Реконструкция Шулявского путепровода была запланирована на 2017-й год и уже в конце этого года столичные власти планируют начать строительство транспортной развязки на Шулявке, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы ограничили движение транспорта на Шулявском путепроводе, то есть габарит проезжей части с двух сторон. И ограничили движение грузовиков в целом по городу, чтобы крупногабаритный транспорт не создавал пробки и не разрушал инфраструктуру", - отметил Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщила пресс-служба мэра в среду утром.

Градоначальник отметил, что Государственный дорожный научно-исследовательский институт провел необходимые технические испытания моста.

"Состоялись технические испытания. Институт позволил движение по путепроводу", - сказал В.Кличко.

Он подчеркнул, что начало ремонта Шулявского путепровода было запланировано на конец этого года.

"Более того, не только ремонт, но и строительство развязки. Был разработан проект, который уже в этом году начнем воплощать, чтобы сделать нормальную развязку и реконструкцию этого путепровода", - отметил мэр.

Отвечая на вопрос, сколько времени нужно на реализацию этого проекта, В. Кличко отметил, что ориентировочно 1,5-2 года.

