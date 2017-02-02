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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: январь 2017 г.

13:04 01.02.2017 |

Киев

 

В январе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1286 долл. США/кв. м, относительно декабря средняя цена уменьшилась на 1,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели увеличились на 2% до 35750 грн./кв.м. (±1,6%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Относительно января 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах - на 12,8%, а в гривнах - на 2,6%,

Индекс роста в долларах составил 0,87, в гривнах - 0,97.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно декабря средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась - на 0,4% до 20072 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2% до 62717 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте - на 3,2% до 722 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 1,7% до 2256 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,12.

С января 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 1,4%, а в «дешевом» - на 3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 11,8%, в «дешевом» - на 13,2%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, январь 2017 г.


Расположение

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм., %

Ср.

цена, $

Ср.цена, $/кв.м

Изм., %

В целом по Киеву

20863

69

2 603 776

35 750

2,0

93 661

1 286

-1,7

Левый берег

6690

65

1 835 833

28 080

2,6

66 037

1 010

-1,1


1-комн.

2141

43

1 226 477

28 650

3,1

44 118

1 031

-0,6


2-комн.

2034

62

1 795 229

28 502

1,9

64 577

1 025

-1,8


3-комн.

2161

83

2 307 050

27 306

2,5

82 987

982

-1,2


4-комн.

354

105

2 877 981

26 940

4,4

103 525

969

0,7

Правый берег

10178

65

2 232 043

32 820

2,5

80 289

1 181

-1,2


1-комн.

3151

42

1 319 012

31 455

2,2

47 446

1 131

-1,5


2-комн.

3276

62

2 139 987

33 719

3,3

76 978

1 213

-0,4


3-комн.

3198

84

2 881 228

32 770

2,3

103 641

1 179

-1,4


4-комн.

553

114

4 225 606

35 568

0,9

152 000

1 279

-2,7

Центр

3995

84

4 836 829

56 058

3,2

173 987

2 016

-0,5


1-комн.

744

47

2 355 840

50 484

4,7

84 742

1 816

1,0


2-комн.

1415

69

3 958 490

56 504

3,2

142 392

2 033

-0,5


3-комн.

1413

102

6 015 127

58 159

1,8

216 371

2 092

-1,8


4-комн.

423

143

8 202 715

57 345

4,3

295 062

2 063

0,6

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксирован рост цен во всех районах - от 0,1% в Голосеевском, до 4,1% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Печерском районе - на 0,4%, в Оболонском и Святошинском - осталась без изменения, в остальных районах уменьшилась - от 0,1% до 3,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, январь 2017 г.

 Район

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм. в грн.,%

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. в $, %

В целом по Киеву

20863

69

2 603 776

35 750

2,0

93 661

1 286

-1,7


1-комн.

6036

43

1 413 990

32 805

2,0

50 863

1 180

-1,7


2-комн.

6725

63

2 418 343

36 935

2,4

86 991

1 329

-1,3


3-комн.

6772

88

3 351 901

36 324

1,1

120 572

1 307

-2,5


4-комн.

1330

121

5 131 815

40 198

3,3

184 598

1 446

-0,4

Голосеевский

2626

69

2 447 694

34 119

0,1

88 047

1 227

-3,5


1-комн.

886

44

1 340 011

30 509

-0,5

48 202

1 097

-4,1


2-комн.

855

66

2 404 233

35 864

0,7

86 483

1 290

-2,9


3-комн.

761

91

3 334 174

35 505

-0,1

119 934

1 277

-3,7


4-комн.

124

129

5 221 532

39 370

0,6

187 825

1 416

-3,0

Дарницкий

3243

68

2 015 773

29 061

2,4

72 510

1 045

-1,3


1-комн.

1093

44

1 297 814

29 118

3,1

46 684

1 047

-0,6


2-комн.

966

67

2 021 532

29 713

1,7

72 717

1 069

-2,0


3-комн.

1016

89

2 580 819

28 462

2,0

92 835

1 024

-1,7


4-комн.

168

111

3 236 491

28 570

4,4

116 421

1 028

0,6

Деснянский

1311

61

1 440 274

24 167

3,0

51 808

869

-0,7


1-комн.

392

40

1 015 087

25 846

4,1

36 514

930

0,4


2-комн.

337

56

1 412 008

25 137

2,4

50 792

904

-1,3


3-комн.

504

76

1 708 005

22 592

2,6

61 439

813

-1,1


4-комн.

78

91

1 969 274

21 725

4,5

70 837

781

0,7

Днепровский

2136

62

1 805 418

28 993

2,4

64 943

1 043

-1,2


1-комн.

656

42

1 233 938

29 544

2,1

44 386

1 063

-1,6


2-комн.

731

59

1 672 845

28 453

1,8

60 174

1 023

-1,8


3-комн.

641

79

2 344 131

29 182

3,2

84 321

1 050

-0,5


4-комн.

108

104

2 976 588

28 172

3,9

107 072

1 013

0,2

Оболонский

1492

67

2 658 009

37 398

3,7

95 612

1 345

0,0


1-комн.

441

40

1 508 622

36 750

3,0

54 267

1 322

-0,7


2-комн.

416

61

2 396 453

37 463

4,7

86 203

1 348

0,9


3-комн.

524

84

3 395 103

37 580

4,2

122 126

1 352

0,4


4-комн.

111

113

4 725 120

38 872

0,6

169 968

1 398

-3,0

Печерский

2583

84

4 998 033

58 071

4,1

179 785

2 089

0,4


1-комн.

506

46

2 452 247

52 457

7,5

88 210

1 887

3,6


2-комн.

940

69

4 092 989

58 286

3,3

147 230

2 097

-0,4


3-комн.

886

103

6 350 074

60 382

2,3

228 420

2 172

-1,4


4-комн.

251

145

8 747 036

60 429

4,9

314 642

2 174

1,1

Подольский

1325

64

2 041 994

30 976

2,2

73 453

1 114

-1,5


1-комн.

407

41

1 150 073

28 453

2,1

41 370

1 023

-1,6


2-комн.

478

65

2 079 844

31 605

1,1

74 815

1 137

-2,6


3-комн.

388

81

2 629 945

31 920

2,8

94 602

1 148

-0,9


4-комн.

52

108

4 288 032

37 906

3,9

154 246

1 364

0,2

Святошинский

1605

63

1 759 670

27 985

3,7

63 297

1 007

0,0


1-комн.

479

40

1 155 819

28 814

4,7

41 576

1 036

0,9


2-комн.

452

59

1 683 906

28 050

3,8

60 572

1 009

0,1


3-комн.

561

78

2 147 174

27 454

2,9

77 236

988

-0,8


4-комн.

113

100

2 698 604

26 848

3,1

97 072

966

-0,6

Соломенский

2119

66

2 203 427

32 387

3,6

79 260

1 165

-0,1


1-комн.

628

42

1 361 801

32 052

1,6

48 986

1 153

-2,0


2-комн.

691

60

2 034 359

32 915

5,9

73 178

1 184

2,1


3-комн.

687

85

2 812 598

31 836

3,3

101 173

1 145

-0,4


4-комн.

113

120

4 211 097

34 364

1,0

151 478

1 236

-2,6

Шевченковский

2423

75

3 523 969

44 580

3,1

126 761

1 604

-0,6


1-комн.

548

43

1 712 839

39 019

3,2

61 613

1 404

-0,5


2-комн.

859

64

2 969 586

45 227

3,5

106 820

1 627

-0,3


3-комн.

804

94

4 494 773

46 158

1,9

161 682

1 660

-1,8


4-комн.

212

132

6 770 143

50 348

4,6

243 530

1 811

0,9

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в январе уменьшилось на 6,9% относительно декабря и составило 20863 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 7,6%, в долларовом выражении - на 9,5%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Относительно января 2016 года количество квартир возросло на 16%.

Индекс роста составил 1,16.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 10% ниже средней цены декабря и составляет 31568 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - ниже на 13,2%, 1136 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра понизилась на 1,3%, и составила 1107 дол.

США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,3%, на Правом берегу - на 5,8% и в Центре Киева - на 12%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу, уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 7,4%, двухкомнатных - на 6,7%, трехкомнатных - на 7,2%, и четырехкомнатных - на 4,2%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%. В Голосеевском - 13%, в Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%, в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: Оболонском - 7%, в Деснянском и Подольском районах - по 6%.

Наиболее существенное уменьшение предложения наблюдалось в Печерском (на 14,5%), в Шевченковском (на 10%) и в Оболонском (на 8,5%) районах. Увеличение - в Голосеевском, на 2,3%. В остальных районах снижение числа квартир составило от 3,4% до 8,2%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
 

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01.02 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там сни­зил­ся до 11,67%, по ва­лют­ным СВОП по­вы­сил­ся до 12,82% 31 ян­ва­ря

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01.02 Оста­ток средств на еди­ном каз­на­чей­ском сче­те в ян­ва­ре уве­ли­чил­ся в 2,4 ра­за до 34,9 млрд гри­вен

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01.02 Мет­ро на Ви­но­гра­дарь обе­ща­ют по­стро­ить к 2019 го­ду

01.02 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

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24.01 Ки­тай­ская ком­па­ния раз­ра­бо­та­ет ТЭО про­ек­та ре­кон­струк­ции круп­ных до­рож­ных раз­вя­зок в Ки­е­ве

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01.02 Tesla за­пу­сти­ла круп­ней­шее в ми­ре ре­зерв­ное хра­ни­ли­ще энер­гии, ис­поль­зу­ю­щее толь­ко ли­тий-ион­ные ак­ку­му­ля­тор­ные ба­та­реи

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30.01 Credit Suisse мо­жет вы­пла­тить $150 млн ком­пен­са­ций за рас­тра­ту де­нег кли­ен­тов из Тур­ции

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12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

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