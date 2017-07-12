Обзор рынка частных домов Киева: апрель - июнь 2017 г.

В июне 2017 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 25164 грн. за 1 кв. м. По сравнению с мартом, средняя цена домов уменьшилась на 6,2%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,6% до 962 долл. США/кв. м. (±3,5%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве

Относительно декабря 2016 года, цены на дома в Киеве уменьшились в гривнах на 5,5%, а в долларах на 3,2%.

За год средняя стоимость домов cнизилась в гривнах на 4,1%, а в долларах на 8,7%. Индекс роста в гривнах составил 0,96, в долларах - 0,91.

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 12735 грн. за кв.м (487 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 42154 грн./кв.м (1612 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,3.

Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 2,8%, и составила 900 дол. США/кв.м.

В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале рост средних цен наблюдался в Оболонском (на 1,3%) и Печерском (на 7,6%), в остальных районах уменьшение - от 1,2% до 5,4%. В национальной валюте средние цены увеличились в Печерском районе на 3,7%, в остальных районах снижение от 8,9% до 2,4%.

Представленные к продаже дома по районам Киева, июнь 2017 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн Цена, грн/кв.м Изм., в, % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм., в, % В целом по Киеву 1285 239 6 037 279 25 164 -6,2 230 871 962 -2,6 Голосеевский 151 252 7 222 369 28 850 -5,4 276 190 1 103 -1,7 Дарницкий 472 230 5 468 673 23 477 -6,8 209 127 898 -3,3 Деснянский 28 261 4 875 405 19 018 -8,8 186 440 727 -5,4 Днепровский 94 170 3 389 248 20 746 -7,1 129 608 793 -3,6 Оболонский 87 263 5 889 355 22 156 -2,4 225 214 847 1,3 Печерский 8 356 17 740 163 51 001 3,7 678 400 1 950 7,6 Подольский 121 257 7 379 134 29 598 -6,1 282 185 1 132 -2,5 Святошинский 97 206 4 446 020 21 774 -5,8 170 020 833 -2,2 Соломенский 163 265 6 969 377 26 967 -4,8 266 515 1 031 -1,2 Шевченковский 64 266 8 071 377 31 115 -8,9 308 657 1 190 -5,4

Предложение

Количество выставленных на продажу частных домов, в июне по сравнению с мартом, увеличилось на 4% до 1285 объектов. Объем предложения домов увеличилось в общей площади на 2,6%, в долларовом эквиваленте - на 1,1%.

Динамика количества предложения домов в Киеве

За первое полугодие 2017 года предложение домов в Киеве увеличилось на 2,3%. Относительно июня 2016 года, количество домов выросло на 29,8%. Индекс роста составил 1,3.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 21,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 12,6% ниже средней цены марта и составляет 23451 грн. за 1 кв. м (897 долл./кв. м, -9,3%).

Структура представленных к продаже домов в Киеве

Наибольшее количество домов в Киеве в июне предлагалось в Дарницком районе (37%). В Соломенском - 13%, в Голосеевском - 12%, в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Днепровском, Оболонском и Святошинском - по 7%, в Шевченковском - 5%, в Деснянском - 2% и в Печерском - 1%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 41%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 31%, до 100 кв. м - 20% и площадью свыше 500 кв. м - 8%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 30%. В ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 26%, от 300 до 500 тыс. долл. - 17%, от 200 до 300 тыс. долл. - 16% и от 500 тыс. долл. - 11%.