"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
Обзор вторичного рынка жилой недвижимости Киева: февраль 2017 г.
22:58 03.03.2017 |
В феврале средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1277 долл. США/кв. м, относительно января средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте – уменьшилась на 2,2% до 34969 грн./кв.м. (±1,5%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно февраля 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах на 12,7%, а в гривнах – на 12,2%,
Индекс роста в долларах составил 0,87, в гривнах – 0,88.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась – на 1% до 19878грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента – на 2,5% до 61167 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились – на 0,6% до 726 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились –на 1% до 2234 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
С февраля 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 12%, а в «дешевом» – на 10,6%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 12,6%, в «дешевом» – на 11,1%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2017 г.
|
Расположение
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм., %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм., %
|
В целом по Киеву
|
21352
|
69
|
2 538 313
|
34 969
|
-2,2
|
92 707
|
1 277
|
-0,7
|
Левый берег
|
6891
|
65
|
1 786 740
|
27 494
|
-2,1
|
65 257
|
1 004
|
-0,6
|
|
1-комн.
|
2294
|
43
|
1 204 384
|
27 933
|
-2,5
|
43 988
|
1 020
|
-1,0
|
|
2-комн.
|
2113
|
62
|
1 773 228
|
28 003
|
-1,8
|
64 764
|
1 023
|
-0,2
|
|
3-комн.
|
2138
|
83
|
2 251 735
|
26 679
|
-2,3
|
82 240
|
974
|
-0,8
|
|
4-комн.
|
346
|
106
|
2 857 034
|
26 519
|
-1,6
|
104 347
|
969
|
-0,1
|
Правый берег
|
10341
|
65
|
2 173 924
|
31 949
|
-2,7
|
79 398
|
1 167
|
-1,2
|
|
1-комн.
|
3293
|
42
|
1 293 603
|
30 639
|
-2,6
|
47 246
|
1 119
|
-1,1
|
|
2-комн.
|
3247
|
62
|
2 064 344
|
32 591
|
-3,3
|
75 396
|
1 190
|
-1,9
|
|
3-комн.
|
3246
|
85
|
2 830 946
|
32 110
|
-2,0
|
103 395
|
1 173
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
555
|
115
|
4 195 563
|
35 013
|
-1,6
|
153 235
|
1 279
|
-0,1
|
Центр
|
4120
|
84
|
4 709 970
|
55 052
|
-1,8
|
172 022
|
2 011
|
-0,3
|
|
1-комн.
|
840
|
48
|
2 397 993
|
49 859
|
-1,2
|
87 582
|
1 821
|
0,3
|
|
2-комн.
|
1477
|
70
|
3 902 378
|
55 430
|
-1,9
|
142 527
|
2 024
|
-0,4
|
|
3-комн.
|
1398
|
103
|
5 982 789
|
57 289
|
-1,5
|
218 509
|
2 092
|
0,0
|
|
4-комн.
|
405
|
142
|
8 056 821
|
56 718
|
-1,1
|
294 259
|
2 072
|
0,4
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех районах – от 0,1% в Подольском, до 4,1% в Голосеевском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Подольском районе – на 1,4%, в остальных районах уменьшилась – от 0,1% до 2,6%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2017 г.
|
Район
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в грн.,%
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. в $, %
|
В целом по Киеву
|
21352
|
69
|
2 538 313
|
34 969
|
-2,2
|
92 707
|
1 277
|
-0,7
|
|
1-комн.
|
6427
|
43
|
1 406 100
|
32 185
|
-1,9
|
51 355
|
1 176
|
-0,4
|
|
2-комн.
|
6837
|
64
|
2 371 444
|
36 107
|
-2,2
|
86 612
|
1 319
|
-0,7
|
|
3-комн.
|
6782
|
88
|
3 298 054
|
35 588
|
-2,0
|
120 455
|
1 300
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
1306
|
121
|
5 038 349
|
39 494
|
-1,8
|
184 016
|
1 442
|
-0,2
|
Голосеевский
|
2891
|
69
|
2 346 284
|
32 723
|
-4,1
|
85 693
|
1 195
|
-2,6
|
|
1-комн.
|
1007
|
45
|
1 319 304
|
29 402
|
-3,6
|
48 185
|
1 074
|
-2,2
|
|
2-комн.
|
912
|
66
|
2 308 370
|
34 390
|
-4,1
|
84 309
|
1 256
|
-2,6
|
|
3-комн.
|
843
|
92
|
3 180 154
|
33 917
|
-4,5
|
116 149
|
1 239
|
-3,0
|
|
4-комн.
|
129
|
128
|
5 181 903
|
39 053
|
-0,8
|
189 259
|
1 426
|
0,7
|
Дарницкий
|
3452
|
68
|
1 943 533
|
28 389
|
-2,3
|
70 984
|
1 037
|
-0,8
|
|
1-комн.
|
1231
|
44
|
1 263 441
|
28 200
|
-3,2
|
46 145
|
1 030
|
-1,7
|
|
2-комн.
|
1035
|
67
|
2 000 673
|
29 323
|
-1,3
|
73 071
|
1 071
|
0,2
|
|
3-комн.
|
1028
|
89
|
2 504 697
|
27 720
|
-2,6
|
91 479
|
1 012
|
-1,1
|
|
4-комн.
|
158
|
113
|
3 216 813
|
28 091
|
-1,7
|
117 488
|
1 026
|
-0,2
|
Деснянский
|
1318
|
61
|
1 421 045
|
23 724
|
-1,8
|
51 901
|
866
|
-0,3
|
|
1-комн.
|
396
|
40
|
999 217
|
25 194
|
-2,5
|
36 494
|
920
|
-1,0
|
|
2-комн.
|
348
|
56
|
1 375 573
|
24 533
|
-2,4
|
50 240
|
896
|
-0,9
|
|
3-комн.
|
490
|
76
|
1 706 171
|
22 366
|
-1,0
|
62 314
|
817
|
0,5
|
|
4-комн.
|
84
|
91
|
1 934 821
|
21 360
|
-1,7
|
70 665
|
780
|
-0,2
|
Днепровский
|
2121
|
62
|
1 758 800
|
28 382
|
-2,1
|
64 237
|
1 037
|
-0,6
|
|
1-комн.
|
667
|
42
|
1 217 197
|
29 067
|
-1,6
|
44 456
|
1 062
|
-0,1
|
|
2-комн.
|
730
|
59
|
1 640 321
|
27 784
|
-2,4
|
59 909
|
1 015
|
-0,9
|
|
3-комн.
|
620
|
79
|
2 263 479
|
28 362
|
-2,8
|
82 669
|
1 036
|
-1,3
|
|
4-комн.
|
104
|
107
|
3 055 312
|
28 299
|
0,5
|
111 589
|
1 034
|
2,0
|
Оболонский
|
1487
|
66
|
2 553 229
|
36 267
|
-3,0
|
93 252
|
1 325
|
-1,5
|
|
1-комн.
|
444
|
40
|
1 520 688
|
36 630
|
-0,3
|
55 540
|
1 338
|
1,2
|
|
2-комн.
|
409
|
61
|
2 283 489
|
35 682
|
-4,8
|
83 400
|
1 303
|
-3,3
|
|
3-комн.
|
531
|
82
|
3 209 807
|
36 147
|
-3,8
|
117 232
|
1 320
|
-2,3
|
|
4-комн.
|
103
|
116
|
4 690 393
|
37 637
|
-3,2
|
171 307
|
1 375
|
-1,7
|
Печерский
|
2651
|
83
|
4 869 373
|
56 965
|
-1,9
|
177 844
|
2 081
|
-0,4
|
|
1-комн.
|
568
|
48
|
2 473 089
|
51 485
|
-1,9
|
90 325
|
1 880
|
-0,3
|
|
2-комн.
|
977
|
69
|
4 037 053
|
57 174
|
-1,9
|
147 445
|
2 088
|
-0,4
|
|
3-комн.
|
863
|
105
|
6 354 345
|
59 532
|
-1,4
|
232 080
|
2 174
|
0,1
|
|
4-комн.
|
243
|
144
|
8 543 179
|
59 817
|
-1,0
|
312 023
|
2 185
|
0,5
|
Подольский
|
1257
|
63
|
2 016 884
|
30 938
|
-0,1
|
73 663
|
1 130
|
1,4
|
|
1-комн.
|
414
|
41
|
1 138 765
|
28 210
|
-0,9
|
41 591
|
1 030
|
0,7
|
|
2-комн.
|
433
|
63
|
2 069 701
|
31 827
|
0,7
|
75 592
|
1 162
|
2,2
|
|
3-комн.
|
361
|
80
|
2 631 550
|
32 041
|
0,4
|
96 112
|
1 170
|
1,9
|
|
4-комн.
|
49
|
111
|
4 440 902
|
37 994
|
0,2
|
162 195
|
1 388
|
1,8
|
Святошинский
|
1653
|
63
|
1 723 855
|
27 293
|
-2,5
|
62 960
|
997
|
-1,0
|
|
1-комн.
|
495
|
39
|
1 091 547
|
27 644
|
-4,1
|
39 867
|
1 010
|
-2,6
|
|
2-комн.
|
457
|
60
|
1 668 993
|
27 589
|
-1,6
|
60 957
|
1 008
|
-0,1
|
|
3-комн.
|
576
|
77
|
2 100 735
|
26 876
|
-2,1
|
76 725
|
982
|
-0,6
|
|
4-комн.
|
125
|
100
|
2 691 705
|
26 741
|
-0,4
|
98 309
|
977
|
1,1
|
Соломенский
|
2035
|
66
|
2 158 767
|
31 853
|
-1,6
|
78 845
|
1 163
|
-0,1
|
|
1-комн.
|
625
|
42
|
1 335 260
|
31 361
|
-2,2
|
48 768
|
1 145
|
-0,7
|
|
2-комн.
|
659
|
59
|
1 962 825
|
32 146
|
-2,3
|
71 688
|
1 174
|
-0,8
|
|
3-комн.
|
645
|
86
|
2 820 104
|
31 641
|
-0,6
|
102 999
|
1 156
|
0,9
|
|
4-комн.
|
106
|
121
|
4 208 339
|
34 220
|
-0,4
|
153 701
|
1 250
|
1,1
|
Шевченковский
|
2487
|
75
|
3 465 748
|
43 758
|
-1,8
|
126 580
|
1 598
|
-0,3
|
|
1-комн.
|
580
|
44
|
1 757 597
|
39 137
|
0,3
|
64 193
|
1 429
|
1,8
|
|
2-комн.
|
877
|
64
|
2 885 910
|
43 675
|
-3,4
|
105 402
|
1 595
|
-2,0
|
|
3-комн.
|
825
|
95
|
4 491 073
|
45 699
|
-1,0
|
164 027
|
1 669
|
0,5
|
|
4-комн.
|
205
|
133
|
6 652 831
|
49 374
|
-1,9
|
242 981
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1 803
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-0,4
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в феврале увеличилось на 2,3% относительно января и составило 21352 квартиры. Объем предложения увеличился в общей площади на 2%, в долларовом выражении – на 1,3%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно февраля 2016 года количество квартир возросло на 14,4%.
Индекс роста составил 1,14.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 16,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 11,2% ниже средней цены января и составляет 31746 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте – дешевле на 9,8%, 1159 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра cнизилась на 1%, и составила 1096 дол. США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева – 19%. Рост количества квартир наблюдался на Левом берегу – на 3%, на Правом берегу – на 1,6% и в Центре Киева – на 3,1%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 30%, двухкомнатные и трехкомнатные – по 32% и 4-х комнатные – 6%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир – на 6,5%, двухкомнатных – на 1,7%, трехкомнатных – на 0,1%. А количество четырехкомнатных уменьшилось – на 1,8%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе – 16%. В Голосеевском – 14%, в Печерском и Шевченковском – по 12%, в Днепровском – 10%, в Соломенском – 9% в Святошинском – 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском – 7%, в Деснянском и в Подольском районах – по 6%.
Уменьшение предложения наблюдалось в Днепровском (на 0,7%), Оболонском (на 0,3%), Подольском (на 5,1%) и Соломенском (на 4%) районах. Увеличение – в Голосеевском на 10,1%, Дарницком – на 6,4%. В остальных районах увеличение числа квартир составило от 0,5% до 3%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 42%. До 50 тыс. долл. США – 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 10% и от 250 тыс. долл. США – 5%.
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