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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: март 2017 г.

13:30 03.04.2017 |

Киев

 

В марте средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1268 долл. США/кв. м, относительно февраля средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте - уменьшилась на 1,6% до 34423 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Относительно марта 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир понизилась в долларах - на 12,2%, а в гривнах - на 9,3%.

Индекс роста в долларах составил 0,88, в гривнах 0,91.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно февраля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 1,5% до 19575 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,3% до 60354 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте снизились на 0,7% до 721 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,5% до 2223 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

 

С марта 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 9,1%, а в «дешевом» - на 8,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 12%, в «дешевом» - на 11,3%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, март 2017 г.

Расположение

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм., %

Ср.

цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм., %

В целом по Киеву

22391

69

2 517 240

34 423

-1,6

92 716

1 268

-0,7

Левый берег

7160

64

1 759 891

27 112

-1,4

64 821

999

-0,6


1-комн.

2379

42

1 164 630

27 425

-1,8

42 896

1 010

-1,0


2-комн.

2204

62

1 731 422

27 468

-1,9

63 772

1 012

-1,1


3-комн.

2217

83

2 253 336

26 570

-0,4

82 996

979

0,4


4-комн.

360

106

2 829 072

26 208

-1,2

104 202

965

-0,3

Правый берег

10985

66

2 173 236

31 610

-1,1

80 046

1 164

-0,2


1-комн.

3505

41

1 248 891

30 013

-2,0

46 000

1 105

-1,2


2-комн.

3418

61

2 056 970

32 428

-0,5

75 763

1 194

0,3


3-комн.

3463

86

2 851 593

31 790

-1,0

105 031

1 171

-0,2


4-комн.

599

117

4 323 609

35 247

0,7

159 249

1 298

1,5

Центр

4246

85

4 684 339

54 030

-1,9

172 536

1 990

-1,0


1-комн.

805

47

2 312 884

48 945

-1,8

85 189

1 803

-1,0


2-комн.

1505

70

3 852 763

54 441

-1,8

141 907

2 005

-1,0


3-комн.

1525

104

5 895 410

55 764

-2,7

217 142

2 054

-1,8


4-комн.

411

141

7 880 593

56 051

-1,2

290 261

2 064

-0,3

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех районах - от 0,7% в Деснянском, до 2,3% в Святошинском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Деснянском районе - на 0,1%, в остальных районах уменьшилась - от 0,2% до 1,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, март 2017 г.

 Район

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм. в грн.,%

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. в $, %

В целом по Киеву

22391

69

2 517 240

34 423

-1,6

92 716

1 268

-0,7


1-комн.

6689

42

1 346 971

31 371

-2,5

49 612

1 155

-1,7


2-комн.

7127

63

2 335 511

35 543

-1,6

86 022

1 309

-0,7


3-комн.

7205

89

3 311 758

35 258

-0,9

121 980

1 299

-0,1


4-комн.

1370

121

4 997 979

39 113

-1,0

184 088

1 441

-0,1

Голосеевский

3001

69

2 328 348

32 254

-1,4

85 759

1 188

-0,6


1-комн.

1055

45

1 280 915

28 834

-1,9

47 179

1 062

-1,1


2-комн.

934

66

2 269 278

33 699

-2,0

83 583

1 241

-1,2


3-комн.

884

93

3 228 914

33 769

-0,4

118 929

1 244

0,4


4-комн.

128

126

5 172 974

39 434

1,0

190 533

1 452

1,8

Дарницкий

3675

67

1 905 596

27 858

-1,9

70 188

1 026

-1,0


1-комн.

1281

44

1 219 057

27 593

-2,2

44 901

1 016

-1,3


2-комн.

1120

66

1 930 329

28 606

-2,4

71 099

1 054

-1,6


3-комн.

1104

89

2 474 000

27 378

-1,2

91 123

1 008

-0,4


4-комн.

170

113

3 224 651

28 049

-0,2

118 772

1 033

0,7

Деснянский

1313

62

1 428 307

23 554

-0,7

52 608

868

0,1


1-комн.

387

39

986 805

25 109

-0,3

36 346

925

0,5


2-комн.

334

57

1 361 038

24 090

-1,8

50 130

887

-1,0


3-комн.

499

76

1 723 350

22 471

0,5

63 475

828

1,3


4-комн.

93

92

1 924 030

20 970

-1,8

70 867

772

-1,0

Днепровский

2172

61

1 713 806

28 002

-1,3

63 124

1 031

-0,5


1-комн.

711

41

1 163 360

28 383

-2,4

42 849

1 045

-1,5


2-комн.

750

58

1 599 331

27 273

-1,8

58 907

1 005

-1,0


3-комн.

614

79

2 287 295

28 451

0,3

84 247

1 048

1,2


4-комн.

97

106

3 003 510

28 004

-1,0

110 627

1 031

-0,2

Оболонский

1555

66

2 529 690

35 894

-1,0

93 175

1 322

-0,2


1-комн.

467

39

1 461 430

35 636

-2,7

53 828

1 313

-1,9


2-комн.

421

60

2 259 369

35 847

0,5

83 218

1 320

1,3


3-комн.

562

83

3 199 056

35 739

-1,1

117 829

1 316

-0,3


4-комн.

105

117

4 782 052

38 056

1,1

176 135

1 402

2,0

Печерский

2786

84

4 888 622

55 941

-1,8

180 060

2 060

-1,0


1-комн.

540

46

2 356 255

50 119

-2,7

86 787

1 846

-1,8


2-комн.

1 027

70

3 992 504

55 977

-2,1

147 054

2 062

-1,3


3-комн.

961

106

6 291 057

58 190

-2,3

231 715

2 143

-1,4


4-комн.

258

144

8 532 235

59 605

-0,4

314 263

2 195

0,5

Подольский

1286

63

1 992 930

30 569

-1,2

73 404

1 126

-0,4


1-комн.

429

40

1 119 341

27 978

-0,8

41 228

1 030

0,0


2-комн.

432

63

2 036 349

31 627

-0,6

75 004

1 165

0,2


3-комн.

369

81

2 607 108

31 426

-1,9

96 026

1 158

-1,1


4-комн.

56

111

4 303 297

36 609

-3,6

158 501

1 348

-2,8

Святошинский

1752

63

1 686 671

26 670

-2,3

62 124

982

-1,5


1-комн.

523

39

1 047 301

26 867

-2,8

38 575

990

-2,0


2-комн.

492

59

1 626 744

27 104

-1,8

59 917

998

-0,9


3-комн.

607

78

2 069 583

26 234

-2,4

76 228

966

-1,6


4-комн.

130

102

2 697 800

26 264

-1,8

99 366

967

-1,0

Соломенский

2226

66

2 139 247

31 371

-1,5

78 794

1 155

-0,7


1-комн.

686

41

1 271 586

30 718

-2,0

46 836

1 131

-1,2


2-комн.

704

59

1 962 650

31 987

-0,5

72 289

1 178

0,3


3-комн.

714

87

2 804 216

31 013

-2,0

103 286

1 142

-1,2


4-комн.

122

121

4 145 409

33 585

-1,9

152 685

1 237

-1,0

Шевченковский

2625

76

3 406 491

42 788

-2,2

125 469

1 576

-1,4


1-комн.

610

43

1 693 046

38 267

-2,2

62 359

1 409

-1,4


2-комн.

913

64

2 843 770

42 938

-1,7

104 743

1 582

-0,9


3-комн.

891

96

4 430 038

44 452

-2,7

163 169

1 637

-1,9


4-комн.

211

133

6 472 770

48 181

-2,4

238 408

1 775

-1,6

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в марте увеличилось на 4,9% относительно февраля и составило 22391 квартира. Объем предложения увеличился в общей площади на 5,1%, в долларовом выражении - на 4,9%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно марта 2016 года количество квартир возросло на 16,7%.

Индекс роста составил 1,17.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 9% ниже средней цены февраля и составляет 31833 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 8,2%, 1172 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра снизилась на 0,8%, и составила 1087 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Рост количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 3,9%, на Правом берегу - на 6,2% и в Центре Киева - на 3,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 30%, двухкомнатные и трехкомнатные - по 32% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 4,1%, двухкомнатных - на 4,2%, трехкомнатных - на 6,2%, четырехкомнатных - на 4,9%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%. В Голосеевском - 13%, в Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: d Оболонском - 7%, в Деснянском и Подольском районах - по 6%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Деснянском районе, на 0,4%. В остальных районах увеличение числа квартир составило от 2,4% в Днепровском районе до 9,4% в Соломенском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 41%. До 50 тыс. долл. США - 30%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
 

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03.04 Топ­ли­во в мел­ком опте 3 ап­ре­ля пе­ре­шло к по­до­ро­жа­нию

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03.04 Объ­ем воз­ме­ще­ния НДС в мар­те со­ста­вил 9,92 млрд гри­вен

03.04 Укра­и­на мо­жет по­ку­пать в США по­ло­ви­ну не­об­хо­ди­мых ан­тра­ци­тов - На­са­лик

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03.04 До­ве­рие укра­ин­цев к дол­ла­ру в 3,5 ра­за вы­ше, чем к ев­ро - опрос

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03.04 Квар­ти­ры в са­мом вы­со­ком не­бо­скре­бе ми­ра по­де­ше­ве­ли на 25% за год

03.04 В мет­ро Санкт-Пе­тер­бур­га про­гре­ме­ли взры­вы

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03.04 Мол­до­ва от­ка­за­лась от при­дне­стров­ской элек­тро­энер­гии в поль­зу укра­ин­ской

03.04 Лон­дон не­до­во­лен вклю­че­ни­ем Ги­брал­та­ра в про­цесс "брексита"

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31.03 Пен­та­гон обес­по­ко­ен ак­тив­но­стью Рос­сии в Аф­га­ни­стане

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31.03 Ни­дер­лан­ды на­ча­ли круп­ное бан­ков­ское рас­сле­до­ва­ние

31.03 Тил­лер­сон при­звал НАТО об­су­дить от­вет на агрес­сию Рос­сии

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01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

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03.04 Ири­на Лу­цен­ко ста­ла пред­ста­ви­те­лем пре­зи­ден­та в Ра­де, со­об­щи­ли в АП

03.04 Гон­та­ре­ва оста­ет­ся ра­бо­тать в Нац­бан­ке - Ге­ра­си­мов

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31.03 Кто та­кой оли­гарх Ке­са­ев, ко­то­ро­го обыс­ки­ва­ет ГПУ из-за ОРДЛО

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31.03 По­че­му пре­кра­ще­ние ог­ня на Дон­бас­се вновь бу­дет фик­ци­ей

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30.03 По­ро­шен­ко дал по­ру­че­ние Ген­шта­бу ВСУ и Ми­но­бо­ро­ны о пре­кра­ще­нии ог­ня в зоне АТО на Дон­бас­се с 1 ап­ре­ля

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03.04 Фишин­го­вые ата­ки на кли­ен­тов авиа­ком­па­ний за­кан­чи­ва­ют­ся успе­хом в 90 слу­ча­ях из 100

31.03 Blue Origin по­ка­за­ла ин­те­рьер кап­су­лы для кос­ми­че­ских ту­ри­стов

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30.03 Де­шё­вые ки­тай­ские смарт­фо­ны риску­ют остать­ся в про­шлом

30.03 Маск под­твер­дил, что у се­рий­ной Tesla Model 3 не бу­дет при­бор­ной па­не­ли

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29.03 По­че­му кое-кто все вре­мя опаз­ды­ва­ет, и что мож­но с этим по­де­лать

29.03 Skoda рас­кры­ла пред­вест­ни­ка ку­пе­об­раз­но­го крос­со­ве­ра

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

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03.04 Avon ме­ня­ет стра­те­гию, чтобы вы­брать­ся из убыт­ков

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

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15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

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09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

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