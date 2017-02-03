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Немецкие специалисты изучают вопросы завершения строительства Подольско-Воскресенского моста
14:38 02.02.2017 |
Совместная украинско-немецкая группа по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста продолжает сотрудничество и в период с 1 по 3 февраля делегация немецких технических специалистов работает в Киеве.
Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя ее председателя Александра Спасибко, стороны выполняют предварительные договоренности. Столичные специалисты проинспектировали всю документацию и состояние объекта и передают информацию для проведения технического обследования зарубежными коллегами. Немецкие специалисты детально изучают проект вместе с заказчиком строительства - коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" и двумя проектировочными институтами - институтом "Киевдормостпроект" и Институтом комплексного проектирования объектов строительства.
"В 2017 году мы должны поставить арку в проектное положение, убрать временные опоры, на которых стоит арка, сварить конструкцию, которая сейчас состоит из нескольких не связанных между собой сегментов, подвесить ванты, закрепят дорожное полотно. Уверен, что совместно с нашими немецкими партнерами мы сможем закончить мост на 100% и тем самым улучшить сообщения левого и правого берегов Киева", - отметил А.Спасибко.
Инженеры и немецкие специалисты сделали вывод, что мост находится в хорошем состоянии, проектные стандарты соответствуют немецким. Немецкая сторона проводит техническую и финансовую экспертизы проекта, которые планируют завершить весной 2017 года.
"После подготовки полного комплекта документации будем проводить переговоры с заинтересованными инвесторами, которые сочли данный проект инвестиционно привлекательным и готовы вложить средства в развитие стратегически важной инфраструктуры нашего города. Автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост столичная власть планирует открыть за 3-4 года", - отметил заместитель председателя КГГА.
Как сообщалось, КГГА в августе 2016 года увеличила смету строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр в Киеве (предполагающего линию метрополитена) на 47,5% - до 11,251 млрд грн.
Согласно переутвержденному тогда проекту строительства, смета строительных работ в ценах на 1 июня 2016 года составила 8,298 млрд грн, оборудования и инвентаря - 8 млн грн, другие расходы - 2,945 млрд грн.
По состоянию на 1 января 2016 года из общей сметной стоимости было израсходовано 3,424 млрд грн, в том числе на строительные работы - 2,285 млрд грн.
Проект предусматривает строительство магистральной улицы общегородского значения с регулированным движением, мостового перехода с подходами общей длинной 10,2 км, ряд искусственных сооружений, дачную застройку с целью переноса Русановских и Воскресенских садов на ул. Радистов в Деснянском районе и т.д.
Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь Подольско-Воскресенского мостового перехода: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.
Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена.
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