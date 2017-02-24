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Топливно-энергетический комплекс
В Киеве не спешат выводить из тени парковочный бизнес
23:33 23.02.2017 |
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА затягивает процесс утверждения схемы организации дорожного движения (ОДД) на парковочных площадках, замедляя тем самым процесс детенизации парковочного бизнеса в Киеве.
Об этом свидетельствуют результаты аудита.
Так, по состоянию на 26.12.2016 года КП «Киевтранспарксервис» направило в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА для утверждения 67 схем ОДД на 3 тыс. 36 паркомест, рассмотрены и утверждены из них только 22% обращений. Еще в 30% случаев в утверждении было отказано, 48% обращений находятся на рассмотрении.
В результате, аудиторы КГГА пришли к выводу, что сотрудничество по согласованию схем ОДД между КГГА и КП «Киевтранспарксервис» происходит «несогласованно и низкоэффективно».
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