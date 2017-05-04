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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2017 г.

11:05 04.05.2017 |

Киев

 

В апреле средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1265 долл. США/кв. м, относительно марта средняя цена уменьшилась на 0,2%. В национальной валюте - уменьшилась на 1,2% до 34025 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2017 г.

 

За год, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах - на 10,9%, а в гривнах - на 5,7%,

Индекс роста в долларах составил 0,89, в гривнах 0,94.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 0,9% до 19395 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,6% до 59395 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте не изменились - 721 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились - на 0,7% до 2208 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2017 г.

 

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 6,1%, а в «дешевом» - на 5,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 11,3%, в «дешевом» - на 10,3%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, апрель 2017 г.

Расположение

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм., %

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм., %

В целом по Киеву

21632

69

2 479 121

34 025

-1,2

92 161

1 265

-0,2

Левый берег

7086

65

1 759 598

26 825

-1,1

65 413

997

-0,1


1-комн.

2294

43

1 171 678

27 291

-0,5

43 557

1 015

0,4


2-комн.

2139

62

1 723 009

27 164

-1,1

64 052

1 010

-0,2


3-комн.

2281

83

2 214 388

26 188

-1,4

82 319

974

-0,5


4-комн.

372

106

2 806 838

25 907

-1,2

104 343

963

-0,2

Правый берег

10481

66

2 154 882

31 355

-0,8

80 107

1 166

0,1


1-комн.

3165

41

1 256 547

30 031

0,1

46 712

1 116

1,0


2-комн.

3384

62

2 050 094

32 151

-0,9

76 212

1 195

0,1


3-комн.

3361

85

2 767 625

31 356

-1,4

102 886

1 166

-0,4


4-комн.

571

117

4 147 517

33 976

-3,6

154 183

1 263

-2,7

Центр

4065

83

4 569 456

53 461

-1,1

169 868

1 987

-0,1


1-комн.

799

47

2 266 322

48 357

-1,2

84 250

1 798

-0,3


2-комн.

1431

69

3 806 721

54 240

-0,4

141 514

2 016

0,6


3-комн.

1417

102

5 739 851

55 303

-0,8

213 377

2 056

0,1


4-комн.

418

140

7 615 457

54 308

-3,1

283 102

2 019

-2,2

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение цен в Голосеевском районе - на 0,6%. В остальных районах - снижение: от 0,6% в Шевченковском до 1,6% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Соломенском и в Шевченковском районах - от 0,04% до 1,6%, в остальных районах уменьшилась - от 0,3% до 0,7%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, апрель 2017 г.

 Район

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм. в грн.,%

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. в $, %

В целом по Киеву

21632

69

2 479 121

34 025

-1,2

92 161

1 265

-0,2


1-комн.

6258

43

1 354 361

31 366

0,0

50 348

1 166

0,9


2-комн.

6954

63

2 310 965

35 162

-1,1

85 909

1 307

-0,2


3-комн.

7059

88

3 185 431

34 493

-2,2

118 418

1 282

-1,3


4-комн.

1361

121

4 846 170

38 015

-2,8

180 155

1 413

-1,9

Голосеевский

2735

69

2 323 458

32 456

0,6

86 374

1 207

1,6


1-комн.

918

44

1 289 455

29 162

1,1

47 935

1 084

2,1


2-комн.

909

66

2 257 119

33 724

0,1

83 908

1 254

1,0


3-комн.

790

91

3 189 753

33 945

0,5

118 578

1 262

1,5


4-комн.

118

127

5 078 921

38 333

-2,8

188 807

1 425

-1,9

Дарницкий

3623

68

1 908 069

27 649

-0,8

70 932

1 028

0,2


1-комн.

1237

44

1 229 822

27 545

-0,2

45 718

1 024

0,8


2-комн.

1089

67

1 930 165

28 405

-0,7

71 753

1 056

0,2


3-комн.

1124

89

2 441 615

27 066

-1,1

90 766

1 006

-0,2


4-комн.

173

113

3 152 144

27 420

-2,2

117 180

1 019

-1,3

Деснянский

1343

62

1 426 338

23 345

-0,9

53 024

868

0,04


1-комн.

396

39

973 526

24 764

-1,4

36 191

921

-0,5


2-комн.

335

57

1 366 123

24 030

-0,2

50 785

893

0,7


3-комн.

522

77

1 720 067

22 248

-1,0

63 943

827

-0,1


4-комн.

90

92

1 939 221

20 919

-0,2

72 090

778

0,7

Днепровский

2120

62

1 716 982

27 622

-1,4

63 828

1 027

-0,4


1-комн.

661

42

1 181 579

28 330

-0,2

43 925

1 053

0,7


2-комн.

715

59

1 574 707

26 743

-1,9

58 539

994

-1,0


3-комн.

635

78

2 218 534

27 874

-2,0

82 473

1 036

-1,1


4-комн.

109

107

2 975 165

27 624

-1,4

110 601

1 027

-0,4

Оболонский

1581

67

2 524 155

35 463

-1,2

93 835

1 318

-0,3


1-комн.

446

39

1 438 435

35 371

-0,7

53 473

1 315

0,2


2-комн.

444

61

2 273 880

35 386

-1,3

84 531

1 315

-0,4


3-комн.

586

82

3 064 832

34 776

-2,7

113 934

1 293

-1,8


4-комн.

105

122

5 176 698

40 016

5,2

192 442

1 488

6,1

Печерский

2659

83

4 697 882

55 046

-1,6

174 642

2 046

-0,7


1-комн.

557

46

2 325 162

49 530

-1,2

86 437

1 841

-0,3


2-комн.

980

69

3 955 587

55 703

-0,5

147 048

2 071

0,4


3-комн.

887

104

6 113 240

57 426

-1,3

227 258

2 135

-0,4


4-комн.

235

143

8 075 039

56 398

-5,4

300 187

2 097

-4,5

Подольский

1234

63

1 979 481

30 146

-1,4

73 587

1 121

-0,5


1-комн.

392

40

1 112 712

27 849

-0,5

41 365

1 035

0,5


2-комн.

421

63

2 013 179

31 199

-1,4

74 839

1 160

-0,4


3-комн.

362

81

2 520 764

30 534

-2,8

93 709

1 135

-1,9


4-комн.

59

112

4 167 635

35 500

-3,0

154 931

1 320

-2,1

Святошинский

1690

63

1 675 601

26 294

-1,4

62 290

977

-0,5


1-комн.

489

39

1 048 481

26 526

-1,3

38 977

986

-0,4


2-комн.

481

60

1 608 047

26 671

-1,6

59 779

991

-0,7


3-комн.

587

78

2 037 590

25 853

-1,5

75 747

961

-0,5


4-комн.

133

100

2 627 989

26 021

-0,9

97 695

967

0,0

Соломенский

2150

67

2 166 639

31 148

-0,7

80 544

1 158

0,2


1-комн.

606

42

1 321 245

31 008

0,9

49 117

1 153

1,9


2-комн.

692

60

1 949 052

31 430

-1,7

72 455

1 168

-0,8


3-комн.

732

87

2 733 305

30 529

-1,6

101 610

1 135

-0,6


4-комн.

120

122

4 233 969

34 001

1,2

157 397

1 264

2,2

Шевченковский

2497

75

3 360 273

42 510

-0,6

124 917

1 580

0,3


1-комн.

556

43

1 650 755

37 540

-1,9

61 366

1 396

-1,0


2-комн.

888

63

2 789 835

42 507

-1,0

103 711

1 580

-0,1


3-комн.

834

94

4 302 043

44 416

-0,1

159 927

1 651

0,8


4-комн.

219

133

6 426 958

47 885

-0,6

238 920

1 780

0,3

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 3,4% относительно марта и составило 21632 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 3,3%, в долларовом выражении - на 4%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

За год количество квартир возросло на 15,3%.

Индекс роста составил 1,15.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 8,5% ниже средней цены марта и составляет 31488 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 7,7%, 1171 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра за месяц не изменилась - 1087 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 33% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 1%, на Правом берегу - на 4,6% и в Центре Киева - на 4,3%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 6,4%, двухкомнатных - на 2,4%, трехкомнатных - на 2%, четырехкомнатных - на 0,7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 17%. В Голосеевском - 13%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 11%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир в: Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.

Увеличение предложения наблюдалось в Деснянском районе - на 2,3% и в Оболонском - на 1,7%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 1,4% в Дарницком районе до 8,9% в Голосеевском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.

 

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14:12 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР в ос­нов­ном сни­зи­лись 4 мая, юж­но­ко­рей­ский KOSPI вы­рос до ре­кор­да

12:53 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 4 мая

12:19 НБУ ку­пил $54,6 млн на аук­ци­оне в чет­верг при пред­ло­же­нии $65,1 млн

11:42 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19 ап­ре­ля

11:33 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 03.05.2017

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17:59 Объ­ем ре­а­ли­зо­ван­ной пром­про­дук­ции в Укра­ине в ян­ва­ре-мар­те 2017г. уве­ли­чил­ся на 34,7%

15:08 Круп­ней­ши­ми по­лу­ча­те­ля­ми воз­ме­ще­ния НДС в ап­ре­ле ста­ли мет­ком­би­нат ДМК, ГПЗКУ и "Кернел"

14:31 Суд оста­но­вил дей­ствие по­ста­нов­ле­ния НКРЭКУ о та­ри­фах на вход и вы­ход с ГТС

14:15 Укра­и­на за 4 мес. им­пор­ти­ро­ва­ла 4,8 млн тонн уг­ля на $771 млн

12:47 Да­ни­люк: Раз­ме­стить ев­ро­об­ли­га­ции под 9% мы мо­жем уже сей­час, но не хо­тим

09:32 Укра­и­на за по­след­ние три го­да су­ме­ла уве­ли­чить объ­е­мы и рас­ши­рить гео­гра­фию по­ста­вок сель­ско­хо­зяй­ствен­ной про­дук­ции

09:10 Це­на зо­ло­та по-преж­не­му сни­жа­ет­ся на ито­гах за­се­да­ния ФРС США

07:40 По­став­ки рос­сий­ско­го СУГ в Укра­и­ну ожи­да­е­мо при­оста­нов­ле­ны

03.05 Це­ны на зо­ло­то уско­ри­ли сни­же­ние 3 мая на фоне со­хра­не­ния став­ки ФРС

03.05 Це­ны на нефть уско­ри­ли рост 3 мая на со­хра­не­нии став­ки ФРС

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16:59 Ко­роль Сал­ман от­крыл "ящик Пандоры": кри­зис близ­ко

13:12 Тур­ция сня­ла огра­ни­че­ния на им­порт пше­ни­цы из Рос­сии

12:03 Адми­ни­стра­ция Трам­па воль­но или не­воль­но про­дол­жи­ла по­ли­ти­ку Оба­мы в от­но­ше­нии Пу­ти­на

09:04 Швей­ца­рия за­вер­бо­ва­ла со­труд­ни­ка на­ло­го­во­го ве­дом­ства ФРГ

08:51 Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей США одоб­ри­ла бюд­жет на про­ти­во­дей­ствие Рос­сии

08:40 Гла­ва ФБР: Рос­сия про­дол­жа­ет вме­ши­вать­ся в аме­ри­кан­скую по­ли­ти­ку

08:32 Трамп за­явил об "очень хо­ро­шем шансе" на мир на Ближ­нем Во­сто­ке

08:10 Мак­рон обо­шел Ле Пен на по­след­них де­ба­тах пе­ред го­ло­со­ва­ни­ем

08:05 Ле Пен и Мак­рон об­ме­ня­лись рез­ки­ми об­ви­не­ни­я­ми на те­ле­де­ба­тах

07:53 Пу­эр­то-Ри­ко по­про­си­ло за­щи­ты от кре­ди­то­ров

07:48 Рос­сия спи­сы­ва­ет долг Кир­ги­зии на $240 млн

03.05 ФРС США со­хра­ни­ла став­ку на преж­нем уровне

03.05 ОАЭ на­ме­ре­ны за­во­зить в Ара­вий­ское мо­ре айс­бер­ги

03.05 В Тур­ции за­бло­ки­ро­ва­на "Википедия"

03.05 Трамп от­ме­нил вве­ден­ный Оба­мой за­прет на шель­фо­вое бу­ре­ние

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11:05 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

10:37 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

03.05 Гос­а­виа­служ­ба Укра­и­ны пред­ла­га­ет вве­сти ре­ги­стра­цию всех бес­пи­лот­ни­ков мас­сой свы­ше 250г

03.05 В Укра­ине вво­дит­ся плат­ная ат­те­ста­ция на зна­ние укра­ин­ско­го язы­ка пре­тен­ден­тов на гос­служ­бу

03.05 Укра­и­на под­ня­лась на 30 по­зи­ций в рей­тин­ге от­кры­то­сти дан­ных

28.04 Ко­гда нач­нет­ся го­ря­чая вой­на меж­ду вет­вя­ми вла­сти на Ки­ев­щине

27.04 Стро­и­тель­ство мет­ро на Тро­е­щи­ну обой­дет­ся в €370 млн при пол­ной го­тов­но­сти По­доль­ско­го мо­ста

27.04 Ра­бо­та ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на мо­жет быть па­ра­ли­зо­ва­на: сче­та аре­сто­ва­ны, ва­го­ны в за­ло­ге. Ки­ев­со­вет на­де­ет­ся на по­мощь СНБО

26.04 За­груз­ка ки­ев­ских оте­лей в пер­вом квар­та­ле вы­рос­ла на 40 про­цен­тов

19.04 В ки­ев­ском мет­ро по­явит­ся пла­теж­ная си­сте­ма Visa

18.04 Пер­вич­ная не­дви­жи­мость Ки­е­ва: из­ме­не­ния по­сле "спячки"

14.04 Ки­ев про­длил срок при­е­ма ком­му­наль­ных пла­те­жей со скид­кой – "Ощадбанк"

12.04 Ки­ев­ляне мо­гут по­лу­чить связь 4G уже в се­ре­дине 2018 го­да - мне­ние

11.04 Про­спект По­бе­ды в Ки­е­ве мо­жет сно­ва стать Брест-Ли­тов­ским про­спек­том

11.04 При­чи­ной при­оста­нов­ки стро­и­тель­ства ЖК "Праж­ский квар­тал-2" по­слу­жи­ла раз­ность трак­тов­ки норм за­ко­на, - BD Holding

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17:14 На­зна­че­ние гла­вы Нац­бан­ка пе­ре­но­сит­ся на осень

16:18 Ин­тер­пол не хо­чет ис­кать Яну­ко­ви­ча. Кто ви­но­ват

12:03 Адми­ни­стра­ция Трам­па воль­но или не­воль­но про­дол­жи­ла по­ли­ти­ку Оба­мы в от­но­ше­нии Пу­ти­на

09:49 Угро­за Ма­ри­у­по­лю. За­чем Рос­сия уси­ли­ва­ет "Азов­скую флотилию" тер­ро­ри­стов

03.05 На Дон­бас­се раз­го­ра­ет­ся ди­вер­си­он­ная вой­на

03.05 Мер­кель вы­сту­пи­ла про­тив но­во­го до­го­во­ра по уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­флик­та на во­сто­ке Укра­и­ны

03.05 Кон­гресс США на­ме­рен преду­смот­реть вы­де­ле­ние Укра­ине не ме­нее $560 млн в 2017, - по­соль­ство Укра­и­ны

28.04 Мож­но ли счи­тать от­став­ку Агра­мун­та по­бе­дой Укра­и­ны

28.04 Ко­гда нач­нет­ся го­ря­чая вой­на меж­ду вет­вя­ми вла­сти на Ки­ев­щине

28.04 Ку­да за­ве­дет "свободовцев" ле­вый укло­низм

28.04 За­яв­ка от РФ в Ин­тер­пол по объ­яв­ле­нию в ро­зыск Яце­ню­ка не про­шла фильтр из-за воз­ра­же­ний укра­ин­ской сто­ро­ны - Ава­ков

28.04 ЕБРР за на­зна­че­ние гла­вой НБУ Лав­рен­чу­ка

28.04 Где ожи­дать "праздничных" бо­ев на Дон­бас­се

28.04 По­ро­шен­ко: по­сле по­лу­но­чи за­бло­ки­ро­ван­ные на сче­тах Яну­ко­ви­ча и его окру­же­ния $1,4 млрд по­сту­пи­ли в Госказ­на­чей­ство Укра­и­ны

28.04 Бю­ро ПАСЕ вы­ра­зи­ло не­до­ве­рие Агра­мун­ту и за­пре­ти­ло ему осу­ществ­лять лю­бые дей­ствия от име­ни Ас­сам­блеи - укра­ин­ская де­ле­га­ция

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15:41 Пер­вые спут­ни­ки SpaceX для обес­пе­че­ния до­сту­па в Сеть бу­дут вы­ве­де­ны на ор­би­ту в 2019 го­ду

15:26 Nissan пред­ло­жил во­ди­те­лям "циф­ро­вой детокс"

13:03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии сде­ла­ли "пластиковые" до­ро­ги

10:03 Microsoft пред­ста­ви­ла но­вую бес­про­вод­ную мышь Surface Arc Mouse

03.05 7 финан­со­вых уро­ков от са­мо­го бо­га­то­го че­ло­ве­ка ми­ра

03.05 Мо­то­ры V12 на су­пер­ка­рах Ferrari бу­дут при­ме­нять­ся в со­ста­ве ги­брид­ных си­ло­вых аг­ре­га­тов

03.05 Virgin Galactic успеш­но про­ве­ла важ­ные ис­пы­та­ния ту­ри­сти­че­ско­го кос­ми­че­ско­го ко­раб­ля

03.05 Илон Маск по­ка­зал фу­ту­ри­стич­ную си­сте­му ав­то­мо­биль­ных тун­не­лей

03.05 SpaceX впер­вые вы­ве­ла на ор­би­ту во­ен­ный спут­ник

03.05 Mercedes-Benz под­го­то­ви­ла две спе­ци­аль­ные мо­ди­фи­ка­ции вне­до­рож­ни­ка G-Class

03.05 Microsoft пред­ста­ви­ла Microsoft Surface Laptop с не­стан­дарт­ным экра­ном, аль­кан­та­рой, хо­ро­шей ав­то­ном­но­стью и ОС Windows 10 S

28.04 Ки­тай­ский стар­тап Didi при­влек $5,5 млрд ин­ве­сти­ций, оце­нен в $50 млрд

28.04 На­ча­лись про­да­жи смарт­фо­нов BlackBerry Keyone

28.04 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

28.04 Apple пла­ни­ру­ет за­пу­стить сер­вис де­неж­ных пе­ре­во­дов

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03.05 7 финан­со­вых уро­ков от са­мо­го бо­га­то­го че­ло­ве­ка ми­ра

28.04 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

24.04 Мо­жет ли не­ис­крен­ность по­мочь ва­шей ка­рье­ре

21.04 7 со­ве­тов для успеш­но­го на­ча­ла ка­рье­ры

20.04 Укра­ин­ская ан­ти­шок-на­сад­ка для ве­ло­си­пе­да со­бра­ла на Kickstarter в 9 раз боль­ше за­яв­лен­ной сум­мы

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

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