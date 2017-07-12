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Обзор рынка частных домов Киева: апрель - июнь 2017 г.
11:59 12.07.2017 |
В июне 2017 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 25164 грн. за 1 кв. м. По сравнению с мартом, средняя цена домов уменьшилась на 6,2%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,6% до 962 долл. США/кв. м. (±3,5%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве
Относительно декабря 2016 года, цены на дома в Киеве уменьшились в гривнах на 5,5%, а в долларах на 3,2%.
За год средняя стоимость домов cнизилась в гривнах на 4,1%, а в долларах на 8,7%. Индекс роста в гривнах составил 0,96, в долларах - 0,91.
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 12735 грн. за кв.м (487 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 42154 грн./кв.м (1612 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,3.
Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 2,8%, и составила 900 дол. США/кв.м.
В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале рост средних цен наблюдался в Оболонском (на 1,3%) и Печерском (на 7,6%), в остальных районах уменьшение - от 1,2% до 5,4%. В национальной валюте средние цены увеличились в Печерском районе на 3,7%, в остальных районах снижение от 8,9% до 2,4%.
Представленные к продаже дома по районам Киева, июнь 2017 г.
|
Район
|
Кол-во, ед.
|
Ср. пл.,
кв.м.
|
Ср. цена дома, грн
|
Цена, грн/кв.м
|
Изм., в, %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм., в, %
|
В целом по Киеву
|
1285
|
239
|
6 037 279
|
25 164
|
-6,2
|
230 871
|
962
|
-2,6
|
Голосеевский
|
151
|
252
|
7 222 369
|
28 850
|
-5,4
|
276 190
|
1 103
|
-1,7
|
Дарницкий
|
472
|
230
|
5 468 673
|
23 477
|
-6,8
|
209 127
|
898
|
-3,3
|
Деснянский
|
28
|
261
|
4 875 405
|
19 018
|
-8,8
|
186 440
|
727
|
-5,4
|
Днепровский
|
94
|
170
|
3 389 248
|
20 746
|
-7,1
|
129 608
|
793
|
-3,6
|
Оболонский
|
87
|
263
|
5 889 355
|
22 156
|
-2,4
|
225 214
|
847
|
1,3
|
Печерский
|
8
|
356
|
17 740 163
|
51 001
|
3,7
|
678 400
|
1 950
|
7,6
|
Подольский
|
121
|
257
|
7 379 134
|
29 598
|
-6,1
|
282 185
|
1 132
|
-2,5
|
Святошинский
|
97
|
206
|
4 446 020
|
21 774
|
-5,8
|
170 020
|
833
|
-2,2
|
Соломенский
|
163
|
265
|
6 969 377
|
26 967
|
-4,8
|
266 515
|
1 031
|
-1,2
|
Шевченковский
|
64
|
266
|
8 071 377
|
31 115
|
-8,9
|
308 657
|
1 190
|
-5,4
Предложение
Количество выставленных на продажу частных домов, в июне по сравнению с мартом, увеличилось на 4% до 1285 объектов. Объем предложения домов увеличилось в общей площади на 2,6%, в долларовом эквиваленте - на 1,1%.
Динамика количества предложения домов в Киеве
За первое полугодие 2017 года предложение домов в Киеве увеличилось на 2,3%. Относительно июня 2016 года, количество домов выросло на 29,8%. Индекс роста составил 1,3.
Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 21,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 12,6% ниже средней цены марта и составляет 23451 грн. за 1 кв. м (897 долл./кв. м, -9,3%).
Структура представленных к продаже домов в Киеве
Наибольшее количество домов в Киеве в июне предлагалось в Дарницком районе (37%). В Соломенском - 13%, в Голосеевском - 12%, в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Днепровском, Оболонском и Святошинском - по 7%, в Шевченковском - 5%, в Деснянском - 2% и в Печерском - 1%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 41%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 31%, до 100 кв. м - 20% и площадью свыше 500 кв. м - 8%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 30%. В ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 26%, от 300 до 500 тыс. долл. - 17%, от 200 до 300 тыс. долл. - 16% и от 500 тыс. долл. - 11%.
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