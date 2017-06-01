Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: май 2017 г.

В мае средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1258 долл. США/кв. м., относительно апреля средняя цена уменьшилась на 0,6%. В национальной валюте - уменьшилась на 2,4% до 33200 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева





С января 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,2%, в гривнах - на 7,1%.

За год, средние показатели просели в долларах на 10,3%, а в гривнах - на 5,8%.

Индекс роста в долларах составил 0,9, в гривнах 0,94.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась - на 2% до 19008 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2,2% до 58080 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте на 0,1%, до 720 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,4%, до 2200 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева





За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 5,9%, а в «дешевом» - на 5,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 10,4%, в «дешевом» - на 9,8%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, май 2017 г.

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм., % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм., % В целом по Киеву 21258 69 2 439 884 33 200 -2,4 92 420 1 258 -0,6 Левый берег 6953 65 1 704 625 26 011 -3,0 64 569 985 -1,2

1-комн. 2246 42 1 127 245 26 573 -2,6 42 699 1 007 -0,8

2-комн. 2088 62 1 661 986 26 350 -3,0 62 954 998 -1,2

3-комн. 2246 83 2 148 964 25 278 -3,5 81 400 958 -1,6

4-комн. 373 107 2 744 421 25 142 -3,0 103 955 952 -1,1 Правый берег 10374 66 2 135 304 30 771 -1,9 80 883 1 166 0,0

1-комн. 3149 41 1 217 986 29 289 -2,5 46 136 1 109 -0,6

2-комн. 3341 62 2 014 527 31 408 -2,3 76 308 1 190 -0,5

3-комн. 3294 85 2 776 716 31 031 -1,0 105 179 1 175 0,8

4-комн. 590 117 4 134 178 33 626 -1,0 156 598 1 274 0,8 Центр 3931 85 4 544 173 52 327 -2,1 172 128 1 982 -0,3

1-комн. 740 47 2 271 660 48 002 -0,7 86 048 1 818 1,1

2-комн. 1389 69 3 687 588 52 332 -3,5 139 681 1 982 -1,7

3-комн. 1385 104 5 716 177 54 343 -1,7 216 522 2 058 0,1

4-комн. 417 142 7 537 531 53 291 -1,9 285 513 2 019 0,0

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 1,1% в Голосеевском до 3,8% в Днепровском районах. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском и Подольском районах - на 0,7%, в остальных районах уменьшилась: от 0,1% в Печерском до 2% в Днепровском районах.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, май 2017 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в $, % В целом по Киеву 21258 69 2 439 884 33 200 -2,4 92 420 1 258 -0,6 1-комн. 6135 42 1 311 860 30 552 -2,6 49 692 1 157 -0,8 2-комн. 6818 64 2 247 407 34 122 -3,0 85 129 1 292 -1,1 3-комн. 6925 88 3 161 008 33 828 -1,9 119 735 1 281 -0,1 4-комн. 1380 122 4 786 946 37 275 -1,9 181 324 1 412 -0,1 Голосеевский 2686 69 2 312 084 32 091 -1,1 87 579 1 216 0,7 1-комн. 879 44 1 287 042 29 250 0,3 48 752 1 108 2,2 2-комн. 911 65 2 191 567 32 884 -2,5 83 014 1 246 -0,6 3-комн. 770 92 3 207 085 33 603 -1,0 121 480 1 273 0,9 4-комн. 126 126 4 864 882 36 945 -3,6 184 276 1 399 -1,8 Дарницкий 3522 68 1 857 008 26 924 -2,6 70 341 1 020 -0,8 1-комн. 1193 43 1 190 950 27 076 -1,7 45 112 1 026 0,2 2-комн. 1052 67 1 859 598 27 434 -3,4 70 439 1 039 -1,6 3-комн. 1095 89 2 393 171 26 375 -2,6 90 650 999 -0,7 4-комн. 182 111 2 982 206 26 291 -4,1 112 962 996 -2,3 Деснянский 1292 62 1 372 606 22 596 -3,2 51 993 856 -1,4 1-комн. 360 39 942 322 24 471 -1,2 35 694 927 0,7 2-комн. 327 56 1 308 837 23 263 -3,2 49 577 881 -1,4 3-комн. 528 76 1 637 777 21 330 -4,1 62 037 808 -2,3 4-комн. 77 93 1 836 823 19 677 -5,9 69 577 745 -4,2 Днепровский 2139 62 1 654 264 26 570 -3,8 62 662 1 006 -2,0 1-комн. 693 42 1 113 642 26 801 -5,4 42 183 1 015 -3,6 2-комн. 709 58 1 531 649 26 166 -2,2 58 017 991 -0,3 3-комн. 623 79 2 152 977 26 695 -4,2 81 552 1 011 -2,4 4-комн. 114 109 2 977 827 26 999 -2,3 112 796 1 023 -0,4 Оболонский 1522 66 2 438 281 34 285 -3,3 92 359 1 299 -1,5 1-комн. 451 39 1 327 955 33 159 -6,3 50 301 1 256 -4,5 2-комн. 409 61 2 230 450 34 565 -2,3 84 487 1 309 -0,5 3-комн. 557 83 3 069 356 34 371 -1,2 116 263 1 302 0,7 4-комн. 105 116 4 669 251 37 574 -6,1 176 866 1 423 -4,3 Печерский 2661 84 4 689 892 53 965 -2,0 177 647 2 044 -0,1 1-комн. 539 47 2 344 542 49 272 -0,5 88 808 1 866 1,4 2-комн. 966 70 3 845 006 53 573 -3,8 145 644 2 029 -2,0 3-комн. 903 105 6 044 747 56 469 -1,7 228 968 2 139 0,2 4-комн. 253 143 8 076 731 56 524 0,2 305 937 2 141 2,1 Подольский 1286 64 1 980 454 29 799 -1,2 75 017 1 129 0,7 1-комн. 408 40 1 114 001 27 653 -0,7 42 197 1 047 1,2 2-комн. 434 64 2 057 121 31 170 -0,1 77 921 1 181 1,8 3-комн. 391 82 2 508 823 29 900 -2,1 95 031 1 133 -0,2 4-комн. 53 114 4 124 747 34 341 -3,3 156 240 1 301 -1,4 Святошинский 1696 62 1 593 039 25 366 -3,5 60 342 961 -1,7 1-комн. 505 38 971 854 25 332 -4,5 36 813 960 -2,7 2-комн. 479 59 1 528 129 25 679 -3,7 57 884 973 -1,9 3-комн. 583 78 1 966 758 25 246 -2,3 74 498 956 -0,5 4-комн. 129 103 2 576 858 24 884 -4,4 97 608 943 -2,6 Соломенский 2109 68 2 161 839 30 497 -2,1 81 888 1 155 -0,2 1-комн. 594 42 1 289 255 30 114 -2,9 48 835 1 141 -1,0 2-комн. 683 62 1 967 254 30 884 -1,7 74 517 1 170 0,1 3-комн. 709 88 2 761 677 30 161 -1,2 104 609 1 142 0,7 4-комн. 123 121 3 998 683 32 138 -5,5 151 465 1 217 -3,7 Шевченковский 2345 76 3 328 650 41 482 -2,4 126 085 1 571 -0,6 1-комн. 513 43 1 581 726 36 191 -3,6 59 914 1 371 -1,8 2-комн. 848 63 2 666 449 41 102 -3,3 101 002 1 557 -1,5 3-комн. 766 95 4 360 728 43 966 -1,0 165 179 1 665 0,9 4-комн. 218 136 6 388 954 46 686 -2,5 242 006 1 768 -0,7

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в мае уменьшилось на 1,7% относительно апреля и составило 21258 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 1,3%, в долларовом выражении - на 1,5%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

За год количество квартир увеличилось на 11,4%.

Индекс роста составил 1,11.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 9,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,4% ниже средней цены апреля и составляет 31502 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 5,7%, 1193 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,9% до 1077 дол. США/кв.м., с начала 2017 года - на 2,7%, за год - на 11%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 33% от общего количества, в Центре Киева - 18%. Снижение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,9%, на Правом берегу - на 1% и в Центре Киева - на 3,3%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2%, двухкомнатных - на 2%, трехкомнатных - на 1,9%. Четырехкомнатных - увеличилось на 1,4%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 17%. В Голосеевском - 13%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 11%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.

Увеличение предложения наблюдалось в Подольском районе - на 4,2%, в Днепровском - на 0,9%, в Святошинском - на 0,4% и в Печерском - на 0,1%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило: от 1,8% в Голосеевском районе, до 6,1% в Шевченковском районе.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. До 50 тыс. долл. США - 30%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 9% и от 250 тыс. долл. США - 6%.