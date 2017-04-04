В марте 2017 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26836 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2016 года, средняя цена домов увеличилась на 0,8%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 0,5%, до 988 долл. США/кв. м. (±3,8%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве

За год цены на дома в Киеве в гривнах уменьшились на 6%, а в долларах на 9%. Индекс роста в гривнах составил 0,94, в долларах 0,91.

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 13032 грн. за кв.м (480 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 45205 грн./кв.м (1665 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,5.

Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 0,1%, и составила 926 дол. США/кв.м.

В национальной валюте, в прошедшем квартале уменьшение средних цен наблюдалось в Днепровском - на 2,9% и Печерском - на 1,2% районах, в остальных районах зафиксирован рост - от 0,1% до 6,8%. В долларовом эквиваленте средние цены увеличились в Голосеевском - на 2,1% и Шевченковском - на 5,4%, в остальных районах снижение составило от 0,1% до 4,1%.

Представленные к продаже дома по районам Киева, март 2017 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн Цена, грн/кв.м Изм. к дек. 16 г., % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. к дек. 16 г., % В целом по Киеву 1 236 241 6 438 118 26 836 0,8 237 131 988 -0,5 Голосеевский 148 257 7 629 466 30 484 3,4 281 012 1 123 2,1 Дарницкий 426 237 6 036 090 25 199 0,3 222 324 928 -1,0 Деснянский 27 244 4 901 076 20 863 1,2 180 518 768 -0,1 Днепровский 101 171 3 628 758 22 341 -2,9 133 656 823 -4,1 Оболонский 89 271 6 216 319 22 705 0,1 228 962 836 -1,2 Печерский 11 382 17 939 980 49 196 -1,2 660 773 1 812 -2,5 Подольский 111 251 7 579 740 31 522 0,1 279 180 1 161 -1,2 Святошинский 96 209 4 598 940 23 106 0,4 169 390 851 -0,9 Соломенский 159 259 6 997 461 28 337 1,1 257 733 1 044 -0,2 Шевченковский 68 267 9 028 613 34 158 6,8 332 546 1 258 5,4

Предложение

Количество выставленных на продажу частных домов, в марте 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г., уменьшилось на 1,6% до 1236 объектов. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 0,3%, в долларовом эквиваленте - на 1%.

Динамика количества предложения домов в Киеве

За год предложение домов в Киеве увеличилось на 17,5%. Индекс роста составил 1,17.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 17,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 4,7% ниже средней цены декабря и составляет 25373 грн. за 1 кв. м (935 долл./кв. м, -6%).

Структура представленных к продаже домов в Киеве

Наибольшее количество домов в Киеве в марте предлагалось в Дарницком районе (34%). В Соломенском - 13%, в Голосеевском - 12%, в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу Днепровском и Святошинском - по 8%, в Оболонском - 7%, в Шевченковском - 6%, в Деснянском - 2% и в Печерском - 1%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 42%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 29%, до 100 кв. м - 20%, и площадью свыше 500 кв. м - 9%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 29%. В ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 27%, от 300 до 500 тыс. долл. и от 200 до 300 тыс. долл. - по 16%, от 500 тыс. долл. - 12%.