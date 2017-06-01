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Информация об агентстве
Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: май 2017 г.
11:33 01.06.2017 |
В мае средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1258 долл. США/кв. м., относительно апреля средняя цена уменьшилась на 0,6%. В национальной валюте - уменьшилась на 2,4% до 33200 грн./кв.м. (±1,5%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,2%, в гривнах - на 7,1%.
За год, средние показатели просели в долларах на 10,3%, а в гривнах - на 5,8%.
Индекс роста в долларах составил 0,9, в гривнах 0,94.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась - на 2% до 19008 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2,2% до 58080 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте на 0,1%, до 720 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,4%, до 2200 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 5,9%, а в «дешевом» - на 5,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 10,4%, в «дешевом» - на 9,8%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, май 2017 г.
|
Расположение
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм., %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм., %
|
В целом по Киеву
|
21258
|
69
|
2 439 884
|
33 200
|
-2,4
|
92 420
|
1 258
|
-0,6
|
Левый берег
|
6953
|
65
|
1 704 625
|
26 011
|
-3,0
|
64 569
|
985
|
-1,2
|
|
1-комн.
|
2246
|
42
|
1 127 245
|
26 573
|
-2,6
|
42 699
|
1 007
|
-0,8
|
|
2-комн.
|
2088
|
62
|
1 661 986
|
26 350
|
-3,0
|
62 954
|
998
|
-1,2
|
|
3-комн.
|
2246
|
83
|
2 148 964
|
25 278
|
-3,5
|
81 400
|
958
|
-1,6
|
|
4-комн.
|
373
|
107
|
2 744 421
|
25 142
|
-3,0
|
103 955
|
952
|
-1,1
|
Правый берег
|
10374
|
66
|
2 135 304
|
30 771
|
-1,9
|
80 883
|
1 166
|
0,0
|
|
1-комн.
|
3149
|
41
|
1 217 986
|
29 289
|
-2,5
|
46 136
|
1 109
|
-0,6
|
|
2-комн.
|
3341
|
62
|
2 014 527
|
31 408
|
-2,3
|
76 308
|
1 190
|
-0,5
|
|
3-комн.
|
3294
|
85
|
2 776 716
|
31 031
|
-1,0
|
105 179
|
1 175
|
0,8
|
|
4-комн.
|
590
|
117
|
4 134 178
|
33 626
|
-1,0
|
156 598
|
1 274
|
0,8
|
Центр
|
3931
|
85
|
4 544 173
|
52 327
|
-2,1
|
172 128
|
1 982
|
-0,3
|
|
1-комн.
|
740
|
47
|
2 271 660
|
48 002
|
-0,7
|
86 048
|
1 818
|
1,1
|
|
2-комн.
|
1389
|
69
|
3 687 588
|
52 332
|
-3,5
|
139 681
|
1 982
|
-1,7
|
|
3-комн.
|
1385
|
104
|
5 716 177
|
54 343
|
-1,7
|
216 522
|
2 058
|
0,1
|
|
4-комн.
|
417
|
142
|
7 537 531
|
53 291
|
-1,9
|
285 513
|
2 019
|
0,0
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 1,1% в Голосеевском до 3,8% в Днепровском районах. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском и Подольском районах - на 0,7%, в остальных районах уменьшилась: от 0,1% в Печерском до 2% в Днепровском районах.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, май 2017 г.
|
Район
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в грн.,%
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. в $, %
|
В целом по Киеву
|
21258
|
69
|
2 439 884
|
33 200
|
-2,4
|
92 420
|
1 258
|
-0,6
|
|
1-комн.
|
6135
|
42
|
1 311 860
|
30 552
|
-2,6
|
49 692
|
1 157
|
-0,8
|
|
2-комн.
|
6818
|
64
|
2 247 407
|
34 122
|
-3,0
|
85 129
|
1 292
|
-1,1
|
|
3-комн.
|
6925
|
88
|
3 161 008
|
33 828
|
-1,9
|
119 735
|
1 281
|
-0,1
|
|
4-комн.
|
1380
|
122
|
4 786 946
|
37 275
|
-1,9
|
181 324
|
1 412
|
-0,1
|
Голосеевский
|
2686
|
69
|
2 312 084
|
32 091
|
-1,1
|
87 579
|
1 216
|
0,7
|
|
1-комн.
|
879
|
44
|
1 287 042
|
29 250
|
0,3
|
48 752
|
1 108
|
2,2
|
|
2-комн.
|
911
|
65
|
2 191 567
|
32 884
|
-2,5
|
83 014
|
1 246
|
-0,6
|
|
3-комн.
|
770
|
92
|
3 207 085
|
33 603
|
-1,0
|
121 480
|
1 273
|
0,9
|
|
4-комн.
|
126
|
126
|
4 864 882
|
36 945
|
-3,6
|
184 276
|
1 399
|
-1,8
|
Дарницкий
|
3522
|
68
|
1 857 008
|
26 924
|
-2,6
|
70 341
|
1 020
|
-0,8
|
|
1-комн.
|
1193
|
43
|
1 190 950
|
27 076
|
-1,7
|
45 112
|
1 026
|
0,2
|
|
2-комн.
|
1052
|
67
|
1 859 598
|
27 434
|
-3,4
|
70 439
|
1 039
|
-1,6
|
|
3-комн.
|
1095
|
89
|
2 393 171
|
26 375
|
-2,6
|
90 650
|
999
|
-0,7
|
|
4-комн.
|
182
|
111
|
2 982 206
|
26 291
|
-4,1
|
112 962
|
996
|
-2,3
|
Деснянский
|
1292
|
62
|
1 372 606
|
22 596
|
-3,2
|
51 993
|
856
|
-1,4
|
|
1-комн.
|
360
|
39
|
942 322
|
24 471
|
-1,2
|
35 694
|
927
|
0,7
|
|
2-комн.
|
327
|
56
|
1 308 837
|
23 263
|
-3,2
|
49 577
|
881
|
-1,4
|
|
3-комн.
|
528
|
76
|
1 637 777
|
21 330
|
-4,1
|
62 037
|
808
|
-2,3
|
|
4-комн.
|
77
|
93
|
1 836 823
|
19 677
|
-5,9
|
69 577
|
745
|
-4,2
|
Днепровский
|
2139
|
62
|
1 654 264
|
26 570
|
-3,8
|
62 662
|
1 006
|
-2,0
|
|
1-комн.
|
693
|
42
|
1 113 642
|
26 801
|
-5,4
|
42 183
|
1 015
|
-3,6
|
|
2-комн.
|
709
|
58
|
1 531 649
|
26 166
|
-2,2
|
58 017
|
991
|
-0,3
|
|
3-комн.
|
623
|
79
|
2 152 977
|
26 695
|
-4,2
|
81 552
|
1 011
|
-2,4
|
|
4-комн.
|
114
|
109
|
2 977 827
|
26 999
|
-2,3
|
112 796
|
1 023
|
-0,4
|
Оболонский
|
1522
|
66
|
2 438 281
|
34 285
|
-3,3
|
92 359
|
1 299
|
-1,5
|
|
1-комн.
|
451
|
39
|
1 327 955
|
33 159
|
-6,3
|
50 301
|
1 256
|
-4,5
|
|
2-комн.
|
409
|
61
|
2 230 450
|
34 565
|
-2,3
|
84 487
|
1 309
|
-0,5
|
|
3-комн.
|
557
|
83
|
3 069 356
|
34 371
|
-1,2
|
116 263
|
1 302
|
0,7
|
|
4-комн.
|
105
|
116
|
4 669 251
|
37 574
|
-6,1
|
176 866
|
1 423
|
-4,3
|
Печерский
|
2661
|
84
|
4 689 892
|
53 965
|
-2,0
|
177 647
|
2 044
|
-0,1
|
|
1-комн.
|
539
|
47
|
2 344 542
|
49 272
|
-0,5
|
88 808
|
1 866
|
1,4
|
|
2-комн.
|
966
|
70
|
3 845 006
|
53 573
|
-3,8
|
145 644
|
2 029
|
-2,0
|
|
3-комн.
|
903
|
105
|
6 044 747
|
56 469
|
-1,7
|
228 968
|
2 139
|
0,2
|
|
4-комн.
|
253
|
143
|
8 076 731
|
56 524
|
0,2
|
305 937
|
2 141
|
2,1
|
Подольский
|
1286
|
64
|
1 980 454
|
29 799
|
-1,2
|
75 017
|
1 129
|
0,7
|
|
1-комн.
|
408
|
40
|
1 114 001
|
27 653
|
-0,7
|
42 197
|
1 047
|
1,2
|
|
2-комн.
|
434
|
64
|
2 057 121
|
31 170
|
-0,1
|
77 921
|
1 181
|
1,8
|
|
3-комн.
|
391
|
82
|
2 508 823
|
29 900
|
-2,1
|
95 031
|
1 133
|
-0,2
|
|
4-комн.
|
53
|
114
|
4 124 747
|
34 341
|
-3,3
|
156 240
|
1 301
|
-1,4
|
Святошинский
|
1696
|
62
|
1 593 039
|
25 366
|
-3,5
|
60 342
|
961
|
-1,7
|
|
1-комн.
|
505
|
38
|
971 854
|
25 332
|
-4,5
|
36 813
|
960
|
-2,7
|
|
2-комн.
|
479
|
59
|
1 528 129
|
25 679
|
-3,7
|
57 884
|
973
|
-1,9
|
|
3-комн.
|
583
|
78
|
1 966 758
|
25 246
|
-2,3
|
74 498
|
956
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
129
|
103
|
2 576 858
|
24 884
|
-4,4
|
97 608
|
943
|
-2,6
|
Соломенский
|
2109
|
68
|
2 161 839
|
30 497
|
-2,1
|
81 888
|
1 155
|
-0,2
|
|
1-комн.
|
594
|
42
|
1 289 255
|
30 114
|
-2,9
|
48 835
|
1 141
|
-1,0
|
|
2-комн.
|
683
|
62
|
1 967 254
|
30 884
|
-1,7
|
74 517
|
1 170
|
0,1
|
|
3-комн.
|
709
|
88
|
2 761 677
|
30 161
|
-1,2
|
104 609
|
1 142
|
0,7
|
|
4-комн.
|
123
|
121
|
3 998 683
|
32 138
|
-5,5
|
151 465
|
1 217
|
-3,7
|
Шевченковский
|
2345
|
76
|
3 328 650
|
41 482
|
-2,4
|
126 085
|
1 571
|
-0,6
|
|
1-комн.
|
513
|
43
|
1 581 726
|
36 191
|
-3,6
|
59 914
|
1 371
|
-1,8
|
|
2-комн.
|
848
|
63
|
2 666 449
|
41 102
|
-3,3
|
101 002
|
1 557
|
-1,5
|
|
3-комн.
|
766
|
95
|
4 360 728
|
43 966
|
-1,0
|
165 179
|
1 665
|
0,9
|
|
4-комн.
|
218
|
136
|
6 388 954
|
46 686
|
-2,5
|
242 006
|
1 768
|
-0,7
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в мае уменьшилось на 1,7% относительно апреля и составило 21258 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 1,3%, в долларовом выражении - на 1,5%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год количество квартир увеличилось на 11,4%.
Индекс роста составил 1,11.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 9,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,4% ниже средней цены апреля и составляет 31502 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 5,7%, 1193 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,9% до 1077 дол. США/кв.м., с начала 2017 года - на 2,7%, за год - на 11%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 33% от общего количества, в Центре Киева - 18%. Снижение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,9%, на Правом берегу - на 1% и в Центре Киева - на 3,3%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2%, двухкомнатных - на 2%, трехкомнатных - на 1,9%. Четырехкомнатных - увеличилось на 1,4%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 17%. В Голосеевском - 13%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 11%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.
Увеличение предложения наблюдалось в Подольском районе - на 4,2%, в Днепровском - на 0,9%, в Святошинском - на 0,4% и в Печерском - на 0,1%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило: от 1,8% в Голосеевском районе, до 6,1% в Шевченковском районе.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. До 50 тыс. долл. США - 30%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 9% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
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