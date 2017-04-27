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Топливно-энергетический комплекс
Строительство метро на Троещину обойдется в €370 млн при полной готовности Подольского моста
17:52 27.04.2017 |
Киевская городская государственная администрация оценивает строительство ветки Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в 370 млн евро при условии полной готовности Подольско-Воскресенского моста.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко.
"Предварительная стоимость линии метрополитена составит 370 млн евро при условии полной готовности моста", - сказал он.
Спасибко отметил, что заказчиком строительства выступает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", которое самостоятельно занимается поиском инвесторов.
Подольско-Выгуровская линия метрополитена будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо.
Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года.
Как сообщали Українські Новини, метро на Виноградарь - две станции линии протяжностью 3,7 км - примерно обойдется городу в 5 миллиардов гривен.
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