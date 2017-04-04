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Топливно-энергетический комплекс
Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: март 2017 г.
13:30 03.04.2017 |
В марте средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1268 долл. США/кв. м, относительно февраля средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте - уменьшилась на 1,6% до 34423 грн./кв.м. (±1,5%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир понизилась в долларах - на 12,2%, а в гривнах - на 9,3%.
Индекс роста в долларах составил 0,88, в гривнах 0,91.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно февраля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 1,5% до 19575 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,3% до 60354 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте снизились на 0,7% до 721 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,5% до 2223 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
С марта 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 9,1%, а в «дешевом» - на 8,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 12%, в «дешевом» - на 11,3%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, март 2017 г.
|
Расположение
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм., %
|
Ср.
цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм., %
|
В целом по Киеву
|
22391
|
69
|
2 517 240
|
34 423
|
-1,6
|
92 716
|
1 268
|
-0,7
|
Левый берег
|
7160
|
64
|
1 759 891
|
27 112
|
-1,4
|
64 821
|
999
|
-0,6
|
|
1-комн.
|
2379
|
42
|
1 164 630
|
27 425
|
-1,8
|
42 896
|
1 010
|
-1,0
|
|
2-комн.
|
2204
|
62
|
1 731 422
|
27 468
|
-1,9
|
63 772
|
1 012
|
-1,1
|
|
3-комн.
|
2217
|
83
|
2 253 336
|
26 570
|
-0,4
|
82 996
|
979
|
0,4
|
|
4-комн.
|
360
|
106
|
2 829 072
|
26 208
|
-1,2
|
104 202
|
965
|
-0,3
|
Правый берег
|
10985
|
66
|
2 173 236
|
31 610
|
-1,1
|
80 046
|
1 164
|
-0,2
|
|
1-комн.
|
3505
|
41
|
1 248 891
|
30 013
|
-2,0
|
46 000
|
1 105
|
-1,2
|
|
2-комн.
|
3418
|
61
|
2 056 970
|
32 428
|
-0,5
|
75 763
|
1 194
|
0,3
|
|
3-комн.
|
3463
|
86
|
2 851 593
|
31 790
|
-1,0
|
105 031
|
1 171
|
-0,2
|
|
4-комн.
|
599
|
117
|
4 323 609
|
35 247
|
0,7
|
159 249
|
1 298
|
1,5
|
Центр
|
4246
|
85
|
4 684 339
|
54 030
|
-1,9
|
172 536
|
1 990
|
-1,0
|
|
1-комн.
|
805
|
47
|
2 312 884
|
48 945
|
-1,8
|
85 189
|
1 803
|
-1,0
|
|
2-комн.
|
1505
|
70
|
3 852 763
|
54 441
|
-1,8
|
141 907
|
2 005
|
-1,0
|
|
3-комн.
|
1525
|
104
|
5 895 410
|
55 764
|
-2,7
|
217 142
|
2 054
|
-1,8
|
|
4-комн.
|
411
|
141
|
7 880 593
|
56 051
|
-1,2
|
290 261
|
2 064
|
-0,3
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех районах - от 0,7% в Деснянском, до 2,3% в Святошинском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Деснянском районе - на 0,1%, в остальных районах уменьшилась - от 0,2% до 1,5%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, март 2017 г.
|
Район
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в грн.,%
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. в $, %
|
В целом по Киеву
|
22391
|
69
|
2 517 240
|
34 423
|
-1,6
|
92 716
|
1 268
|
-0,7
|
|
1-комн.
|
6689
|
42
|
1 346 971
|
31 371
|
-2,5
|
49 612
|
1 155
|
-1,7
|
|
2-комн.
|
7127
|
63
|
2 335 511
|
35 543
|
-1,6
|
86 022
|
1 309
|
-0,7
|
|
3-комн.
|
7205
|
89
|
3 311 758
|
35 258
|
-0,9
|
121 980
|
1 299
|
-0,1
|
|
4-комн.
|
1370
|
121
|
4 997 979
|
39 113
|
-1,0
|
184 088
|
1 441
|
-0,1
|
Голосеевский
|
3001
|
69
|
2 328 348
|
32 254
|
-1,4
|
85 759
|
1 188
|
-0,6
|
|
1-комн.
|
1055
|
45
|
1 280 915
|
28 834
|
-1,9
|
47 179
|
1 062
|
-1,1
|
|
2-комн.
|
934
|
66
|
2 269 278
|
33 699
|
-2,0
|
83 583
|
1 241
|
-1,2
|
|
3-комн.
|
884
|
93
|
3 228 914
|
33 769
|
-0,4
|
118 929
|
1 244
|
0,4
|
|
4-комн.
|
128
|
126
|
5 172 974
|
39 434
|
1,0
|
190 533
|
1 452
|
1,8
|
Дарницкий
|
3675
|
67
|
1 905 596
|
27 858
|
-1,9
|
70 188
|
1 026
|
-1,0
|
|
1-комн.
|
1281
|
44
|
1 219 057
|
27 593
|
-2,2
|
44 901
|
1 016
|
-1,3
|
|
2-комн.
|
1120
|
66
|
1 930 329
|
28 606
|
-2,4
|
71 099
|
1 054
|
-1,6
|
|
3-комн.
|
1104
|
89
|
2 474 000
|
27 378
|
-1,2
|
91 123
|
1 008
|
-0,4
|
|
4-комн.
|
170
|
113
|
3 224 651
|
28 049
|
-0,2
|
118 772
|
1 033
|
0,7
|
Деснянский
|
1313
|
62
|
1 428 307
|
23 554
|
-0,7
|
52 608
|
868
|
0,1
|
|
1-комн.
|
387
|
39
|
986 805
|
25 109
|
-0,3
|
36 346
|
925
|
0,5
|
|
2-комн.
|
334
|
57
|
1 361 038
|
24 090
|
-1,8
|
50 130
|
887
|
-1,0
|
|
3-комн.
|
499
|
76
|
1 723 350
|
22 471
|
0,5
|
63 475
|
828
|
1,3
|
|
4-комн.
|
93
|
92
|
1 924 030
|
20 970
|
-1,8
|
70 867
|
772
|
-1,0
|
Днепровский
|
2172
|
61
|
1 713 806
|
28 002
|
-1,3
|
63 124
|
1 031
|
-0,5
|
|
1-комн.
|
711
|
41
|
1 163 360
|
28 383
|
-2,4
|
42 849
|
1 045
|
-1,5
|
|
2-комн.
|
750
|
58
|
1 599 331
|
27 273
|
-1,8
|
58 907
|
1 005
|
-1,0
|
|
3-комн.
|
614
|
79
|
2 287 295
|
28 451
|
0,3
|
84 247
|
1 048
|
1,2
|
|
4-комн.
|
97
|
106
|
3 003 510
|
28 004
|
-1,0
|
110 627
|
1 031
|
-0,2
|
Оболонский
|
1555
|
66
|
2 529 690
|
35 894
|
-1,0
|
93 175
|
1 322
|
-0,2
|
|
1-комн.
|
467
|
39
|
1 461 430
|
35 636
|
-2,7
|
53 828
|
1 313
|
-1,9
|
|
2-комн.
|
421
|
60
|
2 259 369
|
35 847
|
0,5
|
83 218
|
1 320
|
1,3
|
|
3-комн.
|
562
|
83
|
3 199 056
|
35 739
|
-1,1
|
117 829
|
1 316
|
-0,3
|
|
4-комн.
|
105
|
117
|
4 782 052
|
38 056
|
1,1
|
176 135
|
1 402
|
2,0
|
Печерский
|
2786
|
84
|
4 888 622
|
55 941
|
-1,8
|
180 060
|
2 060
|
-1,0
|
|
1-комн.
|
540
|
46
|
2 356 255
|
50 119
|
-2,7
|
86 787
|
1 846
|
-1,8
|
|
2-комн.
|
1 027
|
70
|
3 992 504
|
55 977
|
-2,1
|
147 054
|
2 062
|
-1,3
|
|
3-комн.
|
961
|
106
|
6 291 057
|
58 190
|
-2,3
|
231 715
|
2 143
|
-1,4
|
|
4-комн.
|
258
|
144
|
8 532 235
|
59 605
|
-0,4
|
314 263
|
2 195
|
0,5
|
Подольский
|
1286
|
63
|
1 992 930
|
30 569
|
-1,2
|
73 404
|
1 126
|
-0,4
|
|
1-комн.
|
429
|
40
|
1 119 341
|
27 978
|
-0,8
|
41 228
|
1 030
|
0,0
|
|
2-комн.
|
432
|
63
|
2 036 349
|
31 627
|
-0,6
|
75 004
|
1 165
|
0,2
|
|
3-комн.
|
369
|
81
|
2 607 108
|
31 426
|
-1,9
|
96 026
|
1 158
|
-1,1
|
|
4-комн.
|
56
|
111
|
4 303 297
|
36 609
|
-3,6
|
158 501
|
1 348
|
-2,8
|
Святошинский
|
1752
|
63
|
1 686 671
|
26 670
|
-2,3
|
62 124
|
982
|
-1,5
|
|
1-комн.
|
523
|
39
|
1 047 301
|
26 867
|
-2,8
|
38 575
|
990
|
-2,0
|
|
2-комн.
|
492
|
59
|
1 626 744
|
27 104
|
-1,8
|
59 917
|
998
|
-0,9
|
|
3-комн.
|
607
|
78
|
2 069 583
|
26 234
|
-2,4
|
76 228
|
966
|
-1,6
|
|
4-комн.
|
130
|
102
|
2 697 800
|
26 264
|
-1,8
|
99 366
|
967
|
-1,0
|
Соломенский
|
2226
|
66
|
2 139 247
|
31 371
|
-1,5
|
78 794
|
1 155
|
-0,7
|
|
1-комн.
|
686
|
41
|
1 271 586
|
30 718
|
-2,0
|
46 836
|
1 131
|
-1,2
|
|
2-комн.
|
704
|
59
|
1 962 650
|
31 987
|
-0,5
|
72 289
|
1 178
|
0,3
|
|
3-комн.
|
714
|
87
|
2 804 216
|
31 013
|
-2,0
|
103 286
|
1 142
|
-1,2
|
|
4-комн.
|
122
|
121
|
4 145 409
|
33 585
|
-1,9
|
152 685
|
1 237
|
-1,0
|
Шевченковский
|
2625
|
76
|
3 406 491
|
42 788
|
-2,2
|
125 469
|
1 576
|
-1,4
|
|
1-комн.
|
610
|
43
|
1 693 046
|
38 267
|
-2,2
|
62 359
|
1 409
|
-1,4
|
|
2-комн.
|
913
|
64
|
2 843 770
|
42 938
|
-1,7
|
104 743
|
1 582
|
-0,9
|
|
3-комн.
|
891
|
96
|
4 430 038
|
44 452
|
-2,7
|
163 169
|
1 637
|
-1,9
|
|
4-комн.
|
211
|
133
|
6 472 770
|
48 181
|
-2,4
|
238 408
|
1 775
|
-1,6
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в марте увеличилось на 4,9% относительно февраля и составило 22391 квартира. Объем предложения увеличился в общей площади на 5,1%, в долларовом выражении - на 4,9%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2016 года количество квартир возросло на 16,7%.
Индекс роста составил 1,17.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 9% ниже средней цены февраля и составляет 31833 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 8,2%, 1172 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра снизилась на 0,8%, и составила 1087 дол. США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Рост количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 3,9%, на Правом берегу - на 6,2% и в Центре Киева - на 3,1%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 30%, двухкомнатные и трехкомнатные - по 32% и 4-х комнатные - 6%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 4,1%, двухкомнатных - на 4,2%, трехкомнатных - на 6,2%, четырехкомнатных - на 4,9%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%. В Голосеевском - 13%, в Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: d Оболонском - 7%, в Деснянском и Подольском районах - по 6%.
Уменьшение предложения наблюдалось в Деснянском районе, на 0,4%. В остальных районах увеличение числа квартир составило от 2,4% в Днепровском районе до 9,4% в Соломенском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 41%. До 50 тыс. долл. США - 30%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
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