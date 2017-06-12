В Хельсинки (Финляндия) состоялась встреча заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева с вице-президентом финской энергетической компании Fortum Хейки Андерсоном.

Во время встречи эксперты обсудили вопросы возможных перспектив дальнейшего управления енергокомплексом Киева в связи с завершением сделки города с ПАО "Киевэнерго".

Fortum - финская государственная энергетическая компания, основанная в 1998 году. Компания - один из крупнейших европейских поставщиков тепловой и электрической энергии. Фирма осуществляет деятельность в скандинавских и балтийских странах, а также в Польше.

"Сейчас украинская столица находится на стадии стратегических изменений, поскольку завершается сделка, которая действовала более 16 лет. Поэтому очень важно учесть и предупредить все возможные риски переходного этапа", - отметил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что в ходе встречи подняты вопросы возможного сотрудничества между КГГА и компанией Fortum в перспективе.