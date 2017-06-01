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Обзор рынка новостроек Киева: май 2017 г.
11:45 01.06.2017 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в мае 2017 года составила 23304 грн./кв.м. Относительно апреля средняя стоимость увеличилась на 0,1%.
На первичном рынке недвижимости наблюдалась ценовая стагнация, поскольку изменение средней цены предложения совсем незначительное и не превышало показатель погрешности (±1,5%)
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 0,1%. С января 2017 - увеличилась на 0,01%.
Рост средних цен в прошедшем месяце зафиксирован в Шевченковском (на 5,7%), в Голосеевском (на 3,1%), в Оболонском (на 0,4%), в Подольском (на 0,2%) и в Днепровском (на 0,1%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,03% в Деснянском до 1,6% в Святошинском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, май 2017 г.
|
Район
|
Кол-во ЖК
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в ,%
|
В целом по Киеву
|
172
|
2407
|
70
|
1 696 083
|
23 304
|
0,1
|
Голосеевский
|
34
|
400
|
70
|
1 751 907
|
23 095
|
3,1
|
Дарницкий
|
24
|
391
|
62
|
1 138 131
|
18 059
|
-1,1
|
Деснянский
|
4
|
101
|
58
|
932 069
|
16 120
|
-0,03
|
Днепровский
|
15
|
241
|
64
|
1 316 021
|
20 354
|
0,1
|
Оболонский
|
8
|
96
|
68
|
1 797 231
|
26 087
|
0,4
|
Печерский
|
22
|
207
|
81
|
3 355 099
|
41 210
|
-1,0
|
Подольский
|
11
|
302
|
73
|
1 687 612
|
22 614
|
0,2
|
Святошинский
|
12
|
227
|
67
|
1 256 897
|
18 696
|
-1,6
|
Соломенский
|
24
|
237
|
67
|
1 510 702
|
22 419
|
-0,6
|
Шевченковский
|
18
|
205
|
87
|
2 462 393
|
28 479
|
5,7
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:
* эконом-класс - снижение на 0,7% до 16866 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,4% до 21779 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 0,6% до 30675 грн./кв.м;
* премиум-класс - снижение на 0,8% до 46074 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, май 2017г.
|
Класс
|
К-во ЖК / комнат
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. ,%
|
В целом по Киеву
|
172
|
2407
|
70
|
1 696 083
|
23 304
|
0,1
|
Эконом
|
54
|
1089
|
62
|
1 050 973
|
16 866
|
-0,7
|
1-комн.
|
428
|
42
|
721 308
|
17 119
|
-1,6
|
2-комн.
|
413
|
66
|
1 104 274
|
16 776
|
0,1
|
3-комн.
|
202
|
87
|
1 441 098
|
16 615
|
-0,1
|
4?комн.
|
46
|
118
|
1 926 589
|
16 437
|
-0,2
|
Комфорт
|
53
|
648
|
68
|
1 485 676
|
21 779
|
0,4
|
1-комн.
|
245
|
43
|
957 293
|
21 978
|
-0,1
|
2-комн.
|
202
|
66
|
1 423 172
|
21 574
|
0,1
|
3-комн.
|
152
|
92
|
1 965 587
|
21 566
|
0,8
|
4?комн.
|
49
|
131
|
2 885 774
|
22 293
|
3,2
|
Бизнес
|
44
|
471
|
81
|
2 482 801
|
30 675
|
0,6
|
1-комн.
|
159
|
50
|
1 545 525
|
31 025
|
0,5
|
2-комн.
|
143
|
76
|
2 315 937
|
30 559
|
1,2
|
3-комн.
|
127
|
102
|
3 066 891
|
29 928
|
0,5
|
4?комн.
|
42
|
152
|
4 833 017
|
32 011
|
-0,3
|
Премиум
|
21
|
199
|
87
|
4 048 408
|
46 047
|
-0,8
|
1-комн.
|
67
|
56
|
2 521 240
|
45 041
|
-2,9
|
2-комн.
|
67
|
85
|
3 978 089
|
46 916
|
0,6
|
3-комн.
|
52
|
116
|
5 367 137
|
45 917
|
0,5
|
4?комн.
|
13
|
149
|
7 006 694
|
47 272
|
-3,1
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39532 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14897 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,65.
Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В мае к продаже предлагались квартиры 67 операторами в 172 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса и комфорт-класса - по 31%,. Доля новостроек бизнес-класса - 26%, премиум-класса - 12% от общего количества.
В мае большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 20%, в Дарницком и в Соломенском - по 14%, в Печерском - 13%, в Шевченковском - 10% районах. Меньшее количество новостроек - в Днепровском - 9%, в Святошинском - 7%, в Подольском - 6%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.
В мае были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 3-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 16 новостройках - на 200-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 12 объектах - на 300-1000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 172
Количество компаний операторов: 67
Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.
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