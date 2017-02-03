Новое предложение помещений на рынке классифицируемой офисной недвижимости Киева по итогам 2016 года составило 38 тыс. кв. м, сообщается в пресс-релизе международной консалтинговой компании Colliers International.

По ее данным, к концу 2016 года общее предложение офисных помещений в столице достигло 1,783 млн кв. м, при этом объем поглощения офисных площадей увеличился на 50% по сравнению с показателем 2015 года и составил 150 тыс. кв. м.

Как отмечает компания, 50% всех транзакций в сегменте офисной недвижимости Киева в 2016 году - переезды компаний в альтернативные помещения, еще 50% - пролонгация существующих договоров аренды.

По данным Colliers International, порядка 76% спроса на офисные помещения Киева в 2016 году генерировали международные компании, 24% - украинские. При этом в структуре спроса наибольшие доли заняли компании сектора IT и телекоммуникаций - 41%, фармацевтические компании - 21%, а также производственные компании - 15%.

Согласно сообщению, общий уровень вакантности помещений на рынке офисной недвижимости Киева в 2016 году снизился с 17,5% на начало года до 14,4% к концу года. При этом вакантность помещений в бизнес-центрах (БЦ) класса "А" за аналогичный период снизилась с 26,8% до 19,8%.

"В результате отсутствия активного нового строительства офисных зданий, выбор качественных офисов в ближайшие несколько лет будет уменьшаться", - прогнозирует компания.

Как отмечается в сообщении, в 2017-2018 гг. на рынке офисной недвижимости Киева ожидается ввод нескольких объектов класса "А" и "B", в частности, БЦ Sigma на бул. Ивана Лепсе, 6 (общая арендуемая площадь 19,5 тыс. кв. м), БЦ Astarta (1-3 очереди) на ул. Ярославская, 58 (40 тыс. кв. м), БЦ K/Most на ул. Зоологическая, 5 (5,5 тыс. кв. м).

По данным компании, уровень максимальной базовой арендной ставки (prime headline rent) за 1 кв. м офисных помещений в столичных БЦ по итогам 2016 года составил $28/мес.

"В то же время средний уровень арендных ставок в офисных помещениях классов "А" и "B" равен показателю прошлого года и составил $15/кв. м за месяц, что говорит о тенденции к стабилизации", - говорится в сообщении.

Collіers Іnternatіonal - международная консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости - дочерняя компания First Service Corporation.

Представительство Colliers International в Украине открыто в Киеве в 1997 году.

Компания, в частности, предоставляет консультационные услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, в сфере гостиничной недвижимости, услуги по оценке объектов недвижимости, анализ инвестиционных проектов и др.

Colliers International к началу февраля 2017 года объединяла 502 офиса в 67 странах мира со штатом свыше 16,3 тыс. чел.

