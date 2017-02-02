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Топливно-энергетический комплекс
Обзор рынка новостроек Киева: январь 2017 г.
12:46 01.02.2017 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2017 года составила 23302 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно декабря средняя стоимость увеличилась на 1,4%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 0,9%. Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно декабря составило:
* эконом-класс - на 0,2% до 16550 грн./кв.м;
* комфорт-класс - на 0,3% до 21583 грн./кв.м;
* бизнес-класс - на 3,9% до 29398 грн./кв.м;
* премиум-класс - на 3,6% до 45727 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, январь 2017г.
|
Класс
|
К-во ЖК / комнат
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. ,%
|
В целом по Киеву
|
158
|
2541
|
72
|
1 743 070
|
23 302
|
1,4
|
Эконом
|
58
|
1091
|
64
|
1 058 568
|
16 550
|
0,2
|
1-комн.
|
437
|
43
|
736 703
|
16 987
|
0,4
|
2-комн.
|
368
|
66
|
1 087 947
|
16 383
|
-0,1
|
3-комн.
|
237
|
88
|
1 429 350
|
16 163
|
0,1
|
4?комн.
|
49
|
122
|
1 915 050
|
15 776
|
0,3
|
Комфорт
|
41
|
648
|
68
|
1 456 436
|
21 583
|
0,3
|
1-комн.
|
255
|
46
|
1 001 463
|
21 937
|
-0,4
|
2-комн.
|
213
|
67
|
1 430 713
|
21 616
|
0,6
|
3-комн.
|
135
|
94
|
1 940 572
|
20 894
|
0,3
|
4?комн.
|
45
|
127
|
2 703 959
|
21 487
|
2,7
|
Бизнес
|
39
|
582
|
85
|
2 500 725
|
29 398
|
3,9
|
1-комн.
|
187
|
51
|
1 545 605
|
30 158
|
4,15
|
2-комн.
|
164
|
75
|
2 200 081
|
29 212
|
2,7
|
3-комн.
|
165
|
105
|
2 989 986
|
28 558
|
4,2
|
4?комн.
|
66
|
160
|
4 730 798
|
29 803
|
5,9
|
Премиум
|
20
|
220
|
86
|
3 977 508
|
45 727
|
3,6
|
1-комн.
|
79
|
56
|
2 493 141
|
44 571
|
3,6
|
2-комн.
|
68
|
84
|
3 885 089
|
46 268
|
4,4
|
3-комн.
|
60
|
113
|
5 195 654
|
45 524
|
3,2
|
4?комн.
|
13
|
154
|
7 859 107
|
50 856
|
0,9
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 38869 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14862 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Медианная цена квадратного метра квартир составила 20150 грн.
Средние цены предложения квартир в новостройках Киева по районам, январь 2017 г.
|
Район
|
Кол-во ЖК
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм.
в ,%
|
В целом по Киеву
|
158
|
72
|
1 743 070
|
23 302
|
1,4
|
Голосеевский
|
31
|
73
|
1 741 774
|
22 563
|
5,0
|
Дарницкий
|
23
|
61
|
1 106 766
|
17 984
|
0,4
|
Деснянский
|
2
|
61
|
923 248
|
15 519
|
0,0
|
Днепровский
|
14
|
63
|
1 279 329
|
19 961
|
-1,2
|
Оболонский
|
8
|
67
|
1 833 357
|
26 697
|
3,1
|
Печерский
|
20
|
86
|
3 286 816
|
38 417
|
2,5
|
Подольский
|
11
|
75
|
1 625 463
|
21 150
|
-0,6
|
Святошинский
|
12
|
66
|
1 239 546
|
18 669
|
0,6
|
Соломенский
|
23
|
69
|
1 574 444
|
22 597
|
0,8
|
Шевченковский
|
14
|
84
|
2 146 959
|
25 578
|
2,9
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 1,2%) и Подольском (на 0,6%) районах. Без изменения - в Деснянском районе. В остальных районах увеличение составило от 0,4% до 5%.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В январе к продаже предлагались квартиры 56 операторами в 158 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 37%. Доля новостроек комфорт-класса - 26%, бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.
В январе наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 20%. В Соломенском и Дарницком - по 14%, в Печерском - 13%, в Днепровском и Шевченковском - по 9% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском - 8%, в Подольском - 7%, в Оболонском - 5% и наименьшее - в Деснянском районе, 1%.
В январе были начаты или восстановлены продажи квартир в 4-х жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 2-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 новостройках - на 300-2000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 158
Количество компаний операторов: 56
Ввод в эксплуатацию: введенные - 3 кв. 2019 г.
|
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