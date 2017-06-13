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Окружной админсуд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича
07:37 13.06.2017 |
Окружной административный суд запретил мэру Киева Виталию Кличко подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.
Об этом сообщила руководитель Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная в Facebook.
Она отметила, что судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику-Киевсовету подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименование проспекта до рассмотрения дела в суде по сути.
Также Бережная опубликовала ухвалу суду и отметила что полный текст определения будет обнародован во вторник, 13 июня.
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