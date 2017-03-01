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Топливно-энергетический комплекс
Строительство транспортной развязки на Шулявке начнется в конце года - Кличко
09:37 01.03.2017 |
Реконструкция Шулявского путепровода была запланирована на 2017-й год и уже в конце этого года столичные власти планируют начать строительство транспортной развязки на Шулявке, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы ограничили движение транспорта на Шулявском путепроводе, то есть габарит проезжей части с двух сторон. И ограничили движение грузовиков в целом по городу, чтобы крупногабаритный транспорт не создавал пробки и не разрушал инфраструктуру", - отметил Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщила пресс-служба мэра в среду утром.
Градоначальник отметил, что Государственный дорожный научно-исследовательский институт провел необходимые технические испытания моста.
"Состоялись технические испытания. Институт позволил движение по путепроводу", - сказал В.Кличко.
Он подчеркнул, что начало ремонта Шулявского путепровода было запланировано на конец этого года.
"Более того, не только ремонт, но и строительство развязки. Был разработан проект, который уже в этом году начнем воплощать, чтобы сделать нормальную развязку и реконструкцию этого путепровода", - отметил мэр.
Отвечая на вопрос, сколько времени нужно на реализацию этого проекта, В. Кличко отметил, что ориентировочно 1,5-2 года.
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