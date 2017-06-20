Киевская ТЭЦ-6 может возобновить работу к концу недели

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассчитывают, что ТЭЦ-6, обеспечивающая горячей водой несколько районов Киева, возобновит работу до конца текущей недели, сообщила пресс-служба КГГА.

"Городские власти надеются, что до конца текущей недели будет восстановлена полноценная работа ТЭЦ № 6 и возобновится горячее водоснабжение в жилые дома, учреждения социальной сферы Деснянского района, части Оболони, Подола и т.д. Об этом по результатам селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик призвал правительство поручить госкомпании - оператору газотранспортной системы "Укртрансгаз" возобновить подачу природного газа для запуска ТЭЦ-6.

В конце мая "Киевтрансгаз", структурное подразделение "Укртрансгаза" и дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", полностью остановила газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией ряд районов столицы, а также производит электроэнергию. По данным "Киевэнерго", причиной прекращения газоснабжения стали накопленные долги за поставки газа и его транспортировку.

По состоянию на 1 мая 2017 года долг столицы за теплоэнергию перед "Киевэнерго" составил почти 4,9 миллиарда гривень. В то же время, долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства теплоэнергии на 1 мая достиг 3,2 миллиарда гривень, а долг за транспортировку газа на ТЭЦ-6 превышает 370 миллионов гривень.

13 июня глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что ТЭЦ-6 может оставаться в неработающем состоянии до начала отопительного сезона 2017-2018 годов.