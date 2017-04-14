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Топливно-энергетический комплекс
Киев продлил срок приема коммунальных платежей со скидкой – "Ощадбанк"
08:46 14.04.2017 |
Киевские власти, как и месяцем ранее, продлили срок приема коммунальных платежей в столице со скидкой до 25 апреля 2017 года, сообщили УНИАН в пресс-службе государственного «Ощадбанка».
По информации банка, это позволит гражданам получить более комфортное обслуживание с применением дистанционных каналов, включая информационно-платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг, а также сайты gioc.kiev.ua и cks.kiev.ua.
Как сообщал УНИАН, 11 января «Укрпочта» временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" в связи с нерентабельностью услуг.
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