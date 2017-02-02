Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2017 года составила 23302 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно декабря средняя стоимость увеличилась на 1,4%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева





За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 0,9%. Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно декабря составило:

* эконом-класс - на 0,2% до 16550 грн./кв.м;

* комфорт-класс - на 0,3% до 21583 грн./кв.м;

* бизнес-класс - на 3,9% до 29398 грн./кв.м;

* премиум-класс - на 3,6% до 45727 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, январь 2017г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. ,% В целом по Киеву 158 2541 72 1 743 070 23 302 1,4 Эконом 58 1091 64 1 058 568 16 550 0,2 1-комн. 437 43 736 703 16 987 0,4 2-комн. 368 66 1 087 947 16 383 -0,1 3-комн. 237 88 1 429 350 16 163 0,1 4?комн. 49 122 1 915 050 15 776 0,3 Комфорт 41 648 68 1 456 436 21 583 0,3 1-комн. 255 46 1 001 463 21 937 -0,4 2-комн. 213 67 1 430 713 21 616 0,6 3-комн. 135 94 1 940 572 20 894 0,3 4?комн. 45 127 2 703 959 21 487 2,7 Бизнес 39 582 85 2 500 725 29 398 3,9 1-комн. 187 51 1 545 605 30 158 4,15 2-комн. 164 75 2 200 081 29 212 2,7 3-комн. 165 105 2 989 986 28 558 4,2 4?комн. 66 160 4 730 798 29 803 5,9 Премиум 20 220 86 3 977 508 45 727 3,6 1-комн. 79 56 2 493 141 44 571 3,6 2-комн. 68 84 3 885 089 46 268 4,4 3-комн. 60 113 5 195 654 45 524 3,2 4?комн. 13 154 7 859 107 50 856 0,9





В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 38869 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14862 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20150 грн.

Средние цены предложения квартир в новостройках Киева по районам, январь 2017 г.

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 158 72 1 743 070 23 302 1,4 Голосеевский 31 73 1 741 774 22 563 5,0 Дарницкий 23 61 1 106 766 17 984 0,4 Деснянский 2 61 923 248 15 519 0,0 Днепровский 14 63 1 279 329 19 961 -1,2 Оболонский 8 67 1 833 357 26 697 3,1 Печерский 20 86 3 286 816 38 417 2,5 Подольский 11 75 1 625 463 21 150 -0,6 Святошинский 12 66 1 239 546 18 669 0,6 Соломенский 23 69 1 574 444 22 597 0,8 Шевченковский 14 84 2 146 959 25 578 2,9

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 1,2%) и Подольском (на 0,6%) районах. Без изменения - в Деснянском районе. В остальных районах увеличение составило от 0,4% до 5%.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В январе к продаже предлагались квартиры 56 операторами в 158 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 37%. Доля новостроек комфорт-класса - 26%, бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.

В январе наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 20%. В Соломенском и Дарницком - по 14%, в Печерском - 13%, в Днепровском и Шевченковском - по 9% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском - 8%, в Подольском - 7%, в Оболонском - 5% и наименьшее - в Деснянском районе, 1%.

В январе были начаты или восстановлены продажи квартир в 4-х жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 2-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 новостройках - на 300-2000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 158

Количество компаний операторов: 56

Ввод в эксплуатацию: введенные - 3 кв. 2019 г.