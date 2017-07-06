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Электронный билет в киевском транспорте обещают внедрить до конца года
21:00 06.07.2017 |
Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» запустит электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте до конца года.
Об этом заявил исполняющий обязанности директора по транспорту «Киевпасстранса» Сергей Литвинов на пресс-конференции.
«Впервые мы будем заказчиками электронных систем, к концу этого года мы введем электронный билет», - сказал Литвинов.
По его словам, первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.
«Первые электронные билеты будут внедрены на линии скоростного трамвая «Борщаговка», там практически все готово, даже банковскую карту будет принимать, а также на линии скоростного трамвая «Троещина» и в электричке», - сказал Литвинов.
Как сообщал УНИАН, в Украине 7 мая вступил в силу закон о внедрении электронного билета в городском пассажирском транспорте, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте.
Как ожидается, электронная система оплаты проезда повысит доходность государственного транспорта и, как результат, будет способствовать сокращению потребности в бюджетном финансировании.
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