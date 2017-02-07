Борщаговская линия столичного скоростного трамвая может быть продлена от конечной остановки на центральном железнодорожном вокзале до станции метро "Дворец спорта", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается в сообщении, строительство нового участка трамвайной линии увеличит количество перевозимых пассажиров на скоростной линии трамвая до 254 тыс. человек в сутки.

"Если технико-экономическое обоснование подтвердит расчеты и техническую возможность проложить эти рельсы, в начале 2018 года начнется строительство продления Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта", - цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.

По его словам, целью продления данной линии столичного скоростного трамвая является обеспечение удобного транспортного сообщения отдаленных жилых массивов с центром города.

"Данное решение существенно разгрузит Святошинско-Броварскую ветку метро, особенно станции метро "Вокзальная" и "Политехнический институт", а также такие участки как "Политехнический институт" - "Крещатик" и пересадку "Крещатик" - "Майдан Незалежности", - отмечает И.Сагайдак.

Согласно сообщению, протяженность участка Борщаговской линии киевского скоростного трамвая от Центрального ж/д вокзала до станции метро "Дворец спорта" составит 3,65 км, на нем планируется обустройство шести остановок.

