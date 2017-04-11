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Топливно-энергетический комплекс
Причиной приостановки строительства ЖК "Пражский квартал-2" послужила разность трактовки норм закона, - BD Holding
13:53 11.04.2017 |
В связи с тиражируемой информацией в социальных сетях и СМИ о сносе ЖК «Пражский квартал. Вторая очередь» BD Holding считает необходимым сообщить, строительство жилищного комплекса было временно приостановлено органами Государственной Архитектурно-Строительной Инспекции (ГАСИ) в Киевской области. Причиной приостановки послужила разность трактовки норм закона в отношении определения категории объектов.
7 апреля текущего года Киевский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство заказчика строительства, остановив действия решений Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Киевской области.
Таким образом, после восстановления деклараций в реестре разрешительных документов, компания уже в ближайшее время сможет продолжить строительные работы.
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