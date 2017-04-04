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Обзор рынка частных домов Киева: январь – март 2017 г.
13:40 03.04.2017 |
В марте 2017 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26836 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2016 года, средняя цена домов увеличилась на 0,8%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 0,5%, до 988 долл. США/кв. м. (±3,8%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве
За год цены на дома в Киеве в гривнах уменьшились на 6%, а в долларах на 9%. Индекс роста в гривнах составил 0,94, в долларах 0,91.
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 13032 грн. за кв.м (480 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 45205 грн./кв.м (1665 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,5.
Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 0,1%, и составила 926 дол. США/кв.м.
В национальной валюте, в прошедшем квартале уменьшение средних цен наблюдалось в Днепровском - на 2,9% и Печерском - на 1,2% районах, в остальных районах зафиксирован рост - от 0,1% до 6,8%. В долларовом эквиваленте средние цены увеличились в Голосеевском - на 2,1% и Шевченковском - на 5,4%, в остальных районах снижение составило от 0,1% до 4,1%.
Представленные к продаже дома по районам Киева, март 2017 г.
|
Район
|
Кол-во, ед.
|
Ср. пл.,
кв.м.
|
Ср. цена дома, грн
|
Цена, грн/кв.м
|
Изм.
к дек. 16 г., %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм.
к дек. 16 г., %
|
В целом по Киеву
|
1 236
|
241
|
6 438 118
|
26 836
|
0,8
|
237 131
|
988
|
-0,5
|
Голосеевский
|
148
|
257
|
7 629 466
|
30 484
|
3,4
|
281 012
|
1 123
|
2,1
|
Дарницкий
|
426
|
237
|
6 036 090
|
25 199
|
0,3
|
222 324
|
928
|
-1,0
|
Деснянский
|
27
|
244
|
4 901 076
|
20 863
|
1,2
|
180 518
|
768
|
-0,1
|
Днепровский
|
101
|
171
|
3 628 758
|
22 341
|
-2,9
|
133 656
|
823
|
-4,1
|
Оболонский
|
89
|
271
|
6 216 319
|
22 705
|
0,1
|
228 962
|
836
|
-1,2
|
Печерский
|
11
|
382
|
17 939 980
|
49 196
|
-1,2
|
660 773
|
1 812
|
-2,5
|
Подольский
|
111
|
251
|
7 579 740
|
31 522
|
0,1
|
279 180
|
1 161
|
-1,2
|
Святошинский
|
96
|
209
|
4 598 940
|
23 106
|
0,4
|
169 390
|
851
|
-0,9
|
Соломенский
|
159
|
259
|
6 997 461
|
28 337
|
1,1
|
257 733
|
1 044
|
-0,2
|
Шевченковский
|
68
|
267
|
9 028 613
|
34 158
|
6,8
|
332 546
|
1 258
|
5,4
Предложение
Количество выставленных на продажу частных домов, в марте 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г., уменьшилось на 1,6% до 1236 объектов. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 0,3%, в долларовом эквиваленте - на 1%.
Динамика количества предложения домов в Киеве
За год предложение домов в Киеве увеличилось на 17,5%. Индекс роста составил 1,17.
Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 17,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 4,7% ниже средней цены декабря и составляет 25373 грн. за 1 кв. м (935 долл./кв. м, -6%).
Структура представленных к продаже домов в Киеве
Наибольшее количество домов в Киеве в марте предлагалось в Дарницком районе (34%). В Соломенском - 13%, в Голосеевском - 12%, в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу Днепровском и Святошинском - по 8%, в Оболонском - 7%, в Шевченковском - 6%, в Деснянском - 2% и в Печерском - 1%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 42%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 29%, до 100 кв. м - 20%, и площадью свыше 500 кв. м - 9%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 29%. В ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 27%, от 300 до 500 тыс. долл. и от 200 до 300 тыс. долл. - по 16%, от 500 тыс. долл. - 12%.
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