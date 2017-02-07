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Борщаговскую линию киевского скоростного трамвая могут продлить до ст. метро "Дворец спорта" - КГГА
14:00 06.02.2017 |
Борщаговская линия столичного скоростного трамвая может быть продлена от конечной остановки на центральном железнодорожном вокзале до станции метро "Дворец спорта", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как отмечается в сообщении, строительство нового участка трамвайной линии увеличит количество перевозимых пассажиров на скоростной линии трамвая до 254 тыс. человек в сутки.
"Если технико-экономическое обоснование подтвердит расчеты и техническую возможность проложить эти рельсы, в начале 2018 года начнется строительство продления Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта", - цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.
По его словам, целью продления данной линии столичного скоростного трамвая является обеспечение удобного транспортного сообщения отдаленных жилых массивов с центром города.
"Данное решение существенно разгрузит Святошинско-Броварскую ветку метро, особенно станции метро "Вокзальная" и "Политехнический институт", а также такие участки как "Политехнический институт" - "Крещатик" и пересадку "Крещатик" - "Майдан Незалежности", - отмечает И.Сагайдак.
Согласно сообщению, протяженность участка Борщаговской линии киевского скоростного трамвая от Центрального ж/д вокзала до станции метро "Дворец спорта" составит 3,65 км, на нем планируется обустройство шести остановок.
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|Борщаговскую линию киевского скоростного трамвая могут продлить до ст. метро "Дворец спорта" - КГГА
"Если технико-экономическое обоснование подтвердит расчеты и техническую возможность проложить эти рельсы, в начале 2018 года начнется строительство продления Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта", - цитируется в сообщении КГГА заместитель главы Илья Сагайдак.
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