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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Окружной админсуд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича

07:37 13.06.2017 |

Киев

 

Окружной административный суд запретил мэру Киева Виталию Кличко подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Об этом сообщила руководитель Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная в Facebook.

Она отметила, что судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику-Киевсовету подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименование проспекта до рассмотрения дела в суде по сути.

Также Бережная опубликовала ухвалу суду и отметила что полный текст определения будет обнародован во вторник, 13 июня.

Окружной админсуд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича

 
По материалам: Українські Новини
 

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