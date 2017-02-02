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Топливно-энергетический комплекс
Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: январь 2017 г.
13:04 01.02.2017 |
В январе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1286 долл. США/кв. м, относительно декабря средняя цена уменьшилась на 1,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели увеличились на 2% до 35750 грн./кв.м. (±1,6%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно января 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах - на 12,8%, а в гривнах - на 2,6%,
Индекс роста в долларах составил 0,87, в гривнах - 0,97.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно декабря средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась - на 0,4% до 20072 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2% до 62717 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте - на 3,2% до 722 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 1,7% до 2256 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,12.
С января 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 1,4%, а в «дешевом» - на 3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 11,8%, в «дешевом» - на 13,2%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, январь 2017 г.
|
Расположение
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм., %
|
Ср.
цена, $
|
Ср.цена, $/кв.м
|
Изм., %
|
В целом по Киеву
|
20863
|
69
|
2 603 776
|
35 750
|
2,0
|
93 661
|
1 286
|
-1,7
|
Левый берег
|
6690
|
65
|
1 835 833
|
28 080
|
2,6
|
66 037
|
1 010
|
-1,1
|
|
1-комн.
|
2141
|
43
|
1 226 477
|
28 650
|
3,1
|
44 118
|
1 031
|
-0,6
|
|
2-комн.
|
2034
|
62
|
1 795 229
|
28 502
|
1,9
|
64 577
|
1 025
|
-1,8
|
|
3-комн.
|
2161
|
83
|
2 307 050
|
27 306
|
2,5
|
82 987
|
982
|
-1,2
|
|
4-комн.
|
354
|
105
|
2 877 981
|
26 940
|
4,4
|
103 525
|
969
|
0,7
|
Правый берег
|
10178
|
65
|
2 232 043
|
32 820
|
2,5
|
80 289
|
1 181
|
-1,2
|
|
1-комн.
|
3151
|
42
|
1 319 012
|
31 455
|
2,2
|
47 446
|
1 131
|
-1,5
|
|
2-комн.
|
3276
|
62
|
2 139 987
|
33 719
|
3,3
|
76 978
|
1 213
|
-0,4
|
|
3-комн.
|
3198
|
84
|
2 881 228
|
32 770
|
2,3
|
103 641
|
1 179
|
-1,4
|
|
4-комн.
|
553
|
114
|
4 225 606
|
35 568
|
0,9
|
152 000
|
1 279
|
-2,7
|
Центр
|
3995
|
84
|
4 836 829
|
56 058
|
3,2
|
173 987
|
2 016
|
-0,5
|
|
1-комн.
|
744
|
47
|
2 355 840
|
50 484
|
4,7
|
84 742
|
1 816
|
1,0
|
|
2-комн.
|
1415
|
69
|
3 958 490
|
56 504
|
3,2
|
142 392
|
2 033
|
-0,5
|
|
3-комн.
|
1413
|
102
|
6 015 127
|
58 159
|
1,8
|
216 371
|
2 092
|
-1,8
|
|
4-комн.
|
423
|
143
|
8 202 715
|
57 345
|
4,3
|
295 062
|
2 063
|
0,6
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксирован рост цен во всех районах - от 0,1% в Голосеевском, до 4,1% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Печерском районе - на 0,4%, в Оболонском и Святошинском - осталась без изменения, в остальных районах уменьшилась - от 0,1% до 3,5%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, январь 2017 г.
|
Район
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в грн.,%
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. в $, %
|
В целом по Киеву
|
20863
|
69
|
2 603 776
|
35 750
|
2,0
|
93 661
|
1 286
|
-1,7
|
|
1-комн.
|
6036
|
43
|
1 413 990
|
32 805
|
2,0
|
50 863
|
1 180
|
-1,7
|
|
2-комн.
|
6725
|
63
|
2 418 343
|
36 935
|
2,4
|
86 991
|
1 329
|
-1,3
|
|
3-комн.
|
6772
|
88
|
3 351 901
|
36 324
|
1,1
|
120 572
|
1 307
|
-2,5
|
|
4-комн.
|
1330
|
121
|
5 131 815
|
40 198
|
3,3
|
184 598
|
1 446
|
-0,4
|
Голосеевский
|
2626
|
69
|
2 447 694
|
34 119
|
0,1
|
88 047
|
1 227
|
-3,5
|
|
1-комн.
|
886
|
44
|
1 340 011
|
30 509
|
-0,5
|
48 202
|
1 097
|
-4,1
|
|
2-комн.
|
855
|
66
|
2 404 233
|
35 864
|
0,7
|
86 483
|
1 290
|
-2,9
|
|
3-комн.
|
761
|
91
|
3 334 174
|
35 505
|
-0,1
|
119 934
|
1 277
|
-3,7
|
|
4-комн.
|
124
|
129
|
5 221 532
|
39 370
|
0,6
|
187 825
|
1 416
|
-3,0
|
Дарницкий
|
3243
|
68
|
2 015 773
|
29 061
|
2,4
|
72 510
|
1 045
|
-1,3
|
|
1-комн.
|
1093
|
44
|
1 297 814
|
29 118
|
3,1
|
46 684
|
1 047
|
-0,6
|
|
2-комн.
|
966
|
67
|
2 021 532
|
29 713
|
1,7
|
72 717
|
1 069
|
-2,0
|
|
3-комн.
|
1016
|
89
|
2 580 819
|
28 462
|
2,0
|
92 835
|
1 024
|
-1,7
|
|
4-комн.
|
168
|
111
|
3 236 491
|
28 570
|
4,4
|
116 421
|
1 028
|
0,6
|
Деснянский
|
1311
|
61
|
1 440 274
|
24 167
|
3,0
|
51 808
|
869
|
-0,7
|
|
1-комн.
|
392
|
40
|
1 015 087
|
25 846
|
4,1
|
36 514
|
930
|
0,4
|
|
2-комн.
|
337
|
56
|
1 412 008
|
25 137
|
2,4
|
50 792
|
904
|
-1,3
|
|
3-комн.
|
504
|
76
|
1 708 005
|
22 592
|
2,6
|
61 439
|
813
|
-1,1
|
|
4-комн.
|
78
|
91
|
1 969 274
|
21 725
|
4,5
|
70 837
|
781
|
0,7
|
Днепровский
|
2136
|
62
|
1 805 418
|
28 993
|
2,4
|
64 943
|
1 043
|
-1,2
|
|
1-комн.
|
656
|
42
|
1 233 938
|
29 544
|
2,1
|
44 386
|
1 063
|
-1,6
|
|
2-комн.
|
731
|
59
|
1 672 845
|
28 453
|
1,8
|
60 174
|
1 023
|
-1,8
|
|
3-комн.
|
641
|
79
|
2 344 131
|
29 182
|
3,2
|
84 321
|
1 050
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
108
|
104
|
2 976 588
|
28 172
|
3,9
|
107 072
|
1 013
|
0,2
|
Оболонский
|
1492
|
67
|
2 658 009
|
37 398
|
3,7
|
95 612
|
1 345
|
0,0
|
|
1-комн.
|
441
|
40
|
1 508 622
|
36 750
|
3,0
|
54 267
|
1 322
|
-0,7
|
|
2-комн.
|
416
|
61
|
2 396 453
|
37 463
|
4,7
|
86 203
|
1 348
|
0,9
|
|
3-комн.
|
524
|
84
|
3 395 103
|
37 580
|
4,2
|
122 126
|
1 352
|
0,4
|
|
4-комн.
|
111
|
113
|
4 725 120
|
38 872
|
0,6
|
169 968
|
1 398
|
-3,0
|
Печерский
|
2583
|
84
|
4 998 033
|
58 071
|
4,1
|
179 785
|
2 089
|
0,4
|
|
1-комн.
|
506
|
46
|
2 452 247
|
52 457
|
7,5
|
88 210
|
1 887
|
3,6
|
|
2-комн.
|
940
|
69
|
4 092 989
|
58 286
|
3,3
|
147 230
|
2 097
|
-0,4
|
|
3-комн.
|
886
|
103
|
6 350 074
|
60 382
|
2,3
|
228 420
|
2 172
|
-1,4
|
|
4-комн.
|
251
|
145
|
8 747 036
|
60 429
|
4,9
|
314 642
|
2 174
|
1,1
|
Подольский
|
1325
|
64
|
2 041 994
|
30 976
|
2,2
|
73 453
|
1 114
|
-1,5
|
|
1-комн.
|
407
|
41
|
1 150 073
|
28 453
|
2,1
|
41 370
|
1 023
|
-1,6
|
|
2-комн.
|
478
|
65
|
2 079 844
|
31 605
|
1,1
|
74 815
|
1 137
|
-2,6
|
|
3-комн.
|
388
|
81
|
2 629 945
|
31 920
|
2,8
|
94 602
|
1 148
|
-0,9
|
|
4-комн.
|
52
|
108
|
4 288 032
|
37 906
|
3,9
|
154 246
|
1 364
|
0,2
|
Святошинский
|
1605
|
63
|
1 759 670
|
27 985
|
3,7
|
63 297
|
1 007
|
0,0
|
|
1-комн.
|
479
|
40
|
1 155 819
|
28 814
|
4,7
|
41 576
|
1 036
|
0,9
|
|
2-комн.
|
452
|
59
|
1 683 906
|
28 050
|
3,8
|
60 572
|
1 009
|
0,1
|
|
3-комн.
|
561
|
78
|
2 147 174
|
27 454
|
2,9
|
77 236
|
988
|
-0,8
|
|
4-комн.
|
113
|
100
|
2 698 604
|
26 848
|
3,1
|
97 072
|
966
|
-0,6
|
Соломенский
|
2119
|
66
|
2 203 427
|
32 387
|
3,6
|
79 260
|
1 165
|
-0,1
|
|
1-комн.
|
628
|
42
|
1 361 801
|
32 052
|
1,6
|
48 986
|
1 153
|
-2,0
|
|
2-комн.
|
691
|
60
|
2 034 359
|
32 915
|
5,9
|
73 178
|
1 184
|
2,1
|
|
3-комн.
|
687
|
85
|
2 812 598
|
31 836
|
3,3
|
101 173
|
1 145
|
-0,4
|
|
4-комн.
|
113
|
120
|
4 211 097
|
34 364
|
1,0
|
151 478
|
1 236
|
-2,6
|
Шевченковский
|
2423
|
75
|
3 523 969
|
44 580
|
3,1
|
126 761
|
1 604
|
-0,6
|
|
1-комн.
|
548
|
43
|
1 712 839
|
39 019
|
3,2
|
61 613
|
1 404
|
-0,5
|
|
2-комн.
|
859
|
64
|
2 969 586
|
45 227
|
3,5
|
106 820
|
1 627
|
-0,3
|
|
3-комн.
|
804
|
94
|
4 494 773
|
46 158
|
1,9
|
161 682
|
1 660
|
-1,8
|
|
4-комн.
|
212
|
132
|
6 770 143
|
50 348
|
4,6
|
243 530
|
1 811
|
0,9
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в январе уменьшилось на 6,9% относительно декабря и составило 20863 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 7,6%, в долларовом выражении - на 9,5%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно января 2016 года количество квартир возросло на 16%.
Индекс роста составил 1,16.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 10% ниже средней цены декабря и составляет 31568 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - ниже на 13,2%, 1136 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра понизилась на 1,3%, и составила 1107 дол.
США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,3%, на Правом берегу - на 5,8% и в Центре Киева - на 12%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.
По отношению к предыдущему месяцу, уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 7,4%, двухкомнатных - на 6,7%, трехкомнатных - на 7,2%, и четырехкомнатных - на 4,2%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%. В Голосеевском - 13%, в Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%, в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: Оболонском - 7%, в Деснянском и Подольском районах - по 6%.
Наиболее существенное уменьшение предложения наблюдалось в Печерском (на 14,5%), в Шевченковском (на 10%) и в Оболонском (на 8,5%) районах. Увеличение - в Голосеевском, на 2,3%. В остальных районах снижение числа квартир составило от 3,4% до 8,2%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
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