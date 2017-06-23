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Метро на Виноградаре появится до конца 2019 года
10:41 23.06.2017 |
В Киеве новые станции на Виноградаре откроют до конца 2019 года. Об этом заявил глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передает "Центр транспортных стратегий".
"Сейчас у нас в приоритете Виноградарь. В этом году заканчиваем проектирование, планируем до конца 2019 года запустить две станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды". По показателям участок будет с большим пассажиропотоком - около 60 тыс. человек в сутки", - сказал он.
Кроме того, на станции "Проспект правды" планируют сделать особые "вертикальные" тоннели, расположенные друг над другом из-за небольших размеров участка.
В то же время, дату открытия метро на Троещину глава "Киевского метрополитена" назвать не смог.
"Город очень заинтересован в реализации этого проекта, но без инвестора осуществить его сложно. Мы уже сделали шаг вперед - Киев недавно подписал меморандум с компанией China Railway International Group. Сейчас специалисты с китайской стороны совместно с нашими представителями будут прорабатывать техническую сторону вопроса, делать предварительное ТЭО. После их заключения можно будет говорить о сроках и реализации", - сказал Брагинский.
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