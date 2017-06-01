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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: май 2017 г.

11:33 01.06.2017 |

Киев

 

В мае средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1258 долл. США/кв. м., относительно апреля средняя цена уменьшилась на 0,6%. В национальной валюте - уменьшилась на 2,4% до 33200 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 


С января 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,2%, в гривнах - на 7,1%.

За год, средние показатели просели в долларах на 10,3%, а в гривнах - на 5,8%.

Индекс роста в долларах составил 0,9, в гривнах 0,94.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась - на 2% до 19008 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2,2% до 58080 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте на 0,1%, до 720 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,4%, до 2200 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

 


За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 5,9%, а в «дешевом» - на 5,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 10,4%, в «дешевом» - на 9,8%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, май 2017 г.

Расположение

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм., %

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм., %

В целом по Киеву

21258

69

2 439 884

33 200

-2,4

92 420

1 258

-0,6

Левый берег

6953

65

1 704 625

26 011

-3,0

64 569

985

-1,2


1-комн.

2246

42

1 127 245

26 573

-2,6

42 699

1 007

-0,8


2-комн.

2088

62

1 661 986

26 350

-3,0

62 954

998

-1,2


3-комн.

2246

83

2 148 964

25 278

-3,5

81 400

958

-1,6


4-комн.

373

107

2 744 421

25 142

-3,0

103 955

952

-1,1

Правый берег

10374

66

2 135 304

30 771

-1,9

80 883

1 166

0,0


1-комн.

3149

41

1 217 986

29 289

-2,5

46 136

1 109

-0,6


2-комн.

3341

62

2 014 527

31 408

-2,3

76 308

1 190

-0,5


3-комн.

3294

85

2 776 716

31 031

-1,0

105 179

1 175

0,8


4-комн.

590

117

4 134 178

33 626

-1,0

156 598

1 274

0,8

Центр

3931

85

4 544 173

52 327

-2,1

172 128

1 982

-0,3


1-комн.

740

47

2 271 660

48 002

-0,7

86 048

1 818

1,1


2-комн.

1389

69

3 687 588

52 332

-3,5

139 681

1 982

-1,7


3-комн.

1385

104

5 716 177

54 343

-1,7

216 522

2 058

0,1


4-комн.

417

142

7 537 531

53 291

-1,9

285 513

2 019

0,0

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 1,1% в Голосеевском до 3,8% в Днепровском районах. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском и Подольском районах - на 0,7%, в остальных районах уменьшилась: от 0,1% в Печерском до 2% в Днепровском районах.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, май 2017 г.

 Район

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм. в грн.,%

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. в $, %

В целом по Киеву

21258

69

2 439 884

33 200

-2,4

92 420

1 258

-0,6

 

1-комн.

6135

42

1 311 860

30 552

-2,6

49 692

1 157

-0,8

 

2-комн.

6818

64

2 247 407

34 122

-3,0

85 129

1 292

-1,1

 

3-комн.

6925

88

3 161 008

33 828

-1,9

119 735

1 281

-0,1

 

4-комн.

1380

122

4 786 946

37 275

-1,9

181 324

1 412

-0,1

Голосеевский

2686

69

2 312 084

32 091

-1,1

87 579

1 216

0,7

 

1-комн.

879

44

1 287 042

29 250

0,3

48 752

1 108

2,2

 

2-комн.

911

65

2 191 567

32 884

-2,5

83 014

1 246

-0,6

 

3-комн.

770

92

3 207 085

33 603

-1,0

121 480

1 273

0,9

 

4-комн.

126

126

4 864 882

36 945

-3,6

184 276

1 399

-1,8

Дарницкий

3522

68

1 857 008

26 924

-2,6

70 341

1 020

-0,8

 

1-комн.

1193

43

1 190 950

27 076

-1,7

45 112

1 026

0,2

 

2-комн.

1052

67

1 859 598

27 434

-3,4

70 439

1 039

-1,6

 

3-комн.

1095

89

2 393 171

26 375

-2,6

90 650

999

-0,7

 

4-комн.

182

111

2 982 206

26 291

-4,1

112 962

996

-2,3

Деснянский

1292

62

1 372 606

22 596

-3,2

51 993

856

-1,4

 

1-комн.

360

39

942 322

24 471

-1,2

35 694

927

0,7

 

2-комн.

327

56

1 308 837

23 263

-3,2

49 577

881

-1,4

 

3-комн.

528

76

1 637 777

21 330

-4,1

62 037

808

-2,3

 

4-комн.

77

93

1 836 823

19 677

-5,9

69 577

745

-4,2

Днепровский

2139

62

1 654 264

26 570

-3,8

62 662

1 006

-2,0

 

1-комн.

693

42

1 113 642

26 801

-5,4

42 183

1 015

-3,6

 

2-комн.

709

58

1 531 649

26 166

-2,2

58 017

991

-0,3

 

3-комн.

623

79

2 152 977

26 695

-4,2

81 552

1 011

-2,4

 

4-комн.

114

109

2 977 827

26 999

-2,3

112 796

1 023

-0,4

Оболонский

1522

66

2 438 281

34 285

-3,3

92 359

1 299

-1,5

 

1-комн.

451

39

1 327 955

33 159

-6,3

50 301

1 256

-4,5

 

2-комн.

409

61

2 230 450

34 565

-2,3

84 487

1 309

-0,5

 

3-комн.

557

83

3 069 356

34 371

-1,2

116 263

1 302

0,7

 

4-комн.

105

116

4 669 251

37 574

-6,1

176 866

1 423

-4,3

Печерский

2661

84

4 689 892

53 965

-2,0

177 647

2 044

-0,1

 

1-комн.

539

47

2 344 542

49 272

-0,5

88 808

1 866

1,4

 

2-комн.

966

70

3 845 006

53 573

-3,8

145 644

2 029

-2,0

 

3-комн.

903

105

6 044 747

56 469

-1,7

228 968

2 139

0,2

 

4-комн.

253

143

8 076 731

56 524

0,2

305 937

2 141

2,1

Подольский

1286

64

1 980 454

29 799

-1,2

75 017

1 129

0,7

 

1-комн.

408

40

1 114 001

27 653

-0,7

42 197

1 047

1,2

 

2-комн.

434

64

2 057 121

31 170

-0,1

77 921

1 181

1,8

 

3-комн.

391

82

2 508 823

29 900

-2,1

95 031

1 133

-0,2

 

4-комн.

53

114

4 124 747

34 341

-3,3

156 240

1 301

-1,4

Святошинский

1696

62

1 593 039

25 366

-3,5

60 342

961

-1,7

 

1-комн.

505

38

971 854

25 332

-4,5

36 813

960

-2,7

 

2-комн.

479

59

1 528 129

25 679

-3,7

57 884

973

-1,9

 

3-комн.

583

78

1 966 758

25 246

-2,3

74 498

956

-0,5

 

4-комн.

129

103

2 576 858

24 884

-4,4

97 608

943

-2,6

Соломенский

2109

68

2 161 839

30 497

-2,1

81 888

1 155

-0,2

 

1-комн.

594

42

1 289 255

30 114

-2,9

48 835

1 141

-1,0

 

2-комн.

683

62

1 967 254

30 884

-1,7

74 517

1 170

0,1

 

3-комн.

709

88

2 761 677

30 161

-1,2

104 609

1 142

0,7

 

4-комн.

123

121

3 998 683

32 138

-5,5

151 465

1 217

-3,7

Шевченковский

2345

76

3 328 650

41 482

-2,4

126 085

1 571

-0,6

 

1-комн.

513

43

1 581 726

36 191

-3,6

59 914

1 371

-1,8

 

2-комн.

848

63

2 666 449

41 102

-3,3

101 002

1 557

-1,5

 

3-комн.

766

95

4 360 728

43 966

-1,0

165 179

1 665

0,9

 

4-комн.

218

136

6 388 954

46 686

-2,5

242 006

1 768

-0,7

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в мае уменьшилось на 1,7% относительно апреля и составило 21258 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 1,3%, в долларовом выражении - на 1,5%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

За год количество квартир увеличилось на 11,4%.

Индекс роста составил 1,11.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 9,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,4% ниже средней цены апреля и составляет 31502 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 5,7%, 1193 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,9% до 1077 дол. США/кв.м., с начала 2017 года - на 2,7%, за год - на 11%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 33% от общего количества, в Центре Киева - 18%. Снижение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,9%, на Правом берегу - на 1% и в Центре Киева - на 3,3%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2%, двухкомнатных - на 2%, трехкомнатных - на 1,9%. Четырехкомнатных - увеличилось на 1,4%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 17%. В Голосеевском - 13%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 11%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.

Увеличение предложения наблюдалось в Подольском районе - на 4,2%, в Днепровском - на 0,9%, в Святошинском - на 0,4% и в Печерском - на 0,1%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило: от 1,8% в Голосеевском районе, до 6,1% в Шевченковском районе.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. До 50 тыс. долл. США - 30%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 9% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
 

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09:00 Курс фун­та к дол­ла­ру сни­жа­ет­ся 1 июня на опа­се­ни­ях пе­ред вы­бо­ра­ми в Ве­ли­ко­бри­та­нии

08:37 Бир­жи АТР 1 июня тор­гу­ют­ся раз­но­на­прав­лен­но на ста­ти­сти­ке из Япо­нии и Ки­тая

07:12 Бир­жи США за­кры­лись в ми­ну­се 31 мая на стат­дан­ных, но­во­стях бан­ков

31.05 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке в пер­вый день ле­та мо­жет пой­ти в рост

31.05 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил по­след­ние ве­сен­ние тор­ги в "зе­ле­ной зоне"

31.05 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 30 мая со­ста­вил 26,3103 грн

31.05 Ев­ро к дол­ла­ру рас­тет в сре­ду, фунт де­ше­ве­ет на сиг­на­лах ухуд­ше­ния по­зи­ций пар­тии Те­ре­зы Мэй

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12:46 Эко­но­ми­че­ские по­те­ри Укра­и­ны от кон­флик­та на Дон­бас­се в 2016 го­ду со­ста­ви­ли 20,4% ВВП - Ин­сти­тут эко­но­ми­ки и ми­ра в Сид­нее

12:27 Про­фи­цит гос­бюд­же­та в ап­ре­ле со­ста­вил 29,2 млрд грн - НБУ

10:43 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 376,2 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 4,2 млн до 281,4 млрд гри­вен 31 мая

09:48 IKEA под­твер­ди­ла на­ме­ре­ние зай­ти на укра­ин­ский ры­нок

09:33 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 1 июня на ожи­да­ни­ях ско­ро­го по­вы­ше­ния став­ки ФРС

08:42 Нефть до­ро­жа­ет 1 июня на дан­ных API о силь­ном сни­же­нии за­па­сов "чер­но­го золота" в США

07:59 Укр­за­лиз­ны­ця не ис­клю­ча­ет по­вы­ше­ния цен на про­езд и про­воз гру­зов

07:47 За­дол­жен­ность пред­при­я­тий пе­ред "Нафтогазом" за газ умень­ши­лась на 0,4 млрд гри­вен

31.05 Что озна­ча­ет ре­ше­ние Сток­гольм­ско­го ар­бит­ра­жа для "Нафтогаза" и "Газпрома"

31.05 Це­ны на СУГ про­дол­жа­ют сни­же­ние, а в мел­ком опте 31 мая на­ча­ли де­ше­веть вы­со­ко­ок­та­но­вые бен­зи­ны

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09:39 Рост эко­но­ми­ки США про­дол­жа­ет­ся сдер­жан­но-уме­рен­ны­ми тем­па­ми - Beige Book

08:25 Ли­вий­ский кон­фликт: ко­го под­дер­жит Рос­сия?

08:14 На­сколь­ко ве­ли­ка угро­за рас­про­стра­не­ния ис­ла­миз­ма на Бал­ка­нах?

07:35 Кон­гресс США на­пра­вил семь по­ве­сток в свя­зи с рас­сле­до­ва­ни­я­ми по Рос­сии

07:25 В се­на­те США пред­ла­га­ют но­вые санк­ции про­тив Рос­сии

31.05 Нац­банк Бе­ло­рус­сии сни­жа­ет став­ку с 14% до 13%

31.05 Иран от­ка­зы­ва­ет­ся от про­ек­та по за­пус­ку че­ло­ве­ка в кос­мос

31.05 США го­то­вы воз­об­но­вить пе­ре­го­во­ры о зоне сво­бод­ной тор­гов­ли с ЕС

31.05 "Калибром" по Мак­ро­ну. Как Пу­тин справ­ля­ет­ся с го­рем

31.05 Мо­шен­ни­ки вы­ве­ли из каз­ны ЕС в 2016 го­ду 630 млн ев­ро

31.05 Как Трамп ру­шит араб­ский и рус­ский неф­тя­ной мир

31.05 Вер­хов­ный суд Бра­зи­лии раз­ре­шил по­ли­ции до­про­сить пре­зи­ден­та по де­лу о кор­руп­ции

31.05 При­быль МВФ в 2018 г и 2017 г со­ста­вит $1 и $2,3 млрд со­от­вет­ствен­но

31.05 До­хо­ды рос­си­ян вер­нут­ся к до­кри­зис­но­му уров­ню толь­ко в 2022 го­ду, а пен­сии – ни­ко­гда

31.05 США сно­ва оштра­фо­ва­ли Deutsche Bank за от­мы­ва­ние де­нег из Рос­сии

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11:45 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

11:33 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

08:10 Ки­тай­цы го­то­вы по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну за че­ты­ре го­да

31.05 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро за­ме­нят би­ле­ты с QR-ко­дом

30.05 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

26.05 Ки­ев по­пал в два­дцат­ку луч­ших го­ро­дов для ри­тей­ле­ров

24.05 Ка­б­мин утвер­дил целе­вую про­грам­му ре­фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са Укра­и­ны до 2021

24.05 Аренд­ные став­ки в сто­лич­ных ТРЦ в I кв. вы­рос­ли на 4,5% - JLL

23.05 Ки­ев на­ме­рен уве­ли­чить сто­и­мость про­ез­да до 5 гри­вен в мет­ро и до 4 гри­вен в на­зем­ном транс­порт с 15 июля

23.05 Укра­и­на под­ня­лась на 18 по­зи­ций в рей­тин­ге раз­ви­тия от­кры­тых дан­ных Open Data Barometer

19.05 Но­вую вет­ку мет­ро в Ки­е­ве по­стро­ит ки­тай­ский кон­сор­ци­ум - КГГА

18.05 Град­со­вет Ки­е­ва вы­брал про­ект раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке со сно­сом "Большевика"

16.05 Укра­ин­цы с пас­пор­та­ми РФ не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся без­ви­зо­вым ре­жи­мом с ЕС

12.05 Ко­ли­че­ство мил­ли­о­не­ров в Укра­ине за 2016г со­кра­ти­лось по­чти на чет­верть

11.05 Вме­сто "Воз­душ­но­го экспресса" Оме­лян пред­ла­га­ет по­стро­ить мет­ро до Бор­испо­ля

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10:14 Про­сто пра­во­слав­ные. По­че­му юго-во­сток Укра­и­ны стал стес­нять­ся УПЦ МП

31.05 Что озна­ча­ет ре­ше­ние Сток­гольм­ско­го ар­бит­ра­жа для "Нафтогаза" и "Газпрома"

31.05 Порт­фель без ин­стру­мен­тов. Как де­лить на­след­ство Сте­ця

31.05 Ре­зуль­та­ты го­ло­со­ва­ния за кан­ди­да­тов в со­став со­ве­та об­ще­ствен­но­го кон­тро­ля при НАБУ бу­дут об­на­ро­до­ва­ны 6 июня

31.05 Ми­нистр ин­фор­ма­ци­он­ной по­ли­ти­ки Юрий Сте­ць на­пи­сал за­яв­ле­ние об от­став­ке

31.05 Об­стрел Ав­де­ев­ки. Ко­гда ВСУ уда­рят по бо­е­ви­кам

30.05 Юн­кер на­де­ет­ся на за­вер­ше­ние про­цес­са ра­ти­фи­ка­ции Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС до се­ре­ди­ны июля

30.05 Се­нат Ни­дер­лан­дов под­дер­жал ра­ти­фи­ка­цию Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

30.05 За­чем "зом­би-эксперт" Пи­хов­шек "крутит" миф о Ва­кар­чу­ке-пре­зи­ден­те

30.05 Бой под До­ку­ча­ев­ском. По­че­му тер­ро­ри­сты ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли при­ме­не­ние тан­ков

30.05 "Ватовизоры" на­сту­па­ют: по­че­му СБУ взя­лась за Эль­до­ра­до

30.05 "Пол­зу­чее наступление" на Лу­ган­щине. Дви­ну­лись ли ВСУ к Же­лоб­ку

29.05 СБУ по­до­зре­ва­ет ме­недж­мент "Ян­декс. Украина" в пе­ре­да­че спец­служ­бам Рос­сии пер­со­наль­ных дан­ных укра­ин­цев

29.05 Ма­тиос про­тив Гор­ба­тю­ка. Как про­ку­ро­ры устро­и­ли пуб­лич­ную пор­ку сво­е­го ве­дом­ства

29.05 "Гибриды" за­кон­чи­ли под­го­тов­ку к боль­шо­му на­ступ­ле­нию

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09:27 Смарт­фон Gionee S10 осна­щён че­тырь­мя ка­ме­ра­ми и про­цес­со­ром Helio P25

31.05 Но­вая спут­ни­ко­вая сеть поз­во­лит сле­дить за Зем­лей в ре­аль­ном вре­ме­ни

31.05 Renault до­ба­ви­ла рос­ко­ши се­мей­ству Scenic

31.05 Samsung SDI от­кро­ет фаб­ри­ку по про­из­вод­ству ак­ку­му­ля­тор­ных ба­та­рей для элек­тро­мо­би­лей в Вен­грии

31.05 В BMW от­ка­за­лись при­во­зить се­дан 1 се­рии в Ев­ро­пу

31.05 Внут­рен­няя часть хо­ло­диль­ни­ка Samsung Chef Collection Porcelain сто­и­мо­стью $13 270 вы­пол­не­на с ис­поль­зо­ва­ни­ем фар­фо­ра

31.05 Skoda пред­ста­ви­ла ряд улуч­ше­ний для мо­де­ли Superb

30.05 Банк­но­ту в 500 грн под­де­лы­ва­ют ча­ще все­го - НБУ

30.05 В Porsche от­ка­за­лись про­да­вать ма­ши­ны спе­ку­лян­там

30.05 Essential Phone: смарт­фон с не­обыч­ным осна­ще­ни­ем от со­зда­те­ля Android

30.05 Бу­риль­ная ком­па­ния Мас­ка по­ка­за­ла элек­три­че­ский бес­пи­лот­ный ав­то­бус

30.05 Bloomberg: элек­тро­мо­би­ли ско­ро ста­нут де­шев­ле тра­ди­ци­он­ных ма­шин

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

29.05 Рас­кры­ты тех­ни­че­ские по­дроб­но­сти ги­пер­ка­ра Mercedes-AMG

29.05 Ми­ни­стры ЕС вво­дят но­вые пра­ви­ла про­да­жи ав­то­мо­би­лей

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31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

16.05 Не­хват­ка ра­бо­чей си­лы по­буж­да­ет да­же не­боль­шие япон­ские ком­па­нии за­ку­пать ро­бо­тов

16.05 SpaceX ком­пен­си­ру­ет со­труд­ни­кам $4 млн за от­сут­ствие пе­ре­ры­вов

15.05 Что ме­ша­ет мо­ло­дым на­чаль­ни­кам за­во­е­вать до­ве­рие под­чи­нен­ных

11.05 Bloomberg на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых топ-ме­не­дже­ров ми­ра

10.05 А вы го­то­вы пла­тить за раз­рыв от­но­ше­ний?

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

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