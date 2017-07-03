Финансовые новости
- |
- 03.07.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Обзор рынка новостроек Киева: июнь 2017 г.
11:38 03.07.2017 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в июне 2017 года составила 23292 грн./кв.м. Относительно мая средняя стоимость уменьшилась на 0,1%.
На первичном рынке недвижимости наблюдалась ценовая стагнация, поскольку изменение средней цены предложения не превышало показатель погрешности (±1,7%)
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 2,9%. С января 2017 - на 0,04%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 1,4%), в Деснянском (на 1,1%), Днепровском (на 0,2%) районах. В Соломенском районе - без изменения. В остальных районах уменьшение составило от 0,1% в Дарницком до 2,8% в Оболонском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, июнь 2017 г.
|
Район
|
Кол-во ЖК
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в ,%
|
В целом по Киеву
|
178
|
2408
|
70
|
1 700 589
|
23 292
|
-0,1
|
Голосеевский
|
34
|
391
|
71
|
1 783 643
|
23 421
|
1,4
|
Дарницкий
|
25
|
385
|
62
|
1 137 957
|
18 048
|
-0,1
|
Деснянский
|
4
|
101
|
58
|
943 785
|
16 292
|
1,1
|
Днепровский
|
15
|
253
|
65
|
1 308 027
|
20 396
|
0,2
|
Оболонский
|
9
|
104
|
71
|
1 816 594
|
25 346
|
-2,8
|
Печерский
|
22
|
203
|
81
|
3 347 907
|
41 070
|
-0,3
|
Подольский
|
11
|
312
|
73
|
1 645 882
|
22 147
|
-2,1
|
Святошинский
|
12
|
203
|
66
|
1 232 033
|
18 607
|
-0,5
|
Соломенский
|
24
|
233
|
68
|
1 514 601
|
22 415
|
0,0
|
Шевченковский
|
22
|
223
|
86
|
2 455 671
|
28 215
|
-0,9
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно мая составило:
* эконом-класс - снижение на 0,5% до 16782 грн./кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 0,3% до 21720 грн./кв.м;
* изнес-класс - рост на 0,3% до 30776 грн./кв.м;
* премиум-класс - снижение на 0,8% до 45693 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, июнь 2017г.
|
Класс
|
К-во ЖК / комнат
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. ,%
|
В целом по Киеву
|
178
|
2408
|
70
|
1 700 589
|
23 292
|
-0,1
|
Эконом
|
58
|
1069
|
63
|
1 052 727
|
16 782
|
-0,5
|
1-комн.
|
424
|
42
|
734 346
|
17 145
|
0,2
|
2-комн.
|
400
|
66
|
1 108 183
|
16 680
|
-0,6
|
3-комн.
|
200
|
87
|
1 424 873
|
16 370
|
-1,5
|
4≥комн.
|
45
|
119
|
1 905 648
|
16 103
|
-2,0
|
Комфорт
|
54
|
666
|
69
|
1 473 138
|
21 720
|
-0,3
|
1-комн.
|
256
|
44
|
985 808
|
21 930
|
-0,2
|
2-комн.
|
200
|
66
|
1 411 541
|
21 518
|
-0,3
|
3-комн.
|
156
|
91
|
1 917 471
|
21 501
|
-0,3
|
4≥комн.
|
54
|
135
|
2 718 933
|
22 110
|
-0,8
|
Бизнес
|
44
|
474
|
81
|
2 493 275
|
30 776
|
0,3
|
1-комн.
|
162
|
50
|
1 555 072
|
31 143
|
0,4
|
2-комн.
|
144
|
76
|
2 330 621
|
30 627
|
0,2
|
3-комн.
|
127
|
102
|
3 080 331
|
29 936
|
0,0
|
4≥комн.
|
41
|
154
|
4 953 149
|
32 457
|
1,4
|
Премиум
|
22
|
199
|
88
|
4 052 784
|
45 693
|
-0,8
|
1-комн.
|
67
|
57
|
2 512 168
|
44 786
|
-0,6
|
2-комн.
|
66
|
85
|
3 959 519
|
46 562
|
-0,8
|
3-комн.
|
53
|
117
|
5 360 315
|
45 572
|
-0,8
|
4≥комн.
|
13
|
154
|
7 135 675
|
46 454
|
-1,7
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39405 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14792 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В июне к продаже предлагались квартиры 70 операторами в 178 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 33% и комфорт-класса - 30%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.
В июне большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 19%, в Дарницком и в Соломенском - по 14%, в Печерском и Шевченковском - по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 9%, в Святошинском - 7%, в Подольском - 6%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.
В июне были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилых комплексах.
Приостановлены продажи квартир в 1-м объекте.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 24 новостройках - на 1000-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 13 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 178
Количество компаний операторов: 70
Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет-2017 за 6 мес. перевыполнен на 13,1% по доходам - Госказначейство
|Индекс базовых отраслей Украины в мае вернулся к росту - Нацбанк
|МВФ исключит требование о земельной реформе для очередного транша Украине, - источник
|Регламентный комитет Рады счел необоснованным представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Борисполь будет развиваться как хабовый аэропорт - Рябикин
|Обзор рынка новостроек Киева: июнь 2017 г.
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|Ещё на 6 столичных улицах появится отдельная полоса для общественного транспорта
|Киевсовет готовится переименовать проспект Победы на Брест-Литовский
|В Киеве с 15 июля вырастут тарифы на проезд в городском транспорте
|Порошенко подписал закон об отмене регистрации инвестиций и упрощении выдачи видов на жительство в Украине
Это интересно
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?
|R2-D2 из «Звездных войн» продали за рекордные $2,76 миллиона
|Дубай заменит часть полицейских крошечными беспилотными машинками
|ESET назвала источник эпидемии вируса-вымогателя
|Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном
|Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
|Как стартапы обманывают инвесторов на Kickstarter