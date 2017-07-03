Обзор рынка новостроек Киева: июнь 2017 г.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в июне 2017 года составила 23292 грн./кв.м. Относительно мая средняя стоимость уменьшилась на 0,1%.

На первичном рынке недвижимости наблюдалась ценовая стагнация, поскольку изменение средней цены предложения не превышало показатель погрешности (±1,7%)

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 2,9%. С января 2017 - на 0,04%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 1,4%), в Деснянском (на 1,1%), Днепровском (на 0,2%) районах. В Соломенском районе - без изменения. В остальных районах уменьшение составило от 0,1% в Дарницком до 2,8% в Оболонском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, июнь 2017 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 178 2408 70 1 700 589 23 292 -0,1 Голосеевский 34 391 71 1 783 643 23 421 1,4 Дарницкий 25 385 62 1 137 957 18 048 -0,1 Деснянский 4 101 58 943 785 16 292 1,1 Днепровский 15 253 65 1 308 027 20 396 0,2 Оболонский 9 104 71 1 816 594 25 346 -2,8 Печерский 22 203 81 3 347 907 41 070 -0,3 Подольский 11 312 73 1 645 882 22 147 -2,1 Святошинский 12 203 66 1 232 033 18 607 -0,5 Соломенский 24 233 68 1 514 601 22 415 0,0 Шевченковский 22 223 86 2 455 671 28 215 -0,9

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно мая составило:

* эконом-класс - снижение на 0,5% до 16782 грн./кв.м;

* комфорт-класс - снижение на 0,3% до 21720 грн./кв.м;

* изнес-класс - рост на 0,3% до 30776 грн./кв.м;

* премиум-класс - снижение на 0,8% до 45693 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, июнь 2017г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. ,% В целом по Киеву 178 2408 70 1 700 589 23 292 -0,1 Эконом 58 1069 63 1 052 727 16 782 -0,5 1-комн. 424 42 734 346 17 145 0,2 2-комн. 400 66 1 108 183 16 680 -0,6 3-комн. 200 87 1 424 873 16 370 -1,5 4≥комн. 45 119 1 905 648 16 103 -2,0 Комфорт 54 666 69 1 473 138 21 720 -0,3 1-комн. 256 44 985 808 21 930 -0,2 2-комн. 200 66 1 411 541 21 518 -0,3 3-комн. 156 91 1 917 471 21 501 -0,3 4≥комн. 54 135 2 718 933 22 110 -0,8 Бизнес 44 474 81 2 493 275 30 776 0,3 1-комн. 162 50 1 555 072 31 143 0,4 2-комн. 144 76 2 330 621 30 627 0,2 3-комн. 127 102 3 080 331 29 936 0,0 4≥комн. 41 154 4 953 149 32 457 1,4 Премиум 22 199 88 4 052 784 45 693 -0,8 1-комн. 67 57 2 512 168 44 786 -0,6 2-комн. 66 85 3 959 519 46 562 -0,8 3-комн. 53 117 5 360 315 45 572 -0,8 4≥комн. 13 154 7 135 675 46 454 -1,7

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39405 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14792 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В июне к продаже предлагались квартиры 70 операторами в 178 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 33% и комфорт-класса - 30%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.

В июне большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 19%, в Дарницком и в Соломенском - по 14%, в Печерском и Шевченковском - по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 9%, в Святошинском - 7%, в Подольском - 6%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.

В июне были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 1-м объекте.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 24 новостройках - на 1000-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 13 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 178

Количество компаний операторов: 70

Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.