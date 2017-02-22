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Топливно-энергетический комплекс
Паевые взносы застройщиков Киева в 2016г выросли вдвое
12:47 21.02.2017 |
Общая сумма паевого участия, уплаченного киевскими застройщиками по итогам 2016 года, увеличилась вдвое по сравнению с 2015 годом - до 500 млн грн.
"В 2016 году было уплачено более 500 млн грн паевого участия. Это вдвое больше, чем в 2015 году", - сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Геннадия Плиса.
По его словам, в городском бюджете-2017 на паевое участие заложено 250 млн грн.
"Что будет в этом году, учитывая снижение ставки с 10% до 2% для нежилой недвижимости и с 4% до 2% для жилой, сложно спрогнозировать. Многим, конечно, будет выгоднее заплатить сейчас, поэтому может быть всплеск. Но, учитывая политическую и экономическую ситуацию в стране, желающих строить может стать меньше. Из-за уменьшения базы, с которой должен быть уплачен паевой взнос, сумма перечисленных в бюджет паевых взносов может быть значительно меньше", - резюмировал чиновник.
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