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Вместо "Воздушного экспресса" Омелян предлагает построить метро до Борисполя
08:48 11.05.2017 |
Украина обсудит с китайской стороной возможность проведения метро из Киева в город Борисполь с веткой до аэропорта в рамках реализации проекта "Воздушный экспресс".
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в интервью для РБК-Украина.
"Моя идея заключается в строительстве легкого метро от станции метро "Бориспольская" до города Борисполь с отдельной веткой до аэропорта. В таком случае у нас будет удивительная синергия - у нас, кроме метро, до аэропорта будет соединительный вид транспорта для всех коттеджных городков и других населенных пунктов вдоль этой линии с парковками", - рассказал чиновник.
По его словам, в случае появления большого количества лоукостеров в "Борисполе", будет абсурдной ситуация, когда полет из Киева в любой европейский город будет стоить 20 евро, а поездка на такси в аэропорт - 10-15 евро.
Министр отметил, что мэр столицы Виталий Кличко одобрил идею.
Ранее Омелян заявил, что в мае Украина и Китай обсудят реализацию проекта "Воздушный экспресс" по строительству рельсового сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" китайской стороной.
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