Обзор рынка новостроек Киева: апрель 2017 г.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в апреле 2017 года составила 23277 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно марта средняя стоимость уменьшилась на 0,3%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 0,1%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 1,3%), Оболонском (на 2%) и в Соломенском (на 1,6%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,7% в Деснянском до 8,1% в Печерском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, апрель 2017 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 169 2 556 70 1 709 038 23 277 -0,3 Голосеевский 33 467 70 1 685 583 22 397 -1,3 Дарницкий 25 357 62 1 152 203 18 253 1,6 Деснянский 3 98 57 926 826 16 124 0,7 Днепровский 14 244 65 1 331 643 20 324 1,5 Оболонский 9 98 68 1 783 406 25 988 -2,0 Печерский 19 205 82 3 433 895 41 614 8,1 Подольский 11 320 74 1 705 793 22 574 1,0 Святошинский 12 227 68 1 293 304 19 007 1,0 Соломенский 25 269 70 1 579 303 22 553 -1,6 Шевченковский 18 271 82 2 254 488 26 935 3,7

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:

* эконом-класс - рост на 1,2% до 16984 грн./кв.м;

* комфорт-класс - снижение на 0,9% до 21692 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 2% до 30498 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,1% до 46419 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, апрель 2017г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. ,% В целом по Киеву 169 2 556 70 1 709 038 23 277 -0,3 Эконом 56 1 132 63 1 073 487 16 984 1,2 1-комн. 467 43 746 679 17 396 0,4 2-комн. 379 66 1 114 215 16 764 1,5 3-комн. 238 88 1 471 610 16 629 1,7 4≥комн. 48 120 1 957 444 16 463 2,7 Комфорт 50 731 68 1 477 321 21 692 -0,9 1-комн. 275 44 980 820 22 002 -1,7 2-комн. 235 67 1 442 242 21 562 -1,3 3-комн. 169 92 1 957 245 21 397 0,3 4≥комн. 52 127 2 724 824 21 596 1,0 Бизнес 43 487 83 2 531 976 30 498 2,0 1-комн. 160 50 1 545 990 30 865 1,0 2-комн. 147 76 2 282 317 30 188 2,3 3-комн. 130 102 3 061 648 29 784 2,3 4≥комн. 50 157 5 043 978 32 096 3,0 Премиум 20 206 87 4 073 757 46 419 0,1 1-комн. 71 56 2 597 800 46 370 1,1 2-комн. 65 85 3 971 213 46 641 0,3 3-комн. 57 115 5 318 081 45 694 -0,6 4≥комн. 13 148 7 191 593 48 760 -4,2

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39226 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14884 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В апреле к продаже предлагались квартиры 63 операторами в 169 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 33% и комфорт-класса - 30%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.

В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 20%, в Дарницком и в Соломенском - по 15%, в Печерском и в Шевченковском - по 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, в Святошинском - 7%, в Подольском - 6%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.

В апреле были начаты или восстановлены продажи квартир в 13 жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 3-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 32 новостройках - на 800-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 10 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 169

Количество компаний операторов: 63

Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.