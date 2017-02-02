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Топливно-энергетический комплекс
Метро на Виноградарь обещают построить к 2019 году
15:11 01.02.2017 |
В конце декабре 2017 г. начнется строительство метро в направлении киевского района Виноградарь. Об этом в Facebook написал советник киевского городского головы, Дмитрий Белоцерковец.
Как уточнил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Илья Сагайдак, в 2019 г. в столице появится новая станция метро - Проспект Правды.
"Сырецко-Печерская линия метрополитена сегодня имеет длину 25,6 км с 16-ю станциями и может быть продлена за счет строительства участка длиной 10,5 км с шестью станциями по устройству транспортных развязок в районе Билицкого и Мостицкого жилых массивов, первую очередь которой (4 км до станции Проспект Правды) можно построить в конце 2019 года", - сообщил Сагайдак.
Он добавил, что сегодня уже выполнено ТЭО строительства, которое находится на стадии прохождения экспертизы, в котором предложено 3 варианта трассировки.
"Данное решение позволит загрузить зеленую ветку метро, которая сегодня работает на 60% от своих возможностей и разгрузить перегруженную красную ветку метро, которая сегодня работает на пределе своих возможностей", - заявил Сагайдак.
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