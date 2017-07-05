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Киев разрешил использование купленных до подорожания 15 июля жетонов на проезд в метро до 31 июля
10:31 05.07.2017 |
Киевская городская государственная администрация разрешила использование жетонов, приобретенных до изменения тарифа 15 июля на проезд в киевском метрополитене, до 31 июля.
Об этом говорится в приказе исполняющего обязанности директора департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Ивана Шпилевого, текстом которого располагают Українські Новини.
Согласно ему, жетоны, приобретенные до момента изменения тарифа, будут действительны до 31 июля.
Пассажиры получат возможность смены жетонов старого образца на новые жетоны с доплатой к действующему тарифу на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница" до 31 августа.
С 1 сентября жетоны старого образца обмену не подлежат и их стоимость не компенсируется.
Аналогичные правила будут действительны в отношении разовых проездных билетов на наземные виды коммунального транспорта.
Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация намерена увеличить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 5 гривен в метрополитене и до 4 гривен в наземном коммунальном транспорте с 15 июля.
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