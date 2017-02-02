В январе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1286 долл. США/кв. м, относительно декабря средняя цена уменьшилась на 1,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели увеличились на 2% до 35750 грн./кв.м. (±1,6%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно января 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах - на 12,8%, а в гривнах - на 2,6%,

Индекс роста в долларах составил 0,87, в гривнах - 0,97.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно декабря средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась - на 0,4% до 20072 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2% до 62717 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте - на 3,2% до 722 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 1,7% до 2256 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,12.

С января 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 1,4%, а в «дешевом» - на 3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 11,8%, в «дешевом» - на 13,2%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, январь 2017 г.





Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм., % Ср. цена, $ Ср.цена, $/кв.м Изм., % В целом по Киеву 20863 69 2 603 776 35 750 2,0 93 661 1 286 -1,7 Левый берег 6690 65 1 835 833 28 080 2,6 66 037 1 010 -1,1

1-комн. 2141 43 1 226 477 28 650 3,1 44 118 1 031 -0,6

2-комн. 2034 62 1 795 229 28 502 1,9 64 577 1 025 -1,8

3-комн. 2161 83 2 307 050 27 306 2,5 82 987 982 -1,2

4-комн. 354 105 2 877 981 26 940 4,4 103 525 969 0,7 Правый берег 10178 65 2 232 043 32 820 2,5 80 289 1 181 -1,2

1-комн. 3151 42 1 319 012 31 455 2,2 47 446 1 131 -1,5

2-комн. 3276 62 2 139 987 33 719 3,3 76 978 1 213 -0,4

3-комн. 3198 84 2 881 228 32 770 2,3 103 641 1 179 -1,4

4-комн. 553 114 4 225 606 35 568 0,9 152 000 1 279 -2,7 Центр 3995 84 4 836 829 56 058 3,2 173 987 2 016 -0,5

1-комн. 744 47 2 355 840 50 484 4,7 84 742 1 816 1,0

2-комн. 1415 69 3 958 490 56 504 3,2 142 392 2 033 -0,5

3-комн. 1413 102 6 015 127 58 159 1,8 216 371 2 092 -1,8

4-комн. 423 143 8 202 715 57 345 4,3 295 062 2 063 0,6

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксирован рост цен во всех районах - от 0,1% в Голосеевском, до 4,1% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Печерском районе - на 0,4%, в Оболонском и Святошинском - осталась без изменения, в остальных районах уменьшилась - от 0,1% до 3,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, январь 2017 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в $, % В целом по Киеву 20863 69 2 603 776 35 750 2,0 93 661 1 286 -1,7

1-комн. 6036 43 1 413 990 32 805 2,0 50 863 1 180 -1,7

2-комн. 6725 63 2 418 343 36 935 2,4 86 991 1 329 -1,3

3-комн. 6772 88 3 351 901 36 324 1,1 120 572 1 307 -2,5

4-комн. 1330 121 5 131 815 40 198 3,3 184 598 1 446 -0,4 Голосеевский 2626 69 2 447 694 34 119 0,1 88 047 1 227 -3,5

1-комн. 886 44 1 340 011 30 509 -0,5 48 202 1 097 -4,1

2-комн. 855 66 2 404 233 35 864 0,7 86 483 1 290 -2,9

3-комн. 761 91 3 334 174 35 505 -0,1 119 934 1 277 -3,7

4-комн. 124 129 5 221 532 39 370 0,6 187 825 1 416 -3,0 Дарницкий 3243 68 2 015 773 29 061 2,4 72 510 1 045 -1,3

1-комн. 1093 44 1 297 814 29 118 3,1 46 684 1 047 -0,6

2-комн. 966 67 2 021 532 29 713 1,7 72 717 1 069 -2,0

3-комн. 1016 89 2 580 819 28 462 2,0 92 835 1 024 -1,7

4-комн. 168 111 3 236 491 28 570 4,4 116 421 1 028 0,6 Деснянский 1311 61 1 440 274 24 167 3,0 51 808 869 -0,7

1-комн. 392 40 1 015 087 25 846 4,1 36 514 930 0,4

2-комн. 337 56 1 412 008 25 137 2,4 50 792 904 -1,3

3-комн. 504 76 1 708 005 22 592 2,6 61 439 813 -1,1

4-комн. 78 91 1 969 274 21 725 4,5 70 837 781 0,7 Днепровский 2136 62 1 805 418 28 993 2,4 64 943 1 043 -1,2

1-комн. 656 42 1 233 938 29 544 2,1 44 386 1 063 -1,6

2-комн. 731 59 1 672 845 28 453 1,8 60 174 1 023 -1,8

3-комн. 641 79 2 344 131 29 182 3,2 84 321 1 050 -0,5

4-комн. 108 104 2 976 588 28 172 3,9 107 072 1 013 0,2 Оболонский 1492 67 2 658 009 37 398 3,7 95 612 1 345 0,0

1-комн. 441 40 1 508 622 36 750 3,0 54 267 1 322 -0,7

2-комн. 416 61 2 396 453 37 463 4,7 86 203 1 348 0,9

3-комн. 524 84 3 395 103 37 580 4,2 122 126 1 352 0,4

4-комн. 111 113 4 725 120 38 872 0,6 169 968 1 398 -3,0 Печерский 2583 84 4 998 033 58 071 4,1 179 785 2 089 0,4

1-комн. 506 46 2 452 247 52 457 7,5 88 210 1 887 3,6

2-комн. 940 69 4 092 989 58 286 3,3 147 230 2 097 -0,4

3-комн. 886 103 6 350 074 60 382 2,3 228 420 2 172 -1,4

4-комн. 251 145 8 747 036 60 429 4,9 314 642 2 174 1,1 Подольский 1325 64 2 041 994 30 976 2,2 73 453 1 114 -1,5

1-комн. 407 41 1 150 073 28 453 2,1 41 370 1 023 -1,6

2-комн. 478 65 2 079 844 31 605 1,1 74 815 1 137 -2,6

3-комн. 388 81 2 629 945 31 920 2,8 94 602 1 148 -0,9

4-комн. 52 108 4 288 032 37 906 3,9 154 246 1 364 0,2 Святошинский 1605 63 1 759 670 27 985 3,7 63 297 1 007 0,0

1-комн. 479 40 1 155 819 28 814 4,7 41 576 1 036 0,9

2-комн. 452 59 1 683 906 28 050 3,8 60 572 1 009 0,1

3-комн. 561 78 2 147 174 27 454 2,9 77 236 988 -0,8

4-комн. 113 100 2 698 604 26 848 3,1 97 072 966 -0,6 Соломенский 2119 66 2 203 427 32 387 3,6 79 260 1 165 -0,1

1-комн. 628 42 1 361 801 32 052 1,6 48 986 1 153 -2,0

2-комн. 691 60 2 034 359 32 915 5,9 73 178 1 184 2,1

3-комн. 687 85 2 812 598 31 836 3,3 101 173 1 145 -0,4

4-комн. 113 120 4 211 097 34 364 1,0 151 478 1 236 -2,6 Шевченковский 2423 75 3 523 969 44 580 3,1 126 761 1 604 -0,6

1-комн. 548 43 1 712 839 39 019 3,2 61 613 1 404 -0,5

2-комн. 859 64 2 969 586 45 227 3,5 106 820 1 627 -0,3

3-комн. 804 94 4 494 773 46 158 1,9 161 682 1 660 -1,8

4-комн. 212 132 6 770 143 50 348 4,6 243 530 1 811 0,9

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в январе уменьшилось на 6,9% относительно декабря и составило 20863 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 7,6%, в долларовом выражении - на 9,5%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно января 2016 года количество квартир возросло на 16%.

Индекс роста составил 1,16.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 10% ниже средней цены декабря и составляет 31568 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - ниже на 13,2%, 1136 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра понизилась на 1,3%, и составила 1107 дол.

США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,3%, на Правом берегу - на 5,8% и в Центре Киева - на 12%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу, уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 7,4%, двухкомнатных - на 6,7%, трехкомнатных - на 7,2%, и четырехкомнатных - на 4,2%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%. В Голосеевском - 13%, в Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%, в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: Оболонском - 7%, в Деснянском и Подольском районах - по 6%.

Наиболее существенное уменьшение предложения наблюдалось в Печерском (на 14,5%), в Шевченковском (на 10%) и в Оболонском (на 8,5%) районах. Увеличение - в Голосеевском, на 2,3%. В остальных районах снижение числа квартир составило от 3,4% до 8,2%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.