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Дионисий Галикарнасский
Киев нашел вероятную замену "Киевэнерго"
09:41 12.06.2017 |
В Хельсинки (Финляндия) состоялась встреча заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева с вице-президентом финской энергетической компании Fortum Хейки Андерсоном.
Во время встречи эксперты обсудили вопросы возможных перспектив дальнейшего управления енергокомплексом Киева в связи с завершением сделки города с ПАО "Киевэнерго".
Fortum - финская государственная энергетическая компания, основанная в 1998 году. Компания - один из крупнейших европейских поставщиков тепловой и электрической энергии. Фирма осуществляет деятельность в скандинавских и балтийских странах, а также в Польше.
"Сейчас украинская столица находится на стадии стратегических изменений, поскольку завершается сделка, которая действовала более 16 лет. Поэтому очень важно учесть и предупредить все возможные риски переходного этапа", - отметил Пантелеев.
Заместитель председателя КГГА также отметил, что в ходе встречи подняты вопросы возможного сотрудничества между КГГА и компанией Fortum в перспективе.
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