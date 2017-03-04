В феврале средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1277 долл. США/кв. м, относительно января средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте – уменьшилась на 2,2% до 34969 грн./кв.м. (±1,5%).





Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно февраля 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах на 12,7%, а в гривнах – на 12,2%,

Индекс роста в долларах составил 0,87, в гривнах – 0,88.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась – на 1% до 19878грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента – на 2,5% до 61167 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились – на 0,6% до 726 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились –на 1% до 2234 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

С февраля 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 12%, а в «дешевом» – на 10,6%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 12,6%, в «дешевом» – на 11,1%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2017 г.

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм., % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм., % В целом по Киеву 21352 69 2 538 313 34 969 -2,2 92 707 1 277 -0,7 Левый берег 6891 65 1 786 740 27 494 -2,1 65 257 1 004 -0,6 1-комн. 2294 43 1 204 384 27 933 -2,5 43 988 1 020 -1,0 2-комн. 2113 62 1 773 228 28 003 -1,8 64 764 1 023 -0,2 3-комн. 2138 83 2 251 735 26 679 -2,3 82 240 974 -0,8 4-комн. 346 106 2 857 034 26 519 -1,6 104 347 969 -0,1 Правый берег 10341 65 2 173 924 31 949 -2,7 79 398 1 167 -1,2 1-комн. 3293 42 1 293 603 30 639 -2,6 47 246 1 119 -1,1 2-комн. 3247 62 2 064 344 32 591 -3,3 75 396 1 190 -1,9 3-комн. 3246 85 2 830 946 32 110 -2,0 103 395 1 173 -0,5 4-комн. 555 115 4 195 563 35 013 -1,6 153 235 1 279 -0,1 Центр 4120 84 4 709 970 55 052 -1,8 172 022 2 011 -0,3 1-комн. 840 48 2 397 993 49 859 -1,2 87 582 1 821 0,3 2-комн. 1477 70 3 902 378 55 430 -1,9 142 527 2 024 -0,4 3-комн. 1398 103 5 982 789 57 289 -1,5 218 509 2 092 0,0 4-комн. 405 142 8 056 821 56 718 -1,1 294 259 2 072 0,4

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех районах – от 0,1% в Подольском, до 4,1% в Голосеевском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Подольском районе – на 1,4%, в остальных районах уменьшилась – от 0,1% до 2,6%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2017 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в $, % В целом по Киеву 21352 69 2 538 313 34 969 -2,2 92 707 1 277 -0,7 1-комн. 6427 43 1 406 100 32 185 -1,9 51 355 1 176 -0,4 2-комн. 6837 64 2 371 444 36 107 -2,2 86 612 1 319 -0,7 3-комн. 6782 88 3 298 054 35 588 -2,0 120 455 1 300 -0,5 4-комн. 1306 121 5 038 349 39 494 -1,8 184 016 1 442 -0,2 Голосеевский 2891 69 2 346 284 32 723 -4,1 85 693 1 195 -2,6 1-комн. 1007 45 1 319 304 29 402 -3,6 48 185 1 074 -2,2 2-комн. 912 66 2 308 370 34 390 -4,1 84 309 1 256 -2,6 3-комн. 843 92 3 180 154 33 917 -4,5 116 149 1 239 -3,0 4-комн. 129 128 5 181 903 39 053 -0,8 189 259 1 426 0,7 Дарницкий 3452 68 1 943 533 28 389 -2,3 70 984 1 037 -0,8 1-комн. 1231 44 1 263 441 28 200 -3,2 46 145 1 030 -1,7 2-комн. 1035 67 2 000 673 29 323 -1,3 73 071 1 071 0,2 3-комн. 1028 89 2 504 697 27 720 -2,6 91 479 1 012 -1,1 4-комн. 158 113 3 216 813 28 091 -1,7 117 488 1 026 -0,2 Деснянский 1318 61 1 421 045 23 724 -1,8 51 901 866 -0,3 1-комн. 396 40 999 217 25 194 -2,5 36 494 920 -1,0 2-комн. 348 56 1 375 573 24 533 -2,4 50 240 896 -0,9 3-комн. 490 76 1 706 171 22 366 -1,0 62 314 817 0,5 4-комн. 84 91 1 934 821 21 360 -1,7 70 665 780 -0,2 Днепровский 2121 62 1 758 800 28 382 -2,1 64 237 1 037 -0,6 1-комн. 667 42 1 217 197 29 067 -1,6 44 456 1 062 -0,1 2-комн. 730 59 1 640 321 27 784 -2,4 59 909 1 015 -0,9 3-комн. 620 79 2 263 479 28 362 -2,8 82 669 1 036 -1,3 4-комн. 104 107 3 055 312 28 299 0,5 111 589 1 034 2,0 Оболонский 1487 66 2 553 229 36 267 -3,0 93 252 1 325 -1,5 1-комн. 444 40 1 520 688 36 630 -0,3 55 540 1 338 1,2 2-комн. 409 61 2 283 489 35 682 -4,8 83 400 1 303 -3,3 3-комн. 531 82 3 209 807 36 147 -3,8 117 232 1 320 -2,3 4-комн. 103 116 4 690 393 37 637 -3,2 171 307 1 375 -1,7 Печерский 2651 83 4 869 373 56 965 -1,9 177 844 2 081 -0,4 1-комн. 568 48 2 473 089 51 485 -1,9 90 325 1 880 -0,3 2-комн. 977 69 4 037 053 57 174 -1,9 147 445 2 088 -0,4 3-комн. 863 105 6 354 345 59 532 -1,4 232 080 2 174 0,1 4-комн. 243 144 8 543 179 59 817 -1,0 312 023 2 185 0,5 Подольский 1257 63 2 016 884 30 938 -0,1 73 663 1 130 1,4 1-комн. 414 41 1 138 765 28 210 -0,9 41 591 1 030 0,7 2-комн. 433 63 2 069 701 31 827 0,7 75 592 1 162 2,2 3-комн. 361 80 2 631 550 32 041 0,4 96 112 1 170 1,9 4-комн. 49 111 4 440 902 37 994 0,2 162 195 1 388 1,8 Святошинский 1653 63 1 723 855 27 293 -2,5 62 960 997 -1,0 1-комн. 495 39 1 091 547 27 644 -4,1 39 867 1 010 -2,6 2-комн. 457 60 1 668 993 27 589 -1,6 60 957 1 008 -0,1 3-комн. 576 77 2 100 735 26 876 -2,1 76 725 982 -0,6 4-комн. 125 100 2 691 705 26 741 -0,4 98 309 977 1,1 Соломенский 2035 66 2 158 767 31 853 -1,6 78 845 1 163 -0,1 1-комн. 625 42 1 335 260 31 361 -2,2 48 768 1 145 -0,7 2-комн. 659 59 1 962 825 32 146 -2,3 71 688 1 174 -0,8 3-комн. 645 86 2 820 104 31 641 -0,6 102 999 1 156 0,9 4-комн. 106 121 4 208 339 34 220 -0,4 153 701 1 250 1,1 Шевченковский 2487 75 3 465 748 43 758 -1,8 126 580 1 598 -0,3 1-комн. 580 44 1 757 597 39 137 0,3 64 193 1 429 1,8 2-комн. 877 64 2 885 910 43 675 -3,4 105 402 1 595 -2,0 3-комн. 825 95 4 491 073 45 699 -1,0 164 027 1 669 0,5 4-комн. 205 133 6 652 831 49 374 -1,9 242 981 1 803 -0,4

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в феврале увеличилось на 2,3% относительно января и составило 21352 квартиры. Объем предложения увеличился в общей площади на 2%, в долларовом выражении – на 1,3%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно февраля 2016 года количество квартир возросло на 14,4%.

Индекс роста составил 1,14.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 16,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 11,2% ниже средней цены января и составляет 31746 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте – дешевле на 9,8%, 1159 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра cнизилась на 1%, и составила 1096 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева – 19%. Рост количества квартир наблюдался на Левом берегу – на 3%, на Правом берегу – на 1,6% и в Центре Киева – на 3,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 30%, двухкомнатные и трехкомнатные – по 32% и 4-х комнатные – 6%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир – на 6,5%, двухкомнатных – на 1,7%, трехкомнатных – на 0,1%. А количество четырехкомнатных уменьшилось – на 1,8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе – 16%. В Голосеевском – 14%, в Печерском и Шевченковском – по 12%, в Днепровском – 10%, в Соломенском – 9% в Святошинском – 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском – 7%, в Деснянском и в Подольском районах – по 6%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Днепровском (на 0,7%), Оболонском (на 0,3%), Подольском (на 5,1%) и Соломенском (на 4%) районах. Увеличение – в Голосеевском на 10,1%, Дарницком – на 6,4%. В остальных районах увеличение числа квартир составило от 0,5% до 3%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 42%. До 50 тыс. долл. США – 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 10% и от 250 тыс. долл. США – 5%.