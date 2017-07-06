Электронный билет в киевском транспорте обещают внедрить до конца года

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» запустит электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте до конца года.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора по транспорту «Киевпасстранса» Сергей Литвинов на пресс-конференции.

«Впервые мы будем заказчиками электронных систем, к концу этого года мы введем электронный билет», - сказал Литвинов.

По его словам, первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.

«Первые электронные билеты будут внедрены на линии скоростного трамвая «Борщаговка», там практически все готово, даже банковскую карту будет принимать, а также на линии скоростного трамвая «Троещина» и в электричке», - сказал Литвинов.

Как сообщал УНИАН, в Украине 7 мая вступил в силу закон о внедрении электронного билета в городском пассажирском транспорте, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте.

Как ожидается, электронная система оплаты проезда повысит доходность государственного транспорта и, как результат, будет способствовать сокращению потребности в бюджетном финансировании.