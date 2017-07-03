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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор рынка новостроек Киева: июнь 2017 г.

11:38 03.07.2017 |

Киев

 

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в июне 2017 года составила 23292 грн./кв.м. Относительно мая средняя стоимость уменьшилась на 0,1%.

На первичном рынке недвижимости наблюдалась ценовая стагнация, поскольку изменение средней цены предложения не превышало показатель погрешности (±1,7%)

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

 

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 2,9%. С января 2017 - на 0,04%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 1,4%), в Деснянском (на 1,1%), Днепровском (на 0,2%) районах. В Соломенском районе - без изменения. В остальных районах уменьшение составило от 0,1% в Дарницком до 2,8% в Оболонском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, июнь 2017 г.

Район

Кол-во ЖК

Выборка квартир, ед.

Ср. общая пл., кв.м

Ср. цена квартиры, грн.

Средняя цена, грн/кв.м

Изм. в ,%

В целом по Киеву

178

2408

70

1 700 589

23 292

-0,1

Голосеевский

34

391

71

1 783 643

23 421

1,4

Дарницкий

25

385

62

1 137 957

18 048

-0,1

Деснянский

4

101

58

943 785

16 292

1,1

Днепровский

15

253

65

1 308 027

20 396

0,2

Оболонский

9

104

71

1 816 594

25 346

-2,8

Печерский

22

203

81

3 347 907

41 070

-0,3

Подольский

11

312

73

1 645 882

22 147

-2,1

Святошинский

12

203

66

1 232 033

18 607

-0,5

Соломенский

24

233

68

1 514 601

22 415

0,0

Шевченковский

22

223

86

2 455 671

28 215

-0,9

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно мая составило:

* эконом-класс - снижение на 0,5% до 16782 грн./кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 0,3% до 21720 грн./кв.м;
* изнес-класс - рост на 0,3% до 30776 грн./кв.м;
* премиум-класс - снижение на 0,8% до 45693 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, июнь 2017г.

Класс

К-во ЖК / комнат

Выборка квартир, ед.

Ср. общая пл., кв.м

Ср. цена квартиры, грн.

Средняя цена, грн/кв.м

Изм. ,%

В целом по Киеву

 178

2408

70

1 700 589

23 292

-0,1

Эконом

58

1069

63

1 052 727

16 782

-0,5

1-комн.

424

42

734 346

17 145

0,2

2-комн.

400

66

1 108 183

16 680

-0,6

3-комн.

200

87

1 424 873

16 370

-1,5

4≥комн.

45

119

1 905 648

16 103

-2,0

Комфорт

54

666

69

1 473 138

21 720

-0,3

1-комн.

256

44

985 808

21 930

-0,2

2-комн.

200

66

1 411 541

21 518

-0,3

3-комн.

156

91

1 917 471

21 501

-0,3

4≥комн.

54

135

2 718 933

22 110

-0,8

Бизнес

44

474

81

2 493 275

30 776

0,3

1-комн.

162

50

1 555 072

31 143

0,4

2-комн.

144

76

2 330 621

30 627

0,2

3-комн.

127

102

3 080 331

29 936

0,0

4≥комн.

41

154

4 953 149

32 457

1,4

Премиум

22

199

88

4 052 784

45 693

-0,8

1-комн.

67

57

2 512 168

44 786

-0,6

2-комн.

66

85

3 959 519

46 562

-0,8

3-комн.

53

117

5 360 315

45 572

-0,8

4≥комн.

13

154

7 135 675

46 454

-1,7

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39405 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14792 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В июне к продаже предлагались квартиры 70 операторами в 178 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

 

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 33% и комфорт-класса - 30%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.

В июне большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 19%, в Дарницком и в Соломенском - по 14%, в Печерском и Шевченковском - по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 9%, в Святошинском - 7%, в Подольском - 6%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.

В июне были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 1-м объекте.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 24 новостройках - на 1000-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 13 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 178

Количество компаний операторов: 70

Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.
 

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09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

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