Новую ветку метро в Киеве построит китайский консорциум - КГГА

Представители Киевской горгосадминистрации пописали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Консорциум выступает в качестве управляющего партнера, имеющего большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры. Специалисты китайской стороны проведут исследование текущего состояния реализации проекта Строительство 4-й линии метро в Киеве... Исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смету расходов ", - рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме EPC (проектирование, закупка и строительство) и выполнять проекты по модели EPC + F (проектирование, закупка, строительство и финансирование). Консорциум также окажет помощь КГГА в привлечении средств от китайских финансовых учреждений.

Напомним, ранее министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил о договоренности с Китайской корпорацией дорог и мостов о строительстве моста через Днепр в Кременчуге и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.