородском до 7,8% в Броварском.
Представленные к продаже дома в пригороде Киева, июнь 2017 г.
|
Район
|
Кол-во, ед.
|
Ср. пл. дома, кв.м.
|
Ср. цена дома, грн.
|
Цена, грн/кв.м
|
Изм., в, %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм., в, %
|
В целом по районам
|
7 281
|
226
|
5 153 706
|
20 614
|
-5,7
|
197 347
|
789
|
-2,0
|
Бориспольский
|
1 114
|
211
|
4 189 840
|
18 812
|
-6,9
|
160 438
|
720
|
-3,2
|
Броварской
|
756
|
184
|
2 866 506
|
15 954
|
-7,8
|
109 765
|
611
|
-4,1
|
Васильковский
|
893
|
195
|
3 220 251
|
15 390
|
-5,5
|
123 310
|
589
|
-1,7
|
Вышгородский
|
767
|
189
|
3 837 752
|
18 867
|
-3,6
|
146 956
|
722
|
0,2
|
Киево-Святошинський
|
2 896
|
240
|
5 571 232
|
21 883
|
-6,3
|
213 335
|
838
|
-2,6
|
Обуховский
|
855
|
305
|
10 217 595
|
29 805
|
-5,1
|
391 254
|
1 141
|
-1,3
Предложение
Количество выставленных на продажу домов в июне увеличилось на 0,2% до 7281 единиц. Объем предложения домов в общей площади увеличился на 1%, в долларовом выражении уменьшился - на 0,3%.
Динамика количества предложения домов в пригороде Киева
За первое полугодие 2017 года предложение домов под Киевом увеличилось на 0,4%. Относительно июня 2016 года, количество продаваемых домов увеличилось на 9,6%. Индекс роста составил 1,1.
Структура представленных к продаже домов
В июне 2017 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 40%. В Бориспольском - 15%, в Васильковском и Обуховском районах - по 12%. Наименьшее количество - в Вышгородском (11%) и Броварском (10%) районах.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 45%, и 250-500 кв. м - 26%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 21% и от 500 кв. м - 8%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 45%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 12%, от 300 до 500 тыс. долл. - 10% и от 500 тыс. долл. - 9%.
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