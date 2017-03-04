Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в феврале 2017 года составила 23319 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно января средняя стоимость увеличилась на 0,1%.





Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 0,8%.

Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:

* эконом-класс – на 0,5% до 16634 грн./кв.м;

* комфорт-класс – на 0,4% до 21673 грн./кв.м;

* бизнес-класс – на 1,8% до 29919 грн./кв.м;

* премиум-класс – на 0,3% до 45859 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2017г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. ,% В целом по Киеву 160 2485 71 1 735 847 23 319 0,1 Эконом 59 1103 63 1 047 453 16 634 0,5 1-комн. 455 42 731 054 17 143 0,9 2-комн. 364 66 1 082 429 16 379 0,0 3-комн. 240 89 1 439 883 16 198 0,2 4≥комн. 44 121 1 889 435 15 860 0,5 Комфорт 41 616 69 1 476 336 21 673 0,4 1-комн. 234 45 1 000 332 22 051 0,5 2-комн. 210 67 1 454 091 21 657 0,2 3-комн. 125 93 1 959 247 21 202 1,5 4≥комн. 47 126 2 661 290 21 108 -1,8 Бизнес 41 557 85 2 539 195 29 919 1,8 1-комн. 182 51 1 561 341 30 493 1,11 2-комн. 159 75 2 254 072 29 830 2,1 3-комн. 156 105 3 054 431 29 037 1,7 4≥комн. 60 161 4 921 310 30 703 3,0 Премиум 19 209 87 3 992 743 45 859 0,3 1-комн. 75 56 2 538 099 45 196 1,4 2-комн. 65 85 3 926 542 46 197 -0,2 3-комн. 57 114 5 227 587 45 408 -0,3 4≥комн. 12 151 7 577 355 50 313 -1,1

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39401 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 14882 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,65.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.

Средние цены предложения квартир в новостройках Киева по районам, февраль 2017 г.

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 160 71 1 735 847 23 319 0,1 Голосеевский 30 72 1 716 605 22 533 -0,1 Дарницкий 25 61 1 095 268 17 708 -1,5 Деснянский 3 57 911 075 16 010 3,2 Днепровский 14 64 1 304 410 20 160 1,0 Оболонский 8 66 1 832 993 27 390 2,6 Печерский 19 86 3 274 674 38 290 -0,3 Подольский 11 74 1 675 832 22 059 4,3 Святошинский 12 68 1 310 346 19 315 3,5 Соломенский 22 70 1 603 822 22 635 0,2 Шевченковский 16 84 2 164 433 25 767 0,7

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 0,1%), Дарницком (на1,5%) и в Печерском (на 0,3%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,2% в Соломенском до 4,3% в Подольском.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В феврале к продаже предлагались квартиры 57 операторами в 160 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 37%. Доля новостроек комфорт-класса и бизнес-класса – по 25,5%, премиум-класса – 12% от общего количества.

В феврале наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе – 19%. В Дарницком – 15%, в Соломенском – 14%, в Печерском – 12%, в Шевченковском – 10% и в Днепровском – 9% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском и в Подольском – по 7% и в Оболонском – 5%. Наименьшее – в Деснянском районе – 2%.

В феврале были начаты или восстановлены продажи квартир в 7-ми жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 5-ти объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 28 новостройках – на 600-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 13 объектах – на 500-1500 грн./кв.м.





Количество проанализированных новостроек: 160

Количество компаний операторов: 57

Ввод в эксплуатацию: введенные – 2 кв. 2020 г.