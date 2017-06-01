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Китайцы готовы построить метро на Троещину за четыре года
08:10 01.06.2017 |
На строительство новой ветки метро - на Троещину, которая должна состоять из 14 станций, три из которых пересадочные, понадобиться, примерно, 4 года. Об этом рассказал Николай Поворозник, заместитель главы КГГА.
Метро (большая часть которого будет наземной) должны строить китайцы, инвестировать в этот проект будут также они, но когда он стартует, пока никто сказать не может, по самым оптимистичным прогнозам - в 2018 году.
«Деньги на строительство метро на Троещину должны быть предоставлены по кредиту, согласно межправительственному соглашению между Украиной и Китаем. Речь идет о льготном кредите (под 2% на 20 лет). Чтобы их можно было использовать на строительство метро, нам нужно провести много работы и исследовать как цену, так и сроки реализации проекта, чтобы можно было говорить с правительством о подписании межправительственного соглашения», - отметил чиновник.
Лишь после того, как такое соглашение будет подписано и ратифицировано парламентом, можно будет конкретно говорить о начале финансирования и строительство новой линии метро.
Раньше сообщалось, что стоимость строительства ветки метро на Троещину оценивается в более чем 30 млрд. гривен.
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