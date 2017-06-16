Финансовые новости
- |
- 16.06.17
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Киеве утвердили новые тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов
08:44 16.06.2017 |
Власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.
Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 обнародовано на официальном сайте киевской власти.
Отмечается, что он принят в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов.
Документ зарегистрирован в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве 12 июня.
В записке к распоряжению отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).
Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м с НДС.
Власти города оставляют возможность населению платить за услугу по стимулирующим тарифам - 10% скидки (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.
В документе не указана дата введения новых тарифов, в то же время отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Своим решением власти города признают утратившим силу распоряжение об установлении тарифов на услуги по содержанию домов, утвержденное 30 апреля 2015 №442.
В распоряжении отмечается, что своим решением власть ставит целью введение тарифов на экономически обоснованном уровне и предоставление услуг населению на должном уровне.
Новые тарифы, по словам столичных властей, «позволят преодолеть убыточность предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий, улучшить качество обслуживания населения и приведет к экономии бюджетных средств благодаря отсутствию необходимости в выделении дотации из бюджета на покрытие разницы в тарифах».
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не надо мусорить. Как Садовый оказался у разбитого рейтингового корыта
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль
|Вице-президент Westinghouse: К сожалению, иногда бюрократия в Украине отвлекает от реального бизнеса
|"Газпром" провел в Берлине сеанс самовнушения
|Бои за Донецк, или почему Марьинка обречена на обстрелы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|К лету съемные квартиры в Киеве еще больше подешевели
|В Киеве утвердили новые тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов
|Суд разблокировал счета Киевского метрополитена и отказал в отсрочке выплаты долга "Укррослизингу"
|МВД открыло новый сервисный центр в ТЦ "Metro" на Петровке в Киеве
|Окружной админсуд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича
|Киев нашел вероятную замену "Киевэнерго"
Это интересно
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира
|Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6