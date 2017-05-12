Украина обсудит с китайской стороной возможность проведения метро из Киева в город Борисполь с веткой до аэропорта в рамках реализации проекта "Воздушный экспресс".

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в интервью для РБК-Украина.

"Моя идея заключается в строительстве легкого метро от станции метро "Бориспольская" до города Борисполь с отдельной веткой до аэропорта. В таком случае у нас будет удивительная синергия - у нас, кроме метро, до аэропорта будет соединительный вид транспорта для всех коттеджных городков и других населенных пунктов вдоль этой линии с парковками", - рассказал чиновник.

По его словам, в случае появления большого количества лоукостеров в "Борисполе", будет абсурдной ситуация, когда полет из Киева в любой европейский город будет стоить 20 евро, а поездка на такси в аэропорт - 10-15 евро.

Министр отметил, что мэр столицы Виталий Кличко одобрил идею.

Ранее Омелян заявил, что в мае Украина и Китай обсудят реализацию проекта "Воздушный экспресс" по строительству рельсового сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" китайской стороной.