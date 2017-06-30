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Ещё на 6 столичных улицах появится отдельная полоса для общественного транспорта
23:34 29.06.2017 |
Сейчас в Киеве троллейбусы и автобусы ездят по отдельным полосам на 4 основных улицах в центральной части города. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА утверждают, что это увеличило эффективность работы общественного транспорта на 10%. До конца года планируется запустить движение общественного транспорта по отдельным полосам еще на 6 магистралях города.
Как передает корреспондент KV, 27-го июня постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы заслушала информацию директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) Ивана Шпилевого о внедрении отдельных полос для движения наземного пассажирского транспорта общего пользования в Киеве и перспективы развития.
Чиновник сообщил, что сейчас есть 4 основных улицы в центральной части города, на которых организована схема движения для общественного транспорта. В частности, это отрезки по ул. Саксаганского и ул. Жилянской от ул. Большой Васильковской до Площади Победы.
Департамент совместно с КП "Киевпастранс" и дорожной службой запустили движение общественного транспорта по отдельным полосам на маршруте: Керченская площадь - проспект Генерала Ватутина - Московский мост - проспект Елены Телиги - улица Александра Довженко - Чоколовский бульвар - проспект Валерия Лобановского - Московская площадь - бульвар Дружбы Народов - мост Патона - проспект Мира - бульвар Перова - Керченская площадь.
Шпилевой сказал, что планируется окончательно замкнуть это "кольцо" до конца 2017-го года.
До конца года полосы общественного движения могут появится на мосту Патона и проспекте Воссоединения (соборности). По словам Шпилевого, сейчас город решает вопрос, что делать с реверсивным движением на этих магистралях. Если его отменят, то Департамент поднимет вопрос об установке разделительного ограждения и займется прокладкой полос для общественного транспорта.
Кроме того, на очереди Виноградарь - проспект Правды, проспект Георгия Гонгадзе, проспект Свободы и улица Василия Порика.
Департамент считает, что отдельные полосы для общественного транспорта должны быть на всех улицах с тремя и более полосами движения.
По словам чиновника, на дорогах, где общественный транспорт двигается по отдельным полосам, его КПД возрастает в среднем на 10%. Видя, что на других улицах весь транспорт стоит в пробках, больше людей начинают использовать именно общественный транспорт вместо автомобилей. Как следствие - пробки в городе уменьшаются в принципе.
Шпилевой перечислил ряд показателей, которые говорят в пользу внедрения отдельных полос для общественного транспорта:
* скорость движения по маршруту увеличивается на 10%;
* люди ждут транспорт на остановках на 3-4 минуты меньше;
* на 10% увеличивается количество пассажиров, которых может перевезти один автобус или троллейбус;
* уменьшается количество выхлопных газов от автобусов;
* транспортные средства потребляют на 10% меньше топлива;
* выручка от перевозок вырастает на 5-10%.
* В Украине развернули масштабные аферы со смарт-квартирами
Но все эти преимущества могут свести на нет недобросовестные водители частных автомобилей. Они не только ничтоже сумняшеся ездят по полосам для общественного транспорта, но даже паркуются там, оставляют машины и надолго уходят.
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