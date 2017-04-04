В марте средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1268 долл. США/кв. м, относительно февраля средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте - уменьшилась на 1,6% до 34423 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно марта 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир понизилась в долларах - на 12,2%, а в гривнах - на 9,3%.

Индекс роста в долларах составил 0,88, в гривнах 0,91.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно февраля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 1,5% до 19575 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,3% до 60354 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте снизились на 0,7% до 721 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,5% до 2223 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

С марта 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 9,1%, а в «дешевом» - на 8,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 12%, в «дешевом» - на 11,3%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, март 2017 г.

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм., % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм., % В целом по Киеву 22391 69 2 517 240 34 423 -1,6 92 716 1 268 -0,7 Левый берег 7160 64 1 759 891 27 112 -1,4 64 821 999 -0,6

1-комн. 2379 42 1 164 630 27 425 -1,8 42 896 1 010 -1,0

2-комн. 2204 62 1 731 422 27 468 -1,9 63 772 1 012 -1,1

3-комн. 2217 83 2 253 336 26 570 -0,4 82 996 979 0,4

4-комн. 360 106 2 829 072 26 208 -1,2 104 202 965 -0,3 Правый берег 10985 66 2 173 236 31 610 -1,1 80 046 1 164 -0,2

1-комн. 3505 41 1 248 891 30 013 -2,0 46 000 1 105 -1,2

2-комн. 3418 61 2 056 970 32 428 -0,5 75 763 1 194 0,3

3-комн. 3463 86 2 851 593 31 790 -1,0 105 031 1 171 -0,2

4-комн. 599 117 4 323 609 35 247 0,7 159 249 1 298 1,5 Центр 4246 85 4 684 339 54 030 -1,9 172 536 1 990 -1,0

1-комн. 805 47 2 312 884 48 945 -1,8 85 189 1 803 -1,0

2-комн. 1505 70 3 852 763 54 441 -1,8 141 907 2 005 -1,0

3-комн. 1525 104 5 895 410 55 764 -2,7 217 142 2 054 -1,8

4-комн. 411 141 7 880 593 56 051 -1,2 290 261 2 064 -0,3

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех районах - от 0,7% в Деснянском, до 2,3% в Святошинском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Деснянском районе - на 0,1%, в остальных районах уменьшилась - от 0,2% до 1,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, март 2017 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в $, % В целом по Киеву 22391 69 2 517 240 34 423 -1,6 92 716 1 268 -0,7

1-комн. 6689 42 1 346 971 31 371 -2,5 49 612 1 155 -1,7

2-комн. 7127 63 2 335 511 35 543 -1,6 86 022 1 309 -0,7

3-комн. 7205 89 3 311 758 35 258 -0,9 121 980 1 299 -0,1

4-комн. 1370 121 4 997 979 39 113 -1,0 184 088 1 441 -0,1 Голосеевский 3001 69 2 328 348 32 254 -1,4 85 759 1 188 -0,6

1-комн. 1055 45 1 280 915 28 834 -1,9 47 179 1 062 -1,1

2-комн. 934 66 2 269 278 33 699 -2,0 83 583 1 241 -1,2

3-комн. 884 93 3 228 914 33 769 -0,4 118 929 1 244 0,4

4-комн. 128 126 5 172 974 39 434 1,0 190 533 1 452 1,8 Дарницкий 3675 67 1 905 596 27 858 -1,9 70 188 1 026 -1,0

1-комн. 1281 44 1 219 057 27 593 -2,2 44 901 1 016 -1,3

2-комн. 1120 66 1 930 329 28 606 -2,4 71 099 1 054 -1,6

3-комн. 1104 89 2 474 000 27 378 -1,2 91 123 1 008 -0,4

4-комн. 170 113 3 224 651 28 049 -0,2 118 772 1 033 0,7 Деснянский 1313 62 1 428 307 23 554 -0,7 52 608 868 0,1

1-комн. 387 39 986 805 25 109 -0,3 36 346 925 0,5

2-комн. 334 57 1 361 038 24 090 -1,8 50 130 887 -1,0

3-комн. 499 76 1 723 350 22 471 0,5 63 475 828 1,3

4-комн. 93 92 1 924 030 20 970 -1,8 70 867 772 -1,0 Днепровский 2172 61 1 713 806 28 002 -1,3 63 124 1 031 -0,5

1-комн. 711 41 1 163 360 28 383 -2,4 42 849 1 045 -1,5

2-комн. 750 58 1 599 331 27 273 -1,8 58 907 1 005 -1,0

3-комн. 614 79 2 287 295 28 451 0,3 84 247 1 048 1,2

4-комн. 97 106 3 003 510 28 004 -1,0 110 627 1 031 -0,2 Оболонский 1555 66 2 529 690 35 894 -1,0 93 175 1 322 -0,2

1-комн. 467 39 1 461 430 35 636 -2,7 53 828 1 313 -1,9

2-комн. 421 60 2 259 369 35 847 0,5 83 218 1 320 1,3

3-комн. 562 83 3 199 056 35 739 -1,1 117 829 1 316 -0,3

4-комн. 105 117 4 782 052 38 056 1,1 176 135 1 402 2,0 Печерский 2786 84 4 888 622 55 941 -1,8 180 060 2 060 -1,0

1-комн. 540 46 2 356 255 50 119 -2,7 86 787 1 846 -1,8

2-комн. 1 027 70 3 992 504 55 977 -2,1 147 054 2 062 -1,3

3-комн. 961 106 6 291 057 58 190 -2,3 231 715 2 143 -1,4

4-комн. 258 144 8 532 235 59 605 -0,4 314 263 2 195 0,5 Подольский 1286 63 1 992 930 30 569 -1,2 73 404 1 126 -0,4

1-комн. 429 40 1 119 341 27 978 -0,8 41 228 1 030 0,0

2-комн. 432 63 2 036 349 31 627 -0,6 75 004 1 165 0,2

3-комн. 369 81 2 607 108 31 426 -1,9 96 026 1 158 -1,1

4-комн. 56 111 4 303 297 36 609 -3,6 158 501 1 348 -2,8 Святошинский 1752 63 1 686 671 26 670 -2,3 62 124 982 -1,5

1-комн. 523 39 1 047 301 26 867 -2,8 38 575 990 -2,0

2-комн. 492 59 1 626 744 27 104 -1,8 59 917 998 -0,9

3-комн. 607 78 2 069 583 26 234 -2,4 76 228 966 -1,6

4-комн. 130 102 2 697 800 26 264 -1,8 99 366 967 -1,0 Соломенский 2226 66 2 139 247 31 371 -1,5 78 794 1 155 -0,7

1-комн. 686 41 1 271 586 30 718 -2,0 46 836 1 131 -1,2

2-комн. 704 59 1 962 650 31 987 -0,5 72 289 1 178 0,3

3-комн. 714 87 2 804 216 31 013 -2,0 103 286 1 142 -1,2

4-комн. 122 121 4 145 409 33 585 -1,9 152 685 1 237 -1,0 Шевченковский 2625 76 3 406 491 42 788 -2,2 125 469 1 576 -1,4

1-комн. 610 43 1 693 046 38 267 -2,2 62 359 1 409 -1,4

2-комн. 913 64 2 843 770 42 938 -1,7 104 743 1 582 -0,9

3-комн. 891 96 4 430 038 44 452 -2,7 163 169 1 637 -1,9

4-комн. 211 133 6 472 770 48 181 -2,4 238 408 1 775 -1,6

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в марте увеличилось на 4,9% относительно февраля и составило 22391 квартира. Объем предложения увеличился в общей площади на 5,1%, в долларовом выражении - на 4,9%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно марта 2016 года количество квартир возросло на 16,7%.

Индекс роста составил 1,17.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 9% ниже средней цены февраля и составляет 31833 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 8,2%, 1172 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра снизилась на 0,8%, и составила 1087 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Рост количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 3,9%, на Правом берегу - на 6,2% и в Центре Киева - на 3,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 30%, двухкомнатные и трехкомнатные - по 32% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 4,1%, двухкомнатных - на 4,2%, трехкомнатных - на 6,2%, четырехкомнатных - на 4,9%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%. В Голосеевском - 13%, в Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: d Оболонском - 7%, в Деснянском и Подольском районах - по 6%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Деснянском районе, на 0,4%. В остальных районах увеличение числа квартир составило от 2,4% в Днепровском районе до 9,4% в Соломенском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 41%. До 50 тыс. долл. США - 30%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.