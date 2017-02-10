Комиссия Киевского городского совета по вопросам переименований поддержала идею изменения названия станции Киевского метрополитена "Петровка" на Куреневско-Красноармейской линии (М2) на "Почайна", сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в нем, следующим шагом станет общественное обсуждение идеи переименований на сайте Киевсовета.

"Для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одна дважды (Площадь Калинина - Площадь Октябрьской Революции - Майдан Независимости). Оцените инициативу, поскольку нам дальше с этим жить", - отметили в метрополитене.

Как сообщалось, с инициативой переименования станции выступил депутат Киевсовета фракции "Самопомич" Константин Богатов, который направил обращение (№08/279/08/011 - 168 от 19 декабря 2016 года) мэру Виталию Кличко. "Стация метрополитена "Петровка", а также расположенная рядом железнодорожная станция "Киев-Петровка" получили название от фамилии известного революционера, советского партийного деятеля и председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского", - отмечается в документе.

При этом К.Богатов ссылается на принятый Верховной Радой 9 апреля 2015 года закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", согласно которому переименованию подлежат названия, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР и УССР.

Депутат подчеркивает, что "Почайна" является древнейшим киевским топонимом, имеет важное историческое и культурное значение и имеет прямое отношение к территории, о которой идет речь, поэтому "должна дать свое имя станции метрополитена и железнодорожной станции".

К.Богатов также отмечает, что в настоящее время КП "Плесо" занимается расчисткой русла реки, депутатский корпус при поддержке КГГА создает "Парк Почайна", а весной департамент градостроения и архитектуры запланировал Всеукраинский архитектурный конкурс на восстановление реки.

В настоящее время на ст. метро "Петровка" находится крупный пересадочный узел, возле нее расположено множество торговых объектов, включая крупнейший в Украине книжный рынок, а также офисные и производственные комплексы.