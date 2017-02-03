Финансовые новости
- |
- 03.02.17
- |
- 04:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Новое предложение офисов Киева в 2016г составило 38 тыс. кв. м, вакантность снизилась до 14,4% - Colliers International
16:11 02.02.2017 |
Новое предложение помещений на рынке классифицируемой офисной недвижимости Киева по итогам 2016 года составило 38 тыс. кв. м, сообщается в пресс-релизе международной консалтинговой компании Colliers International.
По ее данным, к концу 2016 года общее предложение офисных помещений в столице достигло 1,783 млн кв. м, при этом объем поглощения офисных площадей увеличился на 50% по сравнению с показателем 2015 года и составил 150 тыс. кв. м.
Как отмечает компания, 50% всех транзакций в сегменте офисной недвижимости Киева в 2016 году - переезды компаний в альтернативные помещения, еще 50% - пролонгация существующих договоров аренды.
По данным Colliers International, порядка 76% спроса на офисные помещения Киева в 2016 году генерировали международные компании, 24% - украинские. При этом в структуре спроса наибольшие доли заняли компании сектора IT и телекоммуникаций - 41%, фармацевтические компании - 21%, а также производственные компании - 15%.
Согласно сообщению, общий уровень вакантности помещений на рынке офисной недвижимости Киева в 2016 году снизился с 17,5% на начало года до 14,4% к концу года. При этом вакантность помещений в бизнес-центрах (БЦ) класса "А" за аналогичный период снизилась с 26,8% до 19,8%.
"В результате отсутствия активного нового строительства офисных зданий, выбор качественных офисов в ближайшие несколько лет будет уменьшаться", - прогнозирует компания.
Как отмечается в сообщении, в 2017-2018 гг. на рынке офисной недвижимости Киева ожидается ввод нескольких объектов класса "А" и "B", в частности, БЦ Sigma на бул. Ивана Лепсе, 6 (общая арендуемая площадь 19,5 тыс. кв. м), БЦ Astarta (1-3 очереди) на ул. Ярославская, 58 (40 тыс. кв. м), БЦ K/Most на ул. Зоологическая, 5 (5,5 тыс. кв. м).
По данным компании, уровень максимальной базовой арендной ставки (prime headline rent) за 1 кв. м офисных помещений в столичных БЦ по итогам 2016 года составил $28/мес.
"В то же время средний уровень арендных ставок в офисных помещениях классов "А" и "B" равен показателю прошлого года и составил $15/кв. м за месяц, что говорит о тенденции к стабилизации", - говорится в сообщении.
Collіers Іnternatіonal - международная консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости - дочерняя компания First Service Corporation.
Представительство Colliers International в Украине открыто в Киеве в 1997 году.
Компания, в частности, предоставляет консультационные услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, в сфере гостиничной недвижимости, услуги по оценке объектов недвижимости, анализ инвестиционных проектов и др.
Colliers International к началу февраля 2017 года объединяла 502 офиса в 67 странах мира со штатом свыше 16,3 тыс. чел.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Путин пугает Асада старой смертью
|Почему наша оппозиция ненавидит Путина меньше, чем украинскую власть
|Операция "Авдеевка". Адресат новой информационно-террористической кампании один - Дональд Трамп
С помощью официальных заявлений, подкрепленных пропагандисткой ложью, создается иллюзия, что в некой дикой стране вооруженные до зубов варвары третий год делят власть. Мол, все это последствия непродуманной политики администрации Обамы и нежелание идти на переговоры с Россией - гарантом мира и стабильности в регионе.
|Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет
"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли Платинум и Фортуна-Банк. Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", - сказала глава НБУ.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новое предложение офисов Киева в 2016г составило 38 тыс. кв. м, вакантность снизилась до 14,4% - Colliers International
|Немецкие специалисты изучают вопросы завершения строительства Подольско-Воскресенского моста
|Реформирование экстренной медицины в Украине продлится пять лет
Реформирование системы экстренной медицинской помощи в Украине будет проходить пять лет, врачи и фельдшеры будут перепрофилированы на парамедиков, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на совещании с руководителями облцентров ЭМП.
|Метро на Виноградарь обещают построить к 2019 году
|Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: январь 2017 г.
В январе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1286 долл. США/кв. м, относительно декабря средняя цена уменьшилась на 1,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели увеличились на 2% до 35750 грн./кв.м. (±1,6%).
|Обзор рынка новостроек Киева: январь 2017 г.
Это интересно
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности
|Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
|Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции