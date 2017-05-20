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Новую ветку метро в Киеве построит китайский консорциум - КГГА
18:01 19.05.2017 |
Представители Киевской горгосадминистрации пописали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Консорциум выступает в качестве управляющего партнера, имеющего большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры. Специалисты китайской стороны проведут исследование текущего состояния реализации проекта Строительство 4-й линии метро в Киеве... Исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смету расходов ", - рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме EPC (проектирование, закупка и строительство) и выполнять проекты по модели EPC + F (проектирование, закупка, строительство и финансирование). Консорциум также окажет помощь КГГА в привлечении средств от китайских финансовых учреждений.
Напомним, ранее министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил о договоренности с Китайской корпорацией дорог и мостов о строительстве моста через Днепр в Кременчуге и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.
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